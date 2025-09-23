W poprzednim sezonie zaliczył kilka występów w Pogoni Szczecin. Teraz wrócił do ojczyzny

Zimą do Pogoni trafiło kilku zawodników pochodzących z Ameryki Południowej. Żaden w Szczecinie wielkiego wrażenia jednak nie zrobił. Jednym z nich był Luizao, który w rundzie wiosennej poprzedniego sezonu był wypożyczony z West Hamu. Po sezonie wrócił do Anglii, a teraz podpisał krótkoterminowy kontrakt z klubem ze swojej ojczyzny.

Udana wiosna, ale z ogromnym niedosytem

Runda jesienna poprzedniego sezonu w wykonaniu Pogoni pozostawiała sporo do życzenie. „Duma Pomorza” zgromadziła zaledwie 27 punktów w 18 meczach, wygrywając osiem spotkań. Podczas przerwy zimowej w klubie panował chaos, piłkarze strajkowali, nie wychodząc na poszczególne treningi, a mimo to wiosną „Portowcom” udało się dotrzeć drugi raz z rzędu do finału Pucharu Polski. I tym razem doznali w nim porażki, mimo że strzelili aż trzy gole. Nic to nie dało, bo o jedną bramkę więcej zdobyli zawodnicy Legii Warszawa.

Podopieczni Roberta Kolendowicza znacząco poprawili także wyniki w PKO BP Ekstraklasie, ocierając się na koniec sezonu o podium i awans do europejskich pucharów, do których zabrakło ostatecznie trzech punktów. Zespół dźwignął się na wiosnę mimo braku znaczących wzmocnień podczas zimowego okna transferowego, podczas którego do Pogoni przeniosło się tylko trzech zawodników z Ameryki Południowej – Benjamin Rojas z Chile, a także Luizao i Renyer z Brazylii. Ten ostatni trafił do drużyny rezerw i tylko on pozostał w Szczecinie na kolejny sezon.

Luizao podpisał kontrakt… na dwa miesiące

Rojas rozegrał zaledwie cztery mecze w drugiej drużynie, a teraz jest już zawodnikiem występującego w drugiej lidze portugalskiej Academico Viseu. Luizao trafił z kolei do Pogoni na wypożyczenie z West Hamu, gdzie występował rezerwach, grających w Premier League 2. Długo czekał na swoją szansę. Otrzymał ją dopiero na koniec sezonu, kiedy rozegrał cztery ostatnie mecze PKO BP Ekstraklasy przeciwko Radomiakowi Radom, Motorowi Lublin, Lechii Gdańsk i Jagiellonii Białystok.

Po sezonie wrócił jednak do Anglii, ale kolejnej szansy już nie dostał. Ostatecznie wrócił do ojczyzny, gdzie podpisał kontrakt z drugoligową Criciumą. Sezon brazylijskiej Serie B kończy się w listopadzie (liga rozgrywana jest w systemie wiosna-jesień). Co ciekawe, 23-latek podpisał kontrakt do… końca trwania rozgrywek. Będzie zatem obowiązywał przez zaledwie dwa miesiące. Stoper ma pomóc w wywalczeniu awansu do Serie A. Obecnie jego nowa drużyna zajmuje trzecie miejsce, które premiowane jest awansem (do elity awansują cztery najlepsze drużyny), z przewagą czterech punktów nad piątym Athletico Paranaense.

