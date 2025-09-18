Tryb ciemny

Strona Główna / Betclic 2. Liga / W czerwcu byli krok od awansu do Betclic 1. Ligi. Teraz są w strefie spadkowej i zwolnili trenera

Napisane przez Maciej Bartkowiak, 18 września 2025

Jeszcze w czerwcu byli krok od awansu do Betclic 1. Ligi, ale w barażach musieli uznać wyższość napakowanej gwiazdami Wieczystej Kraków. Teraz znajdują się po przeciwnej stronie barykady, gdyż wylądowali w strefie zagrożonej spadkiem. W ostatnim meczu zostali rozbici przez absolutnego beniaminka, czego skutkiem było zwolnienie trenera.

Byli krok od Betclic 1. Ligi

Po raz pierwszy od czasu debiutu w I lidze (który miał miejsce w sezonie 2013/14) Chojniczanka Chojnice już trzeci sezon z rzędu spędza na poziomie Betclic 2. Ligi. W obu poprzednich sezonach klub z Pomorza był bliski powrotu na zaplecze Ekstraklasy, jednak za każdym razem przegrywał w barażach. W 2024 roku „Chluba Grodu Tura” uległa w Stalowej Woli 1:2 Stali, a konsekwencją tej półfinałowej porażki było rozstanie z Krzysztofem Brede. Schedę przejął po nim Damian Nowak, który w zeszłym sezonie wprowadził Chojniczankę do finału baraży.

Chojniczanie dostali się do niego po efektownym pokonaniu Świtu Szczecin 5:3, gdzie już do przerwy prowadzili 4:1. Jednak w decydującym o awansie meczu podopieczni Nowaka musieli uznać wyższość rojącej się od gwiazd Wieczystej Kraków. Porażka przy Chałupnika zakończyła imponującą serię ekipy z Pomorza, która wynosiła 11 meczów z rzędu bez porażki. Obecnie Chojniczanka również ma za sobą serię, ale kolejnych meczów bez wygranej. Piłkarze z Mickiewicza nie wygrali od siedmiu meczów, notując w tym czasie trzy porażki i trzy remisy.

Klęska z beniaminkiem pogrążyła trenera

Wśród klubów Betclic 2. Ligi gorszą serię ma jedynie GKS Jastrzębie, który po ośmiu kolejkach nie ma na koncie jeszcze wygranej. To zresztą m.in. z pogrążonym w problemach pozaboiskowych klubie ze Śląska Chojniczanka nie zdołała wygrać. Ba, to podopieczni Nowaka w samej końcówce wyszarpali punkt. Wciąż szukający pierwszego zwycięstwa w tym sezonie Betclic 2. Ligi GKS jest jedyną ekipą, która w bieżących rozgrywkach ma mniej wygranych od Chojniczanki. „Chluba Grodu Tura” w lidze wygrała ledwie raz – w drugiej kolejce z Wartą Poznań (2:1).

Tylko raz w tym sezonie Betclic 2. Ligi zwyciężyły jeszcze jedynie rezerwy ŁKS-u i to z… Chojniczanką. Dla klubu z Pomorza była to jedna z trzech porażek w obecnej kampanii. Ostatnią poniósł w środę 17 września przed własną publicznością. Przy Mickiewicza chojniczanie zostali rozbici aż 1:4 przez debiutującego na tym poziomie Sokoła Kleczew. Ta klęska sprawiła, że w klubowych gabinetach czara goryczy się przelała. Raptem dwie godziny po końcowym gwizdku ogłoszono zwolnienie Damiana Nowaka z funkcji trenera pierwszego zespołu.

Praca w piłce jest wspaniałym zajęciem. Czymś o czym marzy niemal każdy chłopiec. Jednak w sporcie zawodowym liczy się wynik i to on definiuje naszą pracę. Dzisiaj za brak wyników drużyny trener płaci wysoką cenę, ale to jest porażka nas wszystkich. Zawiedliśmy wszyscy – powiedział dla klubowych mediów dyrektor sportowy Chojniczanki, Damian Wróbel.

Warto zaznaczyć, że jeszcze w maju, gdy Chojniczanka była już pewna gry w barażach i niezależnie od ich końcowych rozstrzygnięć, ogłoszono przedłużenie umowy z Nowakiem do końca sezonu 2025/26. Teraz jednak 37-latek stał się drugim w tym sezonie Betclic 2. Ligi zwolnionym trenerem – po Marku Gołębiewskim z Zagłębia Sosnowiec. Na razie nie wiadomo, kto przejmie po nim drużynę z Chojnic. Ta najbliższy mecz rozegra w sobotę, z rezerwami Śląska, a w środę zmierzy się na wyjeździe z IV-ligowym Beskidem Andrychów w 1/32 finału Pucharu Polski.

fot. screen GKS TV / YouTube

Betclic 2. LigaZ kraju betclic 2. ligaChojniczankaChojniczanka ChojniceDamian Nowakpolska

Autor

Avatar użytkownika
Maciej Bartkowiak
Ekstraklasa, Betclic 1. liga, Premier League

Przede wszystkim fan uniwersum polskiej piki. Dzięki mistrzostwu Leicester stał się fanem Premier League. Rodowity poznaniak.

