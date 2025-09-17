PSG – Atalanta – 17.09. – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu PSG – Atalanta

Rozgrywki: Liga Mistrzów

Data i godzina: 17 września, 21:00

Stadion: Parc des Princes, Paryż

Do gry wkraczają obrońcy tytułu z Paryża, a ich pierwszym rywalem będzie włoska Atalanta. Piłkarze ze stolicy Francji jasno deklarują, że zdobycie drugiego trofeum z rzędu jest ich głównym celem. Jednak za fasadą pewności siebie kryją się poważne obawy dotyczące fizycznego wyczerpania po niezwykle intensywnym poprzednim sezonie. Włosi mimo tego, że wydają się stać na straconej pozycji, będą starali się wykorzystać nadarzające się okazję i słabe punkty. Czy ambicja drużyny z Bergamo wystarczy by pokonać Paryżan? Sprawdź typy na mecz PSG – Atalanta.

PSG – Atalanta – typy bukmacherskie

PSG – Atalanta:

Oczywistym typem na to spotkanie jest wygrana PSG, jednak nie wydaje mi się, żeby odnieśli je bez straty bramki. PSG wygralo dziewięć z ostatnich dziesięciu spotkań, a jedyną porażką w tym czasie była ta odniesiona z Chelsea w finale Klubowych Mistrzostw Świata. Siła Paryżan jest przytłaczająca, a statystyki nie kłamią. Tylko w dwóch z tych dziesięciu spotkań zdobyli oni mniej niż dwie bramki. Dlatego z dużą dozą pewności zakładam, że i tym razem uda się gospodarzom zdobyć powyżej 2,5 bramki. Ich atak jest w stanie złamać każdego rywala i niejedna topowa drużyna doświadczyła tego w ostatnim czasie.

Jednocześnie nie chciałbym tutaj lekceważyć ataku Atalanty. W ostatnich pięciu spotkaniach ekipy gości, za każdym razem padał BTTS, więc drużyna pokazuje zarówno, że potrafi strzelić, jak i to, że mają dość wrażliwą defensywę. Uważam, że uda im się trafić do siatki strzeżonej przez Chevaliera, jednak będzie to trafienie honorowe.

Propozycje typów bukmacherskich na PSG – Atalanta

zwycięstwo PSG @1.46

PSG powyżej 2,5 bramki @2.37

BTTS @1.74

PSG – Atalanta – zapowiedź meczu

Gospodarze wchodzą w nowy sezon Ligi Mistrzów rozpędzeni serią zwycięstw. Ich forma jest imponująca, co pokazał klubowy mundial. Początek w Ligue 1 był jednak dla nich dość spokojny, ponieważ w pierwszych dwóch spotkaniach padł wynik 1:0. Największą siłę zaprezentowali przeciwko Tuluzie, gdy wygrali 6:3. Ten wynik pokazuje, że gdy rywal przyciśnie trochę podopiecznych Luisa Enrique, ci bezlitośnie wykorzystują swoje okazje ofensywne. Miewają też jednak jak widać problemy w obronie. Atalanta z kolei rozpoczęła sezon ligowy od porażki i dwóch remisów, jednak przełamała się w ubiegły weekend pokonując Lecce 4:1. Dobre noty zyskuje Nicola Zalewski, który odżywa po zmianie klubu i powinien trafić do wyjściowej jedenastki.

Gdzie oglądać mecz PSG – Atalanta

Mecz PSG – Atalanta będzie można zobaczyć na antenie Canal+ Extra 3.

Przewidywane składy na mecz PSG – Atalanta

PSG : Chevalier – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Mbaye, Ramos, Barcola

: Chevalier – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Mbaye, Ramos, Barcola Atalanta: Carnesecchi – Scalvini, Hien, Djimsiti – Bellanova, De Roon, Pasalić, Zalewski – De Ketelaere, Maldini – Krstović

Statystyki na typy bukmacherskie PSG – Atalanta

PSG wygrało dziewięć z ostatnich dziesięciu spotkań.

W ostatnich dziesięciu meczach, PSG tylko dwukrotnie zdobyło mniej niż dwie bramki.

BTTS w pięciu ostatnich meczach Atalanty.

