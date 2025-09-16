Bayern Monachium – Chelsea – 17.09. – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Bayern Monachium – Chelsea

Rozgrywki: Liga Mistrzów

Data i godzina: 17 września, 21:00

Stadion: Allianz Arena, Monachium

Na Allianz Arena podczas pierwszej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów dojdzie do starcia gigantów. Bayern po rozbiciu HSV stanie przed prawdziwym testem, jakim jest mecz z Chelsea, która niedawno zdobyła Klubowe Mistrzostwo Świata. Dodatkowym smaczkiem będzie możliwy występ Nicolasa Jacksona, który do Bayernu jest wypożyczony właśnie z londyńskiego klubu. Czy piłkarze Chelsea udowodnią, że niedawny triumf w Stanach Zjednoczonych nie był przypadkiem, a może jednak Bayern znowu zaprezentuje świetną formę ofensywną? Sprawdź typy na mecz Bayern Monachium – Chelsea.

Bayern Monachium – Chelsea – typy bukmacherskie

Bayern Monachium – Chelsea: zwycięstwo Bayernu

Patrząc na ostatnie występy obu zespołów, stawiam na zwycięstwo Bayernu. Ich ofensywna siła w tym sezonie jest na naprawdę wysokim poziomie, nie schodząc w ostatnich czterech spotkaniach z poziomu przymajmniej trzech bramek na mecz. Ostatnie spotkanie z HSV było przeprowadzone przez nich w sposób dość oszczędny, szybko zdobywając cztery bramki i kontrolując resztę gry. Na korzyść gospodarzy działa także statystyka mówiąca o 32 wygranych na 34 spotkania u siebie od 2013 roku w fazie grupowej lub ligowej.

Mimo wszystko nie spodziewam się, by Chelsea oddała ten mecz bez walki. The Blues, podobnie jak Bayern, nie zaznali jeszcze w tym sezonie goryczy porażki. Dlatego oprócz wygranej gospodarzy, typuję również, że obie drużyny trafią do siatki. Do tego biorąc pod uwagę ofensywny styl obu ekip, proponuję również zakład na powyżej 2,5 bramki.

Propozycje typów bukmacherskich na Bayern Monachium – Chelsea

zwycięstwo Bayernu @1.61

BTTS @1.55

powyżej 2,5 bramki @1.48

Sprawdź także typy piłkarskie na Gram Grubo!

Bayern Monachium – Chelsea – zapowiedź meczu

Gospodarze znajdują się w wyśmienitej formie, wygrywając do tej pory wszystkie trzy spotkania Bundesligi i zdobywając w nich 14 bramek, co daje im pierwszą pozycję w Bundeslidze. Poprzednia kolejka zakończyła się zwycięstwem Bawarczyków wynikiem 5:0 z HSV, a w pierwszej kolejce rozbili aż 6:0 RB Lipsk. Londyńczycy w ostatniej kolejce zaledwie zremisowali z Brentford 2:2 i po czterech kolejkach zajmują piąte miejsce w ligowej tabeli z dorobkiem ośmiu punktów.

Gdzie oglądać mecz Bayern Monachium – Chelsea

Mecz Bayern Monachium – Chelsea będzie można zobaczyć na antenie Canal+ Extra 2.

Przewidywane składy na mecz Bayern Monachium – Chelsea

Bayern : Neuer – Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic – Kimmich, Pavlovic – Olise, Gnabry, Diaz – Kane

: Neuer – Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic – Kimmich, Pavlovic – Olise, Gnabry, Diaz – Kane Chelsea: Sanchez – James, Fofana, Chalobah, Cucurella – Fernandez, Caicedo – Neto, Palmer, Garnacho – Pedro

Statystyki na typy bukmacherskie Bayern Monachium – Chelsea

Obie drużyny nie przegrały jeszcze w tym sezonie.

Bayern ma bilans bramkowy w lidze 14:2 po trzech kolejkch.

BTTS w dwóch dotychczasowych meczach wyjazdowych Chelsea.

fot. Press Focus, IMAGO