Tryb ciemny

Strona Główna / Pozostałe ligi / W poprzednim sezonie zaliczył kilka występów w Pogoni Szczecin. Teraz wrócił do ojczyzny

W poprzednim sezonie zaliczył kilka występów w Pogoni Szczecin. Teraz wrócił do ojczyzny

Napisane przez Braian Wilma, 23 września 2025
pogoń luizao

Zimą do Pogoni trafiło kilku zawodników pochodzących z Ameryki Południowej. Żaden w Szczecinie wielkiego wrażenia jednak nie zrobił. Jednym z nich był Luizao, który w rundzie wiosennej poprzedniego sezonu był wypożyczony z West Hamu. Po sezonie wrócił do Anglii, a teraz podpisał krótkoterminowy kontrakt z klubem ze swojej ojczyzny. 

Udana wiosna, ale z ogromnym niedosytem

Runda jesienna poprzedniego sezonu w wykonaniu Pogoni pozostawiała sporo do życzenie. „Duma Pomorza” zgromadziła zaledwie 27 punktów w 18 meczach, wygrywając osiem spotkań. Podczas przerwy zimowej w klubie panował chaos, piłkarze strajkowali, nie wychodząc na poszczególne treningi, a mimo to wiosną „Portowcom” udało się dotrzeć drugi raz z rzędu do finału Pucharu Polski. I tym razem doznali w nim porażki, mimo że strzelili aż trzy gole. Nic to nie dało, bo o jedną bramkę więcej zdobyli zawodnicy Legii Warszawa.

Podopieczni Roberta Kolendowicza znacząco poprawili także wyniki w PKO BP Ekstraklasie, ocierając się na koniec sezonu o podium i awans do europejskich pucharów, do których zabrakło ostatecznie trzech punktów. Zespół dźwignął się na wiosnę mimo braku znaczących wzmocnień podczas zimowego okna transferowego, podczas którego do Pogoni przeniosło się tylko trzech zawodników z Ameryki Południowej – Benjamin Rojas z Chile, a także Luizao i Renyer z Brazylii. Ten ostatni trafił do drużyny rezerw i tylko on pozostał w Szczecinie na kolejny sezon.

Luizao podpisał kontrakt… na dwa miesiące

Rojas rozegrał zaledwie cztery mecze w drugiej drużynie, a teraz jest już zawodnikiem występującego w drugiej lidze portugalskiej Academico Viseu. Luizao trafił z kolei do Pogoni na wypożyczenie z West Hamu, gdzie występował rezerwach, grających w Premier League 2. Długo czekał na swoją szansę. Otrzymał ją dopiero na koniec sezonu, kiedy rozegrał cztery ostatnie mecze PKO BP Ekstraklasy przeciwko Radomiakowi Radom, Motorowi Lublin, Lechii Gdańsk i Jagiellonii Białystok.

Po sezonie wrócił jednak do Anglii, ale kolejnej szansy już nie dostał. Ostatecznie wrócił do ojczyzny, gdzie podpisał kontrakt z drugoligową Criciumą. Sezon brazylijskiej Serie B kończy się w listopadzie (liga rozgrywana jest w systemie wiosna-jesień). Co ciekawe, 23-latek podpisał kontrakt do… końca trwania rozgrywek. Będzie zatem obowiązywał przez zaledwie dwa miesiące. Stoper ma pomóc w wywalczeniu awansu do Serie A. Obecnie jego nowa drużyna zajmuje trzecie miejsce, które premiowane jest awansem (do elity awansują cztery najlepsze drużyny), z przewagą czterech punktów nad piątym Athletico Paranaense.

fot. screen/Youtube

Pozostałe ligiTransferyZe świata CriciumaLuizaoPogoń SzczecinSerie BWest Ham United

Autor

Avatar użytkownika
Braian Wilma
Ekstraklasa, Premier League, Futbol Extra

Fanatyk Ekstraklasy, uzależniony od piłki. Kibicuje tym niebieskim (Lechowi i Chelsea). Nie wyobraża sobie, by podczas wakacji nie odwiedzić stadionu miejscowej drużyny. Jego świetnie zapowiadającą się karierę w lidze szóstek przerwała kontuzja kolana.

Najnowsze wpisy

Promocja dnia
Bonus 3 razy 100% do 200 PLN
nowa oferta powitalna BETFAN
Sprawdź
Typ dnia
GKS Katowice - Wisła Płock
Awans Wisły Płock
kurs
2.25
Analiza
Ranking bukmacherów
1
Betfan logo
Betfan
Bonus 3 x 100% do 200 PLN
2
Betclic
Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7
3
sts logo
STS
Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł
4
TotalBet logo
TotalBet
Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne)
zobacz pełny ranking
Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.