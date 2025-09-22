Levante – Real Madryt – 23.09. – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Levante – Real Madryt

Rozgrywki: La Liga

Data i godzina: 23 września, 21:30

Stadion: Estadi Ciutat de València

Na zamknięcie szóstej kolejki La Liga, lider tabeli zmierzy się z walczącym o utrzymanie Levante. Królewscy przyjeżdżają do Walencji z bilansem pięciu zwycięstw w pięciu meczach i zamiarem podtrzymania tej passy. Levante podchodzi do tego spotkania podbudowane pierwszą ligową wygraną w poprzedniej kolejce przeciwko Gironie. Czy Levante postawi się Realowi? Sprawdź typy na mecz Levante – Real Madryt.

Levante – Real Madryt – typy bukmacherskie

Levante – Real Madryt: Real powyżej 2,5 bramki

Nie jest żadną tajemnicą, że potencjał bramkowy Realu jest ogromny, choć nie został w pełni ukazany w tym sezonie. Stawiam jednak, że musi w końcu przyjść pewne przełamanie i uda się przebić granicę dwóch strzelonych bramek. Maszyna ofensywna z takimi nazwiskami jak Mbappe czy Vinicius powinna wreszcie eksplodować. Wydaje mi się, że właśnie to starcie z niżej notowanym, choć nieźle grającym rywalem będzie idealną okazją na ofensywny popis.

Obrona gospodarzy co prawda dobrze zagrała w poprzedniej kolejce przeciwko Gironie, jednak nadal nie jest na najwyższym poziomie, tracąc łącznie dziewięć bramek w lidze. Skoro drużyny o mniejszym potencjale potrafiły znaleźć drogę do ich siatki, to tym bardziej jest w stanie zrobić to Real, który jest głodny bramek. Dlatego też uważam że Real wygra to spotkanie różnicą co najmniej dwóch bramek. Nie zmienia to jednak faktu, że Levante także pokazuje się nieźle w ofensywie. Cztery bramki przeciwko Gironie w ostatniej kolejce, czy dwie bramki przeciwko Barcelonie pokazują, że nie można tej drużyny lekceważyć. Dlatego uważam także, że Levante zdobędzie bramkę, a co za tym idzie proponuję typ na BTTS.

Propozycje typów bukmacherskich na Levante – Real Madryt

Real powyżej 2,5 bramki @2.01

BTTS @1.70

Real wygra z handicapem -1 @1.86

Sprawdź również typy bukmacherskie na Sport Betfan!

Levante – Real Madryt – zapowiedź meczu

Gospodarze odnieśli swoje pierwsze ligowe zwycięstwo w poprzedniej kolejce, rozbijając 4:0 Gironę na wyjeździe. Wcześniej na start rozgrywek przegrali trzy pierwsze spotkania, a także zremisowali 2:2 u siebie z Betisem. Królewscy znajdują się w dobrej dyspozycji, wygrywając wszystkie spotkania w sezonie. Ostatnie zwycięstwa nie były jednak przekonujące, wygrane nie najwyższym nakładem sił.

Gdzie oglądać mecz Levante – Real Madryt

Mecz Levante – Real Madryt będzie można zobaczyć na antenie Eleven Sports 1.

Przewidywane składy na mecz Levante – Real Madryt

Levante : Ryan – Toljan, Elgezabal, Moreno, Sanchez – Vencedor, Olasagasti, Rey – Alvarez, Romero, Etta Eyong

: Ryan – Toljan, Elgezabal, Moreno, Sanchez – Vencedor, Olasagasti, Rey – Alvarez, Romero, Etta Eyong Real: Courtois – Carvajal, Huijsen, Militao, Carreras – Valverde, Tchouameni – Diaz, Guler, Vinicius – Mbappe

Statystyki na typy bukmacherskie Levante – Real Madryt

Real wygrał dziewięć z dziesięciu ostatnich meczów.

Real zdobył 12 bramek w sześciu meczach sezonu.

BTTS w trzech meczach Levante i dwóch Realu w tym sezonie.

fot. Press Focus, SOPA Images