Synowie gwiazd piłki razem w jednym klubie – i to w dwóch miejscach!

W każdej dekadzie w futbolu mamy do czynienia z wieloma gwiazdami. Ludzie, którzy zaczynali z piłką nożną choćby dzięki MŚ 2006 czy EURO 2008 dzisiaj na próżno mogą szukać swoich idoli z tych turniejów w piłce seniorskiej. Są oni już w wieku, w którym mają swoje dzieci i w znakomitej większości – życie po życiu. W ostatnich dniach z social mediów mogliśmy się dowiedzieć, że wkrótce na wielkich scenach możemy ujrzeć aż czwórkę synów świetnych napastników.

Synowie ojców – gwiazd

Nie od dziś słyszymy o tym, że Cristiano Ronaldo junior nieźle radzi sobie w rozgrywkach w swojej grupie wiekowej. Co innego jeśli chodzi np. o Cristiana Tottiego, który z uwagi na presję z racji nazwiska legendarnego ojca postanowił porzucić futbol. Był on w młodzieżówce Frosinone czy Rayo Vallecano, ale zdecydował się porzucić piłkę nożną. Teraz mamy jednak do czynienia z sytuacją bez precedensu. Zarówno PSV Eindhoven, jak i drugoligowe włoskie Palermo ogłosiły, że w ich zespołach młodzieżowych będą występować… dwaj synowie znanych napastników.

W zespole PSV U17 w formacji ataku możemy spotkać Liama van Nistelrooya, a także Seba Huntelaara. Jak doskonale wiadomo – ojcowie obu z zawodników to znakomici w przeszłości napastnicy kadry Holandii. Obaj w swoim czasie byli czołowymi piłkarzami na swojej pozycji w kraju. Kto wie, może synowie także pójdą w ich ślady.

Ojcowie obu nastolatków zagrali ze sobą jednocześnie na murawie tylko raz – było to w meczu z San Marino w eliminacjach do ME 2012. Poza tym jednak, aż jedenastokrotnie byli obaj w kadrze meczowej, w tym w czterech meczach EURO 2008. Obaj trafiali na tym turnieju – była legenda Manchesteru United dwukrotnie, a wchodzący do kadry Oranje Huntelaar trafił w meczu z Rumunią. Holandia odpadła w ćwierćfinale z Rosją po dogrywce 1:3, gdzie światu przedstawił się Andrij Arszawin.

Seb Huntelaar urodził się w stolicy Hiszpanii w 2009 roku, podczas gdy jego tata był w Realu Madryt. Zadebiutował on w tym roku w holenderskiej kadrze U16 i odszedł za 200 tysięcy euro odstępnego z Vitesse Arnhem. Jego umowa w klubie z Philips Stadion zakończy się w czerwcu 2029 roku. Liam z kolei reprezentuje barwy mistrza Holandii od 2017 roku, ale od 2024 jest w U17.

Palermo jak PSV – dwóch synów znanych ojców

Tymczasem identyczna sytuacja wydarzyła się w Palermo. Kibicom mogą odrobinę mocniej uderzyć serca. Mowa bowiem o potomkach dwóch dawnych napastników ze Stadio Renzo Barbera. Diego Miccoli (17 lat – urodzony w czerwcu 2008) to syn Fabrizio, aczkolwiek nie gra on jak tata w napadzie, a w środku pomocy. Będzie on grał w młodzieżowych zespołach razem z synem Amauriego, Hugo Leonardo (ur. w styczniu 2006). O potomku wychowanka klubu Santa Catarina ciężko znaleźć jakiekolwiek informacje o piłkarskiej przeszłości. Miccoli junior wychowywał się piłkarsko w Lecce, akademii swojego ojca, a także Salernitanie i Sampdorii. Teraz wraz z synem kolegi swojego taty spróbują sięgnąć gwiazd i dorównać dziedzictwu, które pozostawili po sobie ich „staruszkowie”.

Kariera Miccoliego seniora nie potoczyła się tak jakby chciał on sam, podobnie uważa wielu kibiców z Półwyspu Apenińskiego. Fabrizio stał się gwiazdą właśnie w Palermo, a został wyłowiony z młodzieżówek Milanu przez dyrektora sportowego trzecioligowego wtedy Casarano… znanego dziś z zakupu Dusana Vlahovicia do Fiorentiny samego Pantaleo Corvino. W późniejszym etapie swojej kariery miał też problemy z prawem.

Amauri z kolei swoje najlepsze lata kariery miał właśnie na Sycylii. Dzięki grze na Renzo Barbera zapracował na transfer do Juventusu. W sezonie 2007/08 obaj z Miccolim tworzyli atak Palermo. Obaj byli gwiazdami, a wzajemnie uczestniczyli przy swoich bramkach sześciokrotnie. Amauri miał cztery gole z podań Miccolego, a Włoch miał dwa trafienia z decydujących podań naturalizowanego reprezentanta Włoch (rok 2010 – jeden występ).

