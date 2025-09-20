Zidane junior zmienił reprezentację. Tam będzie mu zdecydowanie łatwiej o grę

Zinedine Zidane ma aż czterech synów, ale żaden z nich nie zrobił tak oszałamiającej kariery. Ba, żaden nie zrobił nawet w połowie takiej jak legendarny „Zizou”. Ten, który zrobił największą spośród wszystkich braci i gra regularnie w La Liga 2 postanowił właśnie zmienić reprezentację i ma duże szanse, by występować tam regularnie

Zidane z czterema synami

Zinedine Zidane ma czterech synów. Wszyscy przebrnęli przez szkółkę Realu Madryt. Jak sobie radzą? Najmłodszy Elyaz to dopiero rocznik 2005, więc trudno tutaj jeszcze mówić o tym, jaką zrobił karierę, ponieważ dopiero zaczyna. Można go kojarzyć z występów z francuskiej młodzieżówki, bo gra dla niej bardzo regularnie – w wielu rocznikach zagrał już ponad 30 spotkań. Obecnie występuje w drugiej drużynie Betisu na poziomie trzecioligowym. Nie zdołał jeszcze zadebiutować w pierwszym zespole. Konkurencja jest tam ogromna – nie było go nawet ani razu na ławce. Elyaz gra na środku obrony.

Najstarszy z synów Zidane’a – Enzo (rocznik 1995) – od młodzieńczych lat był na ustach wszystkich. Francja oraz Hiszpania zabiegały o jego przynależność… zanim tak naprawdę pokazał talent. Ostatecznie nie wystąpił w żadnej z reprezentacji. Pierwsze piłkarskie szlify jako pięciolatek zbierał w akademii Juventusu, ale wraz z transferem taty w 2001 roku przeniósł się do Hiszpanii, a w 2004 zaczął trenować w szkółce Realu. Początkowo nie chciał, aby patrzono na niego przez pryzmat ojca i występował pod nazwiskiem Fernandez ze strony matki. On rozczarował chyba najbardziej.

Enzo Zidane w wieku 29 lat zakończył piłkarską karierę. Głównie grał w Realu Madryt Kastylia. W seniorach „Królewskich”… zagrał jeden mecz. Tata wpuścił go z Cultural Leonesa w Pucharze Króla i… zdobył nawet bramkę! Zaliczył bardzo nieudane wypożyczenie do Alaves (poziom La Liga), a w kolejnych latach reprezentował barwy Lausanne-Sport w Szwajcarii czy Rodez AF w Ligue 2, gdzie był tylko rezerwowym na końcówki. Jego ostatnim klubem była CF Fuenlabrada z trzeciej ligi hiszpańskiej. Jak na ofensywnego gracza, robił kiepskie liczby. Najlepiej szło mu w juniorach Realu.

Theo Zidane (rocznik 2002) latem 2024 roku z Realu Madryt Kastylia trafił do drugiej ligi hiszpańskiej, konkretnie do Cordoby. Występuje na pozycji środkowego pomocnika i nie można powiedzieć, żeby był tam tylko tłem. Rozegrał aż 36 spotkań, które dało mu ponad 1800 wybieganych minut. Strzelił nawet pięć goli i miał jedną asystę – był piłkarzem na pograniczu rezerwowego i tego z pierwszej jedenastki. W sumie nadal tak jest, bo na pięć meczów w La Liga 2 w sezonie 2025/26: dwa razy wszedł jako rezerwowy, dwa razy w pierwszej jedenastce, a raz przesiedział 90 minut na ławce.

A tu w bonusie stary filmik, na którym Zinedine Zidane gra z synami w piłkę. W białej koszulce najstarszy Enzo, ten w rękawicach bramkarskich (dziś profesjonalny golkiper) to Luca, a ten malutki, który płacze to Theo.

Luca zmienił reprezentację

Wspomniany już powyżej Luca Zidane od dzieciństwa wybrał nietypową pozycję – jest bowiem bramkarzem. Urodził się w 1997 roku i ma już spore doświadczenie na poziomie drugiej ligi hiszpańskiej, gdzie rozegrał już ponad 130 spotkań. Latem 2024 roku przeniósł się do Granady, gdzie był kolegą klubowym Kamila Jóźwiaka. Początkowo tylko rezerwowym, ale w trakcie wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie i „posadził” doświadczonego Diego Marino, lecz potem znów stracił to miejsce. Po odejściu 35-latka Zidane zaczął nowy sezon jako „jedynka”.

Luca Zidane rozegrał ponad 20 spotkań we francuskich młodzieżówkach, zdobył nawet mistrzostwo Europy U17 w 2015 roku, ale nie miał najmniejszych szans na powołanie do seniorów „Trójkolorowych”, skoro przez lata rządził tam Hugo Lloris, a teraz są Mike Maignan czy Lucas Chevalier. 27-latek zdecydował się reprezentować Algierię, a więc kraj pochodzenia swojego ojca. Informacja pojawiła się nawet na oficjalnym koncie tej kadry w mediach społecznościowych. To mistrz Afryki z 2019 roku, a w rankingu FIFA zajmuje 38. pozycję. Mocno zawodzi jednak ostatnio na mistrzostwach kontynentu.

– Algierska Federacja Piłkarska z przyjemnością informuje, że FIFA oficjalnie przyznała bramkarzowi Luce Zinedine’owi Zidane’owi w piątek, 19 września 2025 r., upoważnienie do reprezentowania algierskiej reprezentacji – napisała federacja. Tam ma zdecydowanie większe szanse i to nawet na bycie „jedynką”. W ostatnim czasie, czyli 2024 i 2025 roku, broniło tam… aż pięciu bramkarzy – Zakaria Bouhalfaya (480 minut), Anthony Mandrea (270 minut), Alexis Guendouz (270 minut), Oussama Benbout (90 minut) oraz Alexandre Oukidja (90 minut).

Ten, który ma najwięcej minut nie jest jednak „jedynką” kadry, bo nabił je w tzw. Mistrzostwach Narodów Afryki, czyli takiego pucharu dla piłkarzy, którzy występują tylko na kontynencie afrykańskim. Nie mogli więc grać Riyad Mahrez czy Said Benrahma. W spotkaniach eliminacyjnych do mundialu bronił niedawno Guendouz. To były golkiper Persepolis FC, który od lata także gra w lidze algierskiej. W kwalifikacjach bramki strzegł też Mandrea (SM Caen – trzecia liga francuska) oraz Oukidja (teraz bez klubu). Enzo Zidane ma zatem taką sobie konkurencję i widzi dużą szansę na grę w Pucharze Narodów Afryki, który ruszy w grudniu.

