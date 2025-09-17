Mołdawia ma nowego selekcjonera. Pogromca Polaków zrezygnował po klęsce 1:11

Gdy polscy kibice słyszą hasło „Mołdawia”, to mają flashbacki z Wietnamu. Najpierw remis w Kiszyniowie pod wodzą Waldemara Fornalika, a następnie wstydliwa porażka w meczu, w którym kadra Fernando Santosa prowadziła 2:0, by przegrać 2:3. Na koniec, Michał Probierz na PGE Narodowym urwał z nimi raptem punkt. Teraz, w sąsiadującym z Ukrainą państwie zrobił się spory bałagan. Doszło do zmiany trenera po historycznym bramkowym gradobiciu.

Mołdawia wyrzuciła swoją legendę – dwucyfrówka to za dużo

We wrześniowych meczach reprezentacyjnych Mołdawia była prowadzona przez swoją legendę. Serghei Clescenco to (do czasu… TEGO meczu w Kiszyniowie z Polską) najlepszy strzelec w historii swojej reprezentacji (10 trafień), a i również – człowiek, który poza krajem zrobił największą karierę. Przez pięć lat w Izraelu strzelił on blisko 70 goli w trzech klubach: Maccabi Hajfa, Hapoelu Tel Awiw i Bnei Yehudzie. Symboliczny był moment, w którym to pobił wynik swojego trenera Ion Nicolaescu. Przed meczem z Polską miał on bowiem na koncie 10 bramek, a po meczu z nami już 12.

Jesienią 2021 roku Clescenco objął kadrę narodową i pracował w niej nieprzerwanie do września 2025 roku. Kadencja 38 meczów to najdłuższy staż odbyty ciągiem, odkąd istnieje państwo Mołdawia. Była to kadencja pełna pozytywów. Poza wypłynięciem wspomnianego już talentu Iona Nicolaescu czy wdrażania do pierwszej drużyny Torino nowej nadziei, Sergieja Perciuna – kolokwialnie mówiąc, w skali poziomu tej kadry wyniki się zgadzały, czego my byliśmy również „ofiarą”.

Kadra piłkarskiej legendy narodu sprawiła ogromną niespodziankę w eliminacjach do EURO 2024. Posiadający dziś raptem 19 wygranych w 149 meczach eliminacyjnych naród pokonał Polaków, przegrywając w samym meczu już 0:2. To jedna z największych wpadek w historii polskiej piłki reprezentacyjnej. Mołdawianie do tego nie przegrali u siebie w tych eliminacjach i zdobyli aż 10 punktów (jeden mniej od kadry Santosa i Probierza). Dwa lata później zostały z tego zgliszcza.

W ostatnim meczu z Norwegią podopieczni Clescenki oberwali aż 1:11. Erling Haaland zdobył aż pięć bramek i jego bilans strzelecki przewyższa już liczbę meczów (45 spotkań, 48 goli). To było już za dużo. Clescenco zrezygnował dwa dni po meczu z pełnionej funkcji, a zastąpił go Lilian Popescu. To znane trenerskie nazwisko w kraju. Sześciokrotny reprezentant kraju będzie mieć dużo pracy przed sobą.

Wzloty i upadki czyli kariera-rollercoaster

Lilian Popescu to niewątpliwie człowiek, który przyciąga wiele wydarzeń. Nigdzie nie może on, poza jednym miejscem, znaleźć miejsca na stałe. Warto to podkreślić choćby pod kątem samego 2025 roku. Objął on w tym roku mołdawską młodzieżówkę i poprowadził ją w sześciu spotkaniach. Osiągnął zadowalający bilans 4-1-1 (11 zdobytych bramek, trzy czyste konta). Teraz „otrzymał wezwanie”, aby pomóc pierwszej reprezentacji.

To nie pierwszy raz, że w trakcie sezonu pracuje w dwóch różnych drużynach. Rozgrywki 2014/15 to takie, których raczej nigdy nie zapomni. Rozpoczął je w klubie FC Veris, który miał krótką historię istnienia. Dosłownie, bowiem w grudniu klub wycofał się z ekstraklasy. Wtem Popescu przejął FC Tiraspol i… z końcem rozgrywek klub upadł. Zrobił z nim czwarte miejsce i wywalczył kwalifikację do europejskich pucharów. Warto tu też przypomnieć, że do maja 2014 roku trenował Costuleni. Klub ten padł… krótko przed Verisem, bo w listopadzie 2014 (Veris dwa tygodnie później).

Z pozytywów jego kariery warto zauważyć epizod w Petrocubie Hincesti. Spędził tam pięć lat i wywalczył (wtedy) największy sukces w historii klubu. W 2020 roku zdobył Puchar Mołdawii – w półfinałowym dwumeczu eliminując lokalnego hegemona, Sheriff Tyraspol (awans do finału po bramce w rewanżu pod koniec meczu). Zespół z Hincesti poprowadził w 152 spotkaniach – po dwóch latach od jego odejścia Petrocub wywalczył mistrzostwo Mołdawii i zagrał w fazie ligowej Ligi Konferencji. Przegrał tam wszystkie mecze, w tym 0:2 w Białymstoku z Jagiellonią.

