W czerwcu byli krok od awansu do Betclic 1. Ligi. Teraz są w strefie spadkowej i zwolnili trenera

Jeszcze w czerwcu byli krok od awansu do Betclic 1. Ligi, ale w barażach musieli uznać wyższość napakowanej gwiazdami Wieczystej Kraków. Teraz znajdują się po przeciwnej stronie barykady, gdyż wylądowali w strefie zagrożonej spadkiem. W ostatnim meczu zostali rozbici przez absolutnego beniaminka, czego skutkiem było zwolnienie trenera.

Byli krok od Betclic 1. Ligi

Po raz pierwszy od czasu debiutu w I lidze (który miał miejsce w sezonie 2013/14) Chojniczanka Chojnice już trzeci sezon z rzędu spędza na poziomie Betclic 2. Ligi. W obu poprzednich sezonach klub z Pomorza był bliski powrotu na zaplecze Ekstraklasy, jednak za każdym razem przegrywał w barażach. W 2024 roku „Chluba Grodu Tura” uległa w Stalowej Woli 1:2 Stali, a konsekwencją tej półfinałowej porażki było rozstanie z Krzysztofem Brede. Schedę przejął po nim Damian Nowak, który w zeszłym sezonie wprowadził Chojniczankę do finału baraży.

Chojniczanie dostali się do niego po efektownym pokonaniu Świtu Szczecin 5:3, gdzie już do przerwy prowadzili 4:1. Jednak w decydującym o awansie meczu podopieczni Nowaka musieli uznać wyższość rojącej się od gwiazd Wieczystej Kraków. Porażka przy Chałupnika zakończyła imponującą serię ekipy z Pomorza, która wynosiła 11 meczów z rzędu bez porażki. Obecnie Chojniczanka również ma za sobą serię, ale kolejnych meczów bez wygranej. Piłkarze z Mickiewicza nie wygrali od siedmiu meczów, notując w tym czasie trzy porażki i trzy remisy.

Klęska z beniaminkiem pogrążyła trenera

Wśród klubów Betclic 2. Ligi gorszą serię ma jedynie GKS Jastrzębie, który po ośmiu kolejkach nie ma na koncie jeszcze wygranej. To zresztą m.in. z pogrążonym w problemach pozaboiskowych klubie ze Śląska Chojniczanka nie zdołała wygrać. Ba, to podopieczni Nowaka w samej końcówce wyszarpali punkt. Wciąż szukający pierwszego zwycięstwa w tym sezonie Betclic 2. Ligi GKS jest jedyną ekipą, która w bieżących rozgrywkach ma mniej wygranych od Chojniczanki. „Chluba Grodu Tura” w lidze wygrała ledwie raz – w drugiej kolejce z Wartą Poznań (2:1).

Tylko raz w tym sezonie Betclic 2. Ligi zwyciężyły jeszcze jedynie rezerwy ŁKS-u i to z… Chojniczanką. Dla klubu z Pomorza była to jedna z trzech porażek w obecnej kampanii. Ostatnią poniósł w środę 17 września przed własną publicznością. Przy Mickiewicza chojniczanie zostali rozbici aż 1:4 przez debiutującego na tym poziomie Sokoła Kleczew. Ta klęska sprawiła, że w klubowych gabinetach czara goryczy się przelała. Raptem dwie godziny po końcowym gwizdku ogłoszono zwolnienie Damiana Nowaka z funkcji trenera pierwszego zespołu.

– Praca w piłce jest wspaniałym zajęciem. Czymś o czym marzy niemal każdy chłopiec. Jednak w sporcie zawodowym liczy się wynik i to on definiuje naszą pracę. Dzisiaj za brak wyników drużyny trener płaci wysoką cenę, ale to jest porażka nas wszystkich. Zawiedliśmy wszyscy – powiedział dla klubowych mediów dyrektor sportowy Chojniczanki, Damian Wróbel.

Warto zaznaczyć, że jeszcze w maju, gdy Chojniczanka była już pewna gry w barażach i niezależnie od ich końcowych rozstrzygnięć, ogłoszono przedłużenie umowy z Nowakiem do końca sezonu 2025/26. Teraz jednak 37-latek stał się drugim w tym sezonie Betclic 2. Ligi zwolnionym trenerem – po Marku Gołębiewskim z Zagłębia Sosnowiec. Na razie nie wiadomo, kto przejmie po nim drużynę z Chojnic. Ta najbliższy mecz rozegra w sobotę, z rezerwami Śląska, a w środę zmierzy się na wyjeździe z IV-ligowym Beskidem Andrychów w 1/32 finału Pucharu Polski.

fot. screen GKS TV / YouTube