GKS Katowice – Wisła Płock – 23.09. – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu GKS Katowice – Wisła Płock

Rozgrywki: Puchar Polski

Data i godzina: 23 września, 2o:30

Stadion: Stadion Miejski w Katowicach

Przed nami pucharowe starcie ekstraklasowiczów w 1/32 finału. GKS, który w Ekstraklasie plasuje się w dolnej części tabeli, liczy na przełamanie i udowodnienie, że nie należy stawiać ich w roli kandydata do spadku. Z kolei Wisła Płock przeżywa kryzys formy po dobrym starcie sezonu. Która z drużyn lepiej poradzi sobie z przeciwnościami? Sprawdź typy na mecz GKS Katowice – Wisła Płock.

GKS Katowice – Wisła Płock – typy bukmacherskie

GKS Katowice – Wisła Płock: awans Wisły

Puchary rządzą się swoimi prawami, jednak w tym przypadku nie spodziewam się gradu bramek i festiwalu ofensywnej piłki. Oba zespoły nie prezentują w ostatnim czasie wielkiej formy, jednak zdecydowanie stawiam na awans Wisły Płock. Gospodarze przegrali sześć ze wszystkich dziewięciu meczów rozgrywanych w tym sezonie. Płocczanie, choć mają swoje problemy, prezentują się stabilniej. Są drużyną lepiej zorganizowaną, mającą stabilną obronę, a także sprawniej grającą przeciwko silnym przeciwnikom. Uważam więc,ze znajdą sposób, żeby przechylić szalę na swoją korzyść.

Nie będziemy świadkami wielkiego widowiska, dlatego stawiam także na poniżej 2,5 bramki. Nafciarze gwarantują mecze, w których nie pada wiele goli. Tylko w dwóch meczach obecnego sezonu, w którym grali goście, padły przynajmniej trzy bramki. Jest to m.in. spowodowane dużą jakością defensywną zespołu. Jeżeli Wisła zagra więc tak, jak do tej pory, nie wróżyłbym ofensywnych sukcesów ekipie ze Śląska. Stawiam na poniżej 1,5 bramki gospodarzy. Piłkarze GKS-u zdobyli zaledwie pięć bramek w ostatnich pięciu spotkaniach. W starciu pucharowym, gdzie presja jest większa, nie sądzę, by byli w stanie nagle poprawić swoją skuteczność.

Propozycje typów bukmacherskich na GKS Katowice – Wisła Płock

awans Wisły @2.25

poniżej 2,5 bramki @1.90

GKS poniżej 1,5 bramki @1.70

GKS Katowice – Wisła Płock – zapowiedź meczu

Gospodarze znajdują się w dość trudnym momencie, a wyniki ligowe nie napawają optymizmem. Po powrocie po przerwie reprezentacyjnej przegrali oba spotkania, 0:2 z Lechią Gdańsk i 0:3 z Cracovią. Katowiczanie mają problemy z grą defensywną, co wykorzystują ich przeciwnych. Ostatnie spotkania pokazały też problemy ofensywne. Nafciarze po serii meczów bez porażki przegrali dwa spotkania, z Arką oraz Jagiellonią. Stracili także pozycję lidera, jednak wciąż utrzymują się w czołówce.

Gdzie oglądać mecz GKS Katowice – Wisła Płock

Mecz GKS Katowice – Wisła Płock będzie można zobaczyć na antenie TVP Sport.

Przewidywane składy na mecz GKS Katowice – Wisła Płock

GKS : Kudła – Czerwiński, Jędrych, Rogala – Wasielewski, Milewski, Kowalczyk, Galan – Błąd, Szkuryn, Nowak

: Kudła – Czerwiński, Jędrych, Rogala – Wasielewski, Milewski, Kowalczyk, Galan – Błąd, Szkuryn, Nowak Wisła: Leszczyński – Haglind-Sangre, Kamiński, Edmundsson – Rogelj, Pacheco, Kun, Jimenez, Lecoeuche – Nowak, Salvador

Statystyki na typy bukmacherskie GKS Katowice – Wisła Płock

GKS przegrał sześć z dziewięciu meczów sezonu.

GKS zdobył pięć bramek w pięciu ostatnich spotkaniach.

Tylko dwa razy w meczach Wisły Płock padło więcej niż 2,5 bramki.

fot. Press Focus, Dawid Figura