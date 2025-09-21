Górnik Zabrze – Widzew Łódź – 21.09. – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Górnik Zabrze – Widzew Łódź

Rozgrywki: PKO BP Ekstraklasa

Data i godzina: 21 września, 17:30

Stadion: Stadion im. Ernesta Pohla, Zabrze

Dzisiaj w Zabrzu będziemy świadkami jednego z ligowych klasyków, czyli spotkania Górnika Zabrze z Widzewem. Gospodarze podbudowani ostatnim zwycięstwem nad Rakowem, plasują się w ścisłej czołówce tabeli i chcą kontynuować swoją dobrą grę. Widzew w poprzedniej kolejce przełamał serię czterech spotkań bez zwycięstwa. Dla Łodzian będzie to także próba zdobycia pierwszych punktów na wyjeździe od kwietnia. Kto okaże się górą w tym starciu? Sprawdź typy na mecz Górnik Zabrze – Widzew Łódź.

Górnik Zabrze – Widzew Łódź – typy bukmacherskie

Górnik Zabrze – Widzew Łódź: BTTS

Górnik, który świetnie zaczął sezon, podejmuje Widzew, odnajdujący powoli formę. Problemem dla gości pozostają jednak wciąż spotkania wyjazdowe. Spodziewam się otwartego spotkania i dlatego głównym typem będzie obie bramki strzelą. Gospodarze znajdują się obecnie w czołówce tabeli, a także są drugą drużyną Ekstraklasy pod względem ilości oddawanych strzałów. To pokazuje, że grając u siebie powinni choć raz trafić do siatki. Z drugiej strony mamy Widzew, który w ostatnich dniach okienka transferowego znacząco wzmocnił siłę ognia i przełamał nienajlepszą passę w poprzedniej kolejce przeciwko Arce. Mimo odbudowywania formy goście zdecydowanie są w stanie trafić do siatki Łubika.

Typuję także powyżej 2,5 bramki w meczu. Biorąc pod uwagę ofensywny styl Górnika i kiepską postawę Widzewa na wyjazdach, a także chęć pokazania się przed kibicami nowych nabytków Łodzian, scenariusz z przynajmniej trzema bramkami wydaje się być bardzo prawdopodobny. Na koniec dorzucam typ na poniżej 4,5 kartki. Według statystyk w obecnym sezonie Ekstraklasy piłkarze obu zespołów obejrzeli odpowiednio 14 i 16 kartek, co daje dwie kartki na mecz. Sędzia nie będzie więc raczej często sięgał po kartonik.

Propozycje typów bukmacherskich na Górnik Zabrze – Widzew Łódź

BTTS @1.72

powyżej 2,5 bramki @1.85

poniżej 4,5 kartki @2.00

Górnik Zabrze – Widzew Łódź – zapowiedź meczu

Można powiedzieć, że gospodarze grają obecnie w kratkę. Na własnym stadionie Trójkolorowi odnieśli do tej pory dwa zwycięstwa i dwie porażki. Ostatni mecz przy Roosevelta zakończył się porażką Górnika 0:1 z Motorem Lublin. Pomimo tego podopieczni trenera Gasparika zajmują czwarte miejsce w tabeli, dzięki znakomitej grze na wyjeździe. Widzew pomimo dużego potencjału, nie prezentuje póki co gry, jakiej oczekiwaliby jego kibice. Ostatnia kolejka przyniosła im pierwsze zwycięstwo po trzech kolejnych ekstraklasowych porażkach.

Gdzie oglądać mecz Górnik Zabrze – Widzew Łódź

Mecz Górnik Zabrze – Widzew Łódź będzie można zobaczyć na antenie Canal+ Sport 3.

Przewidywane składy na mecz Górnik Zabrze – Widzew Łódź

Górnik : Łubik – Szcześniak, Janicki, Josema, Janża – Ambros, Hellebrand, Kubicki – Kmet, Liseth, Podolski

: Łubik – Szcześniak, Janicki, Josema, Janża – Ambros, Hellebrand, Kubicki – Kmet, Liseth, Podolski Widzew: Ilić – Kozlovsky, Visus, Żyro, Andreou – Shehu, Czyż, Alvarez – Fornalczy, Zeqiri, Baena

Statystyki na typy bukmacherskie Górnik Zabrze – Widzew Łódź

Widzew wygrał jedno spotkanie z ostatnich pięciu.

Widzew przegrał pięć ostatnich spotkań wyjazdowych w lidze.

Górnik jest drugim zespołem w lidze pod względem ilości oddanych strzałów na mecz.

Zawodnicy obu drużyn oglądają około dwie kartki na mecz.

fot. Press Focus, Gleb Soboliev