Tryb ciemny

Strona Główna / Ekstraklasa / Jagiellonia zwycięska w hicie kolejki. Wisła Płock z pierwszą domową porażką

Jagiellonia zwycięska w hicie kolejki. Wisła Płock z pierwszą domową porażką

Napisane przez Krzysztof Małek, 19 września 2025
Jagiellonia zwycięska w Płocku

Jagiellonia Białystok odniosła cenne zwycięstwo w 9. kolejce PKO Ekstraklasy, pokonując Wisłę Płock 1:0. Decydującego gola zdobył Afimico Pululu, pewnie egzekwując rzut karny wywalczony przez Jesusa Imaza. Dla „Nafciarzy” była to pierwsza porażka na własnym stadionie w tym sezonie.

Przed meczem

Wisła Płock jest sensacyjnym liderem Ekstraklasy po ośmiu kolejkach, ale trzeba przyznać, że drużyna Mariusza Misiury w pełni zasłużyła na swoją pozycję. Nawet niespodziewana porażka z Arką Gdynia (0:1) w poprzednim rozegranym przez „Nafciarzy” meczu nie zmienia ogólnego, bardzo pozytywnego obrazu tego zespołu.

Mecz z Cracovią w zeszły weekend nie odbył się z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych, dlatego „Nafciarze” wciąż czekali na okazję do rehabilitacji za porażkę w Trójmieście. Spotkanie przed własną publicznością wydawało się ku temu idealną szansą – Wisła byla bowiem jedyną drużyną w lidze, która na swoim stadionie nie straciła jeszcze punktu i mogła pochwalić się kompletem zwycięstw w Twierdzy Płock.

Klucz do sukcesów płocczan leży w żelaznej defensywie. Zespół stracił najmniej goli w całej lidze (zaledwie cztery), a w żadnym z dotychczasowych meczów nie dał sobie wbić więcej niż jednego trafienia. Problemem przed starciem z Jagiellonią może być jednak skuteczność w ataku – z powodu urazu nie wystąpił kapitan i najlepszy strzelec drużyny, Łukasz Sekulski.

Jagiellonia, mimo że w ostatniej kolejce zremisowała z Piastem i przerwała serię czterech ligowych zwycięstw, wciąż znajduje się w czołówce tabeli i jest najwyżej sklasyfikowaną drużyną z grona pucharowiczów (którzy w końcu przekładali niektóre spotkania). Strata trzech punktów do lidera z Płocka sprawia, że białostoczanie wciąż realnie myślą o ataku na fotel lidera. Pomaga w tym znakomita forma wyjazdowa – Jaga nie przegrała żadnego z ostatnich siedmiu spotkań w delegacji, a biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, pozostawała niepokonana od 11 meczów (ostatnia porażka miała miejsce w 1. kolejce z Termaliką).

Historia bezpośrednich pojedynków minimalnie przemawiała za Wisłą. Płocczanie wygrywali sześciokrotnie, cztery mecze kończyły się remisem, a pięć razy lepsza była Jagiellonia. Zespół z Białegostoku zwyciężył tylko w jednym z ostatnich pięciu spotkań z „Nafciarzami” – była to jednak właśnie ostatnia konfrontacja obu ekip w Płocku, w kwietniu 2023 roku (4:2).

Składy:

Wisła Płock: R. Leszczyński, M. Haglind-Sangre, M. Kamiński, A. Edmundsson, Z. Rogelj, D. Pacheco, D. Kun, J. Jimenez, Q. Lecoeuche, I. Salvador, W. Nowak,

Jagiellonia Białystok: S. Abramowicz, N. Wojtuszek, A. Pelmard, Y. Kobayashi, B. Wdowik, L. Flach, J. Imaz, S. Lozano, L. Prip, O. Pietuszewski, D. Rallis,

Powolne rozkręcanie

Od początku meczu oba zespoły ruszyły do ataku, lecz efektowność nie szła w parze z efektywnością. Brakowało ostatniego podania, defensywy dobrze czytały grę, a czasem zwyczajnie nie dopisywało szczęście. Pierwsze groźniejsze sytuacje zobaczyliśmy dopiero w ostatnim kwadransie pierwszej połowy.

W 33. minucie dobrą szansę miał Ivan Salvador, ale jego strzał po rykoszecie poszybował nad poprzeczką. Wisła po tej akcji Hiszpana miała jeszcze rzut rożny, z którego już niewiele wynikło. Najlepszą okazję gospodarze stworzyli w 37. minucie – Zan Rogelj uderzał z pola karnego, ale Sławomir Abramowicz popisał się znakomitą interwencją. 25-letni pomocnik debiutował tego dnia w barwach Wisły po sfinalizowanym wrześniowym wypożyczeniu z Charleroi SC. Po tym ataku gospodarze mieli jeszcze korner, a Edmundsson był blisko gola głową, jednak piłka tylko minęła bramkę Abramowicza.

W końcówce pierwszej części to Jagiellonia mogła wyjść na prowadzenie. Wówczas bramkarz Rafał Leszczyński dwukrotnie ratował „Nafciarzy” przed stratą bramki, a najbliżej szczęścia był Sergio Lozano, który próbował dobić piłkę po strzale Jesusa Imaza. Po tej akcji można było wysnuć jeden wniosek. Obaj bramkarze byli tego wieczoru w znakomitej formie. Oba zespoły długo się rozkręcały, ale końcówka pierwszej połowy rozbudziła apetyt na gole w drugiej części meczu.

Jagiellonia wywalczyła trzy punkty

Druga połowa początkowo przypominała pierwszą – znów brakowało ostatniego podania, a defensywy skutecznie rozbijały ataki rywali. Obie drużyny próbowały przechylić szalę na swoją korzyść, lecz wciąż brakowało konkretów.

Gdy wydawało się, że spotkanie zakończy się bezbramkowym remisem, w 78. minucie w polu karnym upadł Jesus Imaz. Sędzia Piotr Lasyk początkowo nie wskazał na wapno, ale po analizie VAR podyktował rzut karny. Do piłki podszedł Afimico Pululu i pewnym strzałem pokonał Rafała Leszczyńskiego, zdobywając swoje trzecie trafienie w tym sezonie Ekstraklasy.

Wisła mogła jeszcze wyrównać w końcówce, ale nie wykorzystała okazji. Po dośrodkowaniu i zgraniu piłki uderzał Marcin Kamiński, jednak były reprezentant Polski był źle ustawiony i nie zdołał pokonać Sławomira Abramowicza. Może gdyby tam był Łukasz Sekulski byśmy mogli mówić o możliwej bramce dla gospodarzy

Jagiellonia ostatecznie wywiozła z Płocka komplet punktów po trudnym meczu, notując już 12. wyjazdowe zwycięstwo z rzędu w Ekstraklasie. Dla Wisły była to druga porażka z rzędu i pierwsza domowa w tym sezonie – mocny sygnał ostrzegawczy dla Mariusza Misiury i jego drużyny.

fot. screen Canal Plus Sport

EkstraklasaZ kraju Adrian SiemieniecJagiellonia BiałystokMariusz MisiuraPKO BP EkstraklasaWisła Płock

Autor

Avatar użytkownika
Krzysztof Małek
La Liga, Pozostałe ligi, Futbol Extra

Miłośnik sportu wszelakiego. Nie odmawia tylko pacierza. W piłce nożnej najbardziej ceni sobie hiszpański styl, dlatego La Liga nie jest mu obca. Prywatnie fan Realu Madryt i Los Angeles Lakers. Typowy kibic sukcesu.

Najnowsze wpisy

Promocja dnia
Bonus 3 razy 100% do 200 PLN
nowa oferta powitalna BETFAN
Sprawdź
Typ dnia
Wisła Płock - Jagiellonia Białystok
Obie strzelą
kurs
1.69
Analiza
Ranking bukmacherów
1
Betfan logo
Betfan
Bonus 3 x 100% do 200 PLN
2
Betclic
Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7
3
sts logo
STS
Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł
4
TotalBet logo
TotalBet
Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne)
zobacz pełny ranking
Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.