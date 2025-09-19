Manchester United – Chelsea – 20.09. – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Manchester United – Chelsea

Rozgrywki: Premier League

Data i godzina: 20 września, 18:30

Stadion: Old Trafford, Manchester

Sobotnie popołudnie w Teatrze Marzeń przyniesie nam spotkanie dwóch wielkich piłkarskich marek. Czerwone Diabły desperacko szukają przełamania po fatalnym poprzednim sezonie i równie kiepskim wejściu w nowe rozgrywki. O posadę walczy trener gospodarzy, Ruben Amorim. Chelsea jest niepokonana na początku sezonu, jednak porażka w Champions League z Bayernem może wskazywać na pewne braki. Czy United w końcu zaprezentuje futbol, na który czekają kibice? Sprawdź typy na mecz Manchester United – Chelsea.

Manchester United – Chelsea – typy bukmacherskie

Manchester United – Chelsea: BTTS

Patrząc na ostatnie tygodnie, obie ekipy zdają się podążać w różnych kierunkach, jednak w starciach takiej wagi ligowa tabela schodzi na dalszy plan. Moim głównym typem na ten pojedynek jest BTTS. Jest to propozycja poparta m.in. historią bezpośrednich pojedynków. W czterech ostatnich spotkaniach bezpośrednich oba zespoły trafiały do siatki. Defensywa Czerwonych Diabłów nie gra na najwyższym poziomie, a Chelsea jak na razie w każdym spotkaniu wyjazdowym sezonu zdobywa bramki. BTTS oczywiście łącze z typem na powyżej 2,5 bramki. Trzy ostatnie spotkania United kończyły się przynajmniej trzema golami. Spodziewam się otwartego meczu, w którym obie strony pójdą na wymianę ciosów.

Na koniec dorzucam typ na rzuty rożne, a mianowicie na powyżej 10,5 kornerów. Obie drużyny w meczach bezpośrednich przeważnie wykonują ich dość sporo. Jeżeli faktycznie podopieczni Rubena Amorima wyjdą z myślą udowodnienia swoim kibicom, że w tym sezonie będą walczyć przynajmniej o europejskie puchary, będziemy oglądać dużą liczbę strzałów, a co za tym idzie kornerów.

Propozycje typów bukmacherskich na Manchester United – Chelsea

BTTS @1.49

powyżej 2,5 bramki @1.55

powyżej 10,5 rzutów rożnych @2.00

Sprawdź również typy piłkarskie na Gram Grubo!

Manchester United – Chelsea – zapowiedź meczu

Dyspozycja gospodarzy jest daleka od idealnej. Zaledwie jedno zwycięstwo w dotychczasowych meczach ligowych stawia pod presją Rubena Amorima. Ostatni weekend przyniósł dotkliwą porażkę 0:3 w derbach z Manchesterem City. Drużynie brakuje skuteczności, jednak po letnie transfery powinny w tej kwestii przynieść przełamanie. Sytuacja The Blues wygląda lepiej. Na ten moment nie odnieśli oni żadnej ligowej porażki. Środa przyniosła porażkę 1:3 z Bayernem przed własną publicznościa. Wcześniej zremisowali 2:2 w lidze z Brentford, a przed przerwą reprezentacyjną wygrali 2:0 z innym londyńskim klubem, Fulham.

Gdzie oglądać mecz Manchester United – Chelsea

Mecz Manchester United – Chelsea będzie można zobaczyć na antenie Canal+ Extra 1.

Przewidywane składy na mecz Manchester United – Chelsea

United : Lammens – Yoro, De Ligt, Shaw – Mazraoui, Casemiro, Fernandes, Dorgu – Mbeumo, Amad – Sesko

: Lammens – Yoro, De Ligt, Shaw – Mazraoui, Casemiro, Fernandes, Dorgu – Mbeumo, Amad – Sesko Chelsea: Sanchez – James, Chalobah, Tosin, Cucurella – Fernandez, Caicedo – Neto, Palmer, Garnacho – Pedro

Statystyki na typy bukmacherskie Manchester United – Chelsea

Trzy ostatnie spotkania United zakończyły się ilością bramek powyżej 2,5.

Na pięć ostatnich spotkań obu zespołów, w trzech padał BTTS.

BTTS w czterech ostatnich spotkaniach bezpośrednich

fot. Press Focus, IMAGO