Liverpool – Atletico Madryt – 17.09. – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Liverpool – Atletico Madryt

Rozgrywki: Liga Mistrzów

Data i godzina: 17 września, 21:00

Stadion: Anfield, Liverpool

Dzisiaj wieczorem w swojej pierwszej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów Liverpool podemie Atletico Madryt. The Reds pomimo nie do końca płynnej gry, mogą pochwalić się kompletem punktów w Premier League. Inaczej sprawa wygląda w przypadku zespołu gości. Podopieczni Diego Simeone dopiero podczas poprzedniej kolejki odnieśli pierwsze ligowe zwycięstwo. Przed nami starcie ofensywnego stylu Liverpoolu przeciwko żelaznej, defensywnej taktyce Atletico. Czy drużyna z Madrytu postawi się mistrzom Anglii? Sprawdź typy na mecz Liverpool – Atletico Madryt.

Liverpool – Atletico Madryt – typy bukmacherskie

Liverpool – Atletico Madryt: zwycięstwo Liverpoolu

Spoglądając na poprzednie wyniki obu zespołów, cieżko stwierdzić, że będziemy świadkami festiwalu strzeleckiego. Stawiam więc na zwycięstwo Liverpoolu, jednak w meczu, w którym padnie poniżej 2,5 bramki. The Reds wygrywali ostatnie spotkania w sposób wyrachowany, o czym świadczą dwie ostatnie wygrane wynikiem 1:0. Podopieczni Arne Slota są na tyle zorganizowaną ekipą, że nie muszą forsować tempa, gdy mają przewagę i w podobny sposób powinni zagrać przeciwko Atletico.

Jednoczesnie uważam, że Atletico nie zdobędzie na Anfield ani jednej bramki. Po słabym początku sezonu, drużynie z Madrytu udało się w czwartej kolejce odnieść pierwsze zwycięstwo w sezonie. Przeciwko Liverpoolowi powinni zagrać tak, jak potrafią najlepiej, czyli defensywnie. Trzy poprzednie spotkania Atletico zakończyły się wynikami dwubramkowymi, co jest kolejnym argumentem na typ na poniżej 2,5 bramki. Dodając do tego fakt, że ekipa z Anfield wygrała trzy ostatnie mecze bezpośrednie, scenariusz skromnego zwycięstwa gospodarzy wydaje mi się najbardziej prawdopodobny.

Propozycje typów bukmacherskich na Liverpool – Atletico Madryt

zwycięstwo Liverpoolu @1.52

poniżej 2,5 bramki @2.28

Atletico nie zdobędzie bramki @2.36

Liverpool – Atletico Madryt – zapowiedź meczu

Oba zespoły przystępują do tego spotkania w odmiennych nastrojach. Liverpool ma za sobą idealny start w Premier League, notując komplet punktów. Ich ostatnie, wymęczone zwycięstwo 1:0 nad Burnley, zapewnione golem z rzutu karnego w czasie doliczonym, pokazuje jednak pewne problemy. Pomimo tych problemów, zaprezentowali jednak umiejętność przepchnięcia meczu bez olśniewającej gry. W Madrycie atmosfera jest nieco inna. Dopiero czwarta kolejka przyniosła ligowe zwycięstwo Atletico w meczu przeciwko Villareal 2:0. Mecz ten przyniósł ulgę i jest sygnałem powolnego odzyskiwania optymalnego rytmu meczowego.

Gdzie oglądać mecz Liverpool – Atletico Madryt

Mecz Liverpool – Atletico Madryt będzie można zobaczyć na antenie Canal+ Sport 5 i Canal+ Extra 1.

Przewidywane składy na mecz Liverpool – Atletico Madryt

Liverpool : Alisson – Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson – Gravenberch, Szoboszlai – Salah, Wirtz, Gakpo – Ekitike

: Alisson – Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson – Gravenberch, Szoboszlai – Salah, Wirtz, Gakpo – Ekitike Atletico: Oblak – Llorente, Le Normand, Lenglet, Ruggeri – Simeone, Barrios, Koke, Gonzalez – Griezmann, Sorloth

Statystyki na typy bukmacherskie Liverpool – Atletico Madryt

Liverpool wygrał trzy ostatnie mecze bezpośrednie.

Liverpool trzy ostatnie mecze wygrał różnicą jednej bramki.

Trzy ostatnie spotkania Atletico zakończyły się dwiema bramkami.

fot. Press Focus, IMAGO