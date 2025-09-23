Tryb ciemny

Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok – 24.09. – typy i zapowiedź

Napisane przez Miłosz Nowak, 23 września 2025

Podstawowe informacje o meczu Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok

  • Rozgrywki: PKO BP Ekstraklasa
  • Data i godzina: 24 września, 21:00
  • Stadion: Stadion Wojska Polskiego, Warszawa

 

Jutro przy Łazienkowskiej Legia podejmie Jagiellonię w zaleglym meczu 6. kolejki Ekstraklasy. Stawka jest oczywiście wysoka, co nie powinno dziwić nikogo kto śledzi rozgrywki polskiej ligi. Zwycięstwo gości, da im prowadzenie w ligowej tabeli, mając w zanadrzu jeszcze jedno zaległe spotkanie. Kto okaże się górą w starciu pucharowiczów? Sprawdź typy na mecz Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok.

Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok – typy bukmacherskie

Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok: BTTS

Przed nami jedno z tych spotkań, w których ciężko wskazać faworyta. Bardziej prawdopodobnym typem niż wskazanie zwycięzcy jest „obie drużyny strzelą”. Jaga jest w niesamowitym gazie, w sześciu ostatnich spotkaniach odnieśli pięć zwycięstw, a remis z Piastem przydarzył się przez bramkę w końcówce meczu. To nie jest zespół, który przyjedzie do Warszawy  z myślą o defensywie, tylko będzie twardo szedł do przodu. Po drugiej stronie jest Legia, która u siebie zawsze jest mocna i z reguły zdobywa bramki. Połączenie tych dwóch faktów sprawia, że gole po obu stronach wydają się niemal pewne.

Patrząc na ostatnie mecze, kolejną ciekawą opcją będzie typ na powyżej 2,5 bramki. Ostatnie dziesięć spotkań Legii tylko trzykrotnie kończyły się niższą liczbą goli. Typ ten jest konsekwencją stylu gry obu ekip, które mają duży potencjał ofensywny, co udowadniają w ostatnich tygodnich. Widowisko od pierwszych minut powinno być dynamiczne, co przyniesie nam duże emocje. Ostatnią propozycją na ten pojedynek jest zakład na rzuty rożne. Jeśli przewiduję otwrty mecz, logicznym wydaje się być duża ilość korerów. Stawiam na powyżej 9,5 rzutów rożnyych. To typ, który pasuje idealnie do scenariusza szybkiego i ofensywnego meczu.

Propozycje typów bukmacherskich na Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok

  • BTTS @1.64
  • powyżej 2,5 bramki @1.65
  • powyżek 9,5 rzutów rożnych @1.58

Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok – zapowiedź meczu

Wzmocniona nowymi zawodnikami Legia zremisowała w kontrowersyjnych okolicznościach z Rakowem w ubiegłej kolejce. Wcześniej zwyciężyła jednak 4:1 z Radomiakiem na własnym obiekcie. Pomimo nieregularnych wyników, drużyna z Warszawy wydaje się być mocna. Goście świetnie prezentują się w obecnym sezonie. W ostatnim spotkaniu udało im się pokonać dotychczasowego lidera z Płocka. Wcześniej zremisowali 1:1 z Piastem Gliwice po stracie bramki w końcówce. Z perspektywy tabeli to Jagiellonia lepiej radzi sobie z łączeniem gry w lidze i europejskich pucharach.

Gdzie oglądać mecz Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok

Mecz Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok będzie można zobaczyć na antenie Canal+ Sport 3.

Przewidywane składy na mecz Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok

  • Legia: Tobiasz – Vinagre, Kapuadi, Piątkowski, Wszołek – Szymański – Weisshaupt, Urbański, Kapustka, Biczachczjan – Rajović
  • Jagiellonia: Abramowicz – Wdowik, Vital, Pelmard, Wojtuszek – Drachal, Imaz, Flach – Pietuszewski, Pululu, Prip

Statystyki na typy bukmacherskie Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok

  • Jagiellonia nie przegrała na wyjeździe od kwietnia.
  • Jagiellonia wygrała pięć z sześciu ostatnich spotkań ligowych.
  • Tylko w trzech na dziesięć ostatnich spotkań Legii padło mniej niż 2,5 bramki.

fot. Press Focus, Tomasz Jastrzębowski

