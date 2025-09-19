Ruch Chorzów z problemami! Pomocną dłoń mają wyciągnąć władze miasta

Ruch Chorzów miał znaleźć się w nienajlepszej sytuacji finansowej i teraz klub szuka sposobów na uzyskanie wsparcia z różnych źródeł. Jednym z nich mają być kibice, którzy mają udzielić pożyczki na kilkaset tysięcy złotych. Dodatkowo pomocną dłoń mają wyciągnąć władze miasta i jeden ze sponsorów. To w ramach emisji akcji, co pozwoli zyskać dodatkowe finanse na bieżące wydatki, w tym wypłaty wynagrodzeń piłkarzom czy sztabowi szkoleniowemu.

Kibice ze wsparciem dla klubu

Ruch Chorzów w ostatnim czasie był raczej kojarzony ze stabilnością, jednak według najnowszych informacji sytuacja miała ulec zmianie. Klub znalazł się w gorszej sytuacji finansowej i m.in. z tego względu pod koniec okienka transferowego zrezygnował z dokonywania transferów, mimo że były prowadzone rozmowy z kilkoma zawodnikami. Jednym z krótkofalowych pomysłów jest prośba o udzielenie pożyczki przez stowarzyszenie kibiców. Przez najbliższe dni będą dogadywane formalności, a w poniedziałek 22 września „Wielki Ruch” ma przekazać 220 tysięcy złotych. Całość kwoty zostanie oddana po pomocy, jaką ma udzielić miasto.

– Ma ono wyjątkowy charakter, gdyż dotychczas nie było potrzeby tak pilnego pozyskania środków, których celem byłaby pomoc w utrzymaniu płynności finansowej. Trudna sytuacja ma zostać złagodzona po uzyskaniu wsparcia finansowego od miasta w dalszej części roku. Z tego względu zaproponowaliśmy, aby potrzebne środki zostały pozyskane w formie pożyczki w wysokości 220 tysięcy złotych – czytamy w specjalnym komunikacie.

Chorzów pomoże Ruchowi

Tak jak zostało wspomniane, 22 września odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym zostanie zdecydowane, że w ramach emisji akcji miasto wspomoże klub na kwotę bliską czterech milionów złotych, jednak nie będzie to takie proste, jak w przeszłości. Z racji niedawnych zmian nie wystarczy, tylko decyzja prezydenta Szymona Michałka, który wiadomo, jak bardzo jest życzliwy Ruchowi. Zresztą to właśnie, dzięki zaangażowaniu w sprawę nowego stadionu udało mu się dojść do władzy i pokonać w wyborach wieloletniego prezydenta. Teraz konieczna do finalizacji sprawy będzie uchwała rady miasta, co znacząco wydłuży cały proces. Pieniądze do klubu mogą wpłynąć nawet pod koniec bieżącego roku, co oznacza, że przez całą jesień prezes Seweryn Siemianowski będzie musiał liczyć każdy grosz.

– Na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się 22 września, poddana pod głosowanie będzie uchwała emisji nowych akcji m.in. dla Miasta Chorzów w kwocie 3,8 mln PLN oraz dla Urovity w kwocie 316 tys. PLN, a od Carbonexu na przełomie maja/czerwca Klub otrzymał wsparcie w wysokości 500 tys. PLN. Ponadto firma Urovita od kilku lat jest Sponsorem Klubu – powiedział rzecznik prasowy Tomasz Ferens dla śląskiego „Sportu”.

– Mamy delikatny poślizg związany z częścią płatności wobec zawodników i sztabu szkoleniowego. Wynosi on dosłownie kilka dni. Pozostali pracownicy klubu wypłaty dostali w terminie. W najbliższym czasie sytuacja powinna zostać unormowana – powiedział prezes Ruchu Chorzów, Seweryn Siemianowski cytowany przez „Dziennik Zachodni”.