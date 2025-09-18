Manchester City – Napoli – 18.09. – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Manchester City – Napoli

Rozgrywki: Liga Mistrzów

Data i godzina: 18 września, 21:00

Stadion: Etihad Stadium, Manchester

Dzisiaj wieczorem w bardzo ciekawie zapowiadającym się starciu, Manchester City podejmie na własnym obiekcie Napoli. Gospodarzy czeka ciężka przeprawa, tym bardziej, że ich rywale wygrali wszystkie swoje dotychczasowe mecze w tym sezonie. Pep Guardiola przyznał, że nie uważa swoich zawodników za faworytów, podkreślając siłę swoich przeciwników. Dodatkowym smaczkiem jest powrót na Etihad Stadium byłej gwiazdy, czyli Kevina de Bruyne. Jak podopieczni Guardioli poradzą sobie w tym starciu? Sprawdź typy na mecz Manchester City – Napoli.

Manchester City – Napoli – typy bukmacherskie

Manchester City – Napoli: zwycięstwo City

Mimo pewnej niestabilmości City w lidze, z dwoma zwycięstwami i dwiema porażkami na koncie, mój główny typ to właśnie zwycięstwo gospodarzy. Nawet w obliczu wahań formy, dysponują lepszą jakością piłkarską, co powinno przynieść efekt. Uważam, że Napoli pomimo perfekcyjnego startu w lidze stoi dzisiaj przed zbyt dużym wyzwaniem.

Spodziewam się otwartego widowiska, dlatego stawiam także na to, że obie drużyny strzelą gola. Napoli weszło w sezon z impetem, wygrywając wszystkie trzy dotychczasowe mecze. Konsekwencją dwóch powyższych typów jest więc ostatnia propozycja na powyżej 2,5 bramki. W sześciu z siedmiu ostatnich oficjalnych spotkań City padały co najmniej trzy gole. Połączenie ofensywnej siły gospodarzy wraz z dobrym przygotowaniem do sezonu Napoli tworzy idealne warunki na widowisko, w którym będzie mogli zobaczyć niejedną bramkę.

Propozycje typów bukmacherskich na Manchester City – Napoli

zwycięstwo City @1.64

BTTS @1.73

powyżej 2,5 bramki @1.73

Manchester City – Napoli – zapowiedź meczu

Choć można było nieco wątpić w formę The Citizens, gdy zanotowali dwie porażki, z Tottenhamem i Brighton, wydaje się, że wygrana w derbach z United nieco uspokoiła kibiców. Obok graczy ofensywnych, w poprzedniej kolejce z bardzo dobrej strony pokazał się nowy nabytek, Gianluigi Donnarumma. Mimo poprawy, obrona City bywa niestabilna, w czym goście mogą upatrywać swoich okazji. Podopieczni Antonio Conte dobrze weszli w sezon. Udało im się wygrać wszystkie trzy mecze ligowe, kolejno z Sassuolo, Cagliari i Fiorentiną. Oczywiście do tego spotkania przystępują w roli underdoga, jednak z racji wahań formy drużyny z Manchesteru, na pewno nie są bez szans.

Gdzie oglądać mecz Manchester City – Napoli

Mecz Manchester City – Napoli będzie można zobaczyć na antenie Canal+ Extra 2 i Canal+ Sport 5.

Przewidywane składy na mecz Manchester City – Napoli

City : Chevalier – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Mbaye, Ramos, Barcola

: Chevalier – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Mbaye, Ramos, Barcola Napoli: Carnesecchi – Scalvini, Hien, Djimsiti – Bellanova, De Roon, Pasalić, Zalewski – De Ketelaere, Maldini – Krstović

Statystyki na typy bukmacherskie Manchester City – Napoli

Napoli wygrało trzy dotychczasowe mecze sezonu.

City zanotowało w tym sezonie ligowym dwa zwycięstwa i dwie porażki.

W siedmiu ostatnich oficjalnych spotkaniach City sześć razy padło powyżej 2,5 bramki.

fot. Press Focus, News images