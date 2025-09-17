Znakomite wieści dla kibiców Wisły Kraków. Kontrakt rewelacji początku sezonu przedłużony

Wisła Kraków z pewnością nieco poprawiła swoim kibicom humory po wpadce ze znacznie niżej notowaną Odrą Opole. „Biała Gwiazda” poinformowała bowiem o przedłużeniu wygasającej po tym sezonie umowy z bardzo utalentowanym graczem. To absolutne objawienie zespołu Mariusza Jopa – nikt w tym sezonie Betclic 1. Ligi nie ma więcej asyst od tego piłkarza.

Objawienie początku sezonu Wisły Kraków

Maciej Kuziemka to absolutne objawienie tego sezonu w Wiśle Kraków. Ledwie 19-letni skrzydłowy już w poprzednim sezonie został włączony do kadry seniorskiego zespołu, ale dopiero w tym zaliczył debiut od pierwszej minuty. Co więcej, w wyjściowej jedenastce zaczynał wszystkie osiem meczów, które Wisła rozegrała tego lata. Prawdziwy popis swoich umiejętność nastolatek zaprezentował w 2. kolejce Betclic 1. Ligi przeciwko ŁKS-owi Łódź. Przy Reymonta „Biała Gwiazda” rozbiła zespół Szymona Grabowskiego aż 5:0, a Kuziemka zaliczył trzy asysty i ośmieszał totalnie defensywę łodzian.

Dwa tygodnie później, w domowym meczu z ówczesnym wiceliderem Betclic 1. Ligi, Pogonią Grodzisk Mazowiecki, Kuziemka otworzył wynik wygranej finalnie przez Wisłę 3:2 rywalizacji. Można więc stwierdzić, że swoją bramką dał „Białej Gwieździe” dwa punkty więcej, a w ostatni weekend to dzięki jego efektownemu trafieniu lider Betclic 1. Ligi zremisował z Odrą Opole i tym samym uniknął pierwszej w 2025 roku serii dwóch porażek z rzędu. Jak się okazało, występ przeciwko ekipie z Opola sprawił, że aktywacji uległ zawarty w kontrakcie Kuziemki zapis.

Co ciekawe, Kuziemka na portalu „Transfermarkt” ma na ten moment wycenę… zaledwie 50 tysięcy euro. Ciekawe, ile będzie po aktualizacji? Młody zawodnik zachwyca swoimi przebojowymi dryblingami i bezkompromisowością na prawym skrzydle. Gra nie jakby nie dopiero co zaczynał swoją przygodę, ale był już doświadczonym skrzydłowym, na barkach którego można opierać całą ofensywę.

Przedłużony kontrakt, ale to nie koniec

Wisła poinformowała, iż dzięki rozegraniu odpowiedniej liczby minut wygasająca po tym sezonie umowa Kuziemki uległa automatycznemu przedłużeniu o rok. W oficjalnym komunikacie zaznaczono jednak: – Automatyczne przedłużenie nie eliminuje rozmów na temat dłuższego kontraktu z utalentowanym zawodnikiem Białej Gwiazdy, które są obecnie prowadzone. Prawdopodobnie więc już niedługo można spodziewać się kolejnego ogłoszenia nowej umowy dla związanego od 2021 roku z krakowską Wisłą skrzydłowym.

Oprócz „hat-tricka” asyst w starciu z ŁKS-em i trafień przeciwko Pogoni oraz Odrze, nastolatek dorzucił jeszcze dwie asysty – po jednej w wyjazdowych meczach z GKS-em Tychy (4:3) oraz Zniczem Pruszków (7:0). Tym samym z dorobkiem pięciu asyst jest obecnie pod tym względem najlepszy w Betclic 1. Lidze. W klasyfikacji kanadyjskiej ma zaś siedem punktów, co ex aequo z Łukaszem Zjawińskim (Polonia Warszawa) i Lisandro Semedo (Wieczysta) daje mu w niej czwarte miejsce. Przed nim znajduje się m.in. dwóch piłkarzy Wisły.

Znakomite wejście w sezon Betclic 1. Ligi zarówno jego, jak i Wisły sprawiło, że pod koniec sierpnia otrzymał pierwsze w życiu powołanie do reprezentacji Polski. I to od razu do kadry U21, czyli najstarszej grupy młodzieżowej. Wyróżniony został przez Jerzego Brzęczka, który w 2022 roku prowadził „Białą Gwiazdę”, a więc wtedy, gdy Kuziemka był już jej piłkarzem. Na debiut dla „Biało-Czerwonych” musi jednak poczekać. Mecz eliminacji EURO U21 z Macedonią Północną (3:0) przesiedział na ławce, a na spotkanie z Armenią nie uwzględniono go w kadrze.