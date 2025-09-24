Raków Częstochowa – Lech Poznań – 24.09. – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Raków Częstochowa – Lech Poznań

Rozgrywki: PKO BP Ekstraklasa

Data i godzina: 24 września, 18:45

Stadion: Miejski Stadion Piłkarski Raków, Częstochowa

Dzisiaj w Częstochowie odbędzie się zaległe spotkanie 6. kolejki PKO BP Ekstraklasy, w którym przy ulicy Limanowskiego Raków podejmie Lecha Poznań. Medaliki zdobyły do tej pory zaledwie siedem punktów, jednak trener Lecha nie zamierza lekceważyć rywala, który w ubiegły weekend z remisował na tym samym stadionie z Legią. Dla gospodarzy zwycięstwo nad mistrzem Polski byłoby ważnym mometem, który uciąłby spekulacje na temat dymisji trenera Marka Papszuna. Czy któraś z drużyn będzie mogła dopisać sobie trzy punkty? Sprawdź typy na mecz Raków Częstochowa – Lech Poznań.

Raków Częstochowa – Lech Poznań – typy bukmacherskie

Raków Częstochowa – Lech Poznań: remis lub zwycięstwo Lecha

Gospodarze znajdują się obecnie w lekkim dołku, nie wygrywając trzech ostatnich spotkań i zajmując miejsce w końcówce stawki. Z drugiej strony jest Lech, który nie przegrywa na wyjazdach od marca. Te dwie statystyki są podstawą mojego typu na remis lub zwycięstwo Lecha. Nie widzę powodu dla którego Raków miałby odnieść zwycięstwo. Ich gra nie stoi na najwyższym poziomie, mają problem z konstruowaniem akcji oraz wykończeniem. Jedyną siłą Rakowa jest skonsolidowana gra defensywna. Kolejorz gra w kratkę, a poszczególni zawodnicy miewają wahania formy jak np. Leo Bengtsson. Obecna gra Lecha jest jednak bardziej poukładana niż Rakowa, dobrze prezentuje się nowy nabytek Taofeek Ismaheel, a skutecznością popisuje się Mikael Ishak.

Moim drugim wyborem jest typ na poniżej 2,5 bramki w meczu. Przewiduję piłkarskie szachy, gdzie jeden gol może zadecydować o wyniku. To bezpieczny typ, który wpisuje się w obecną dyspozycję obu zespołów, zwłaszcza gospodarzy. Dodatkowo proponuję zakład specjalny na bramkę i powyżej 2,5 rzutu rożnego Lecha. Biorąc pod uwagę formę Rakowa, gol dla gości jest bardzo prawdopodobny, z kolei trzy kornery to minimum dla drużyny o takim potencjale jak Lech.

Propozycje typów bukmacherskich na Raków Częstochowa – Lech Poznań

remis lub zwycięstwo Lecha @1.69

poniżej 2,5 bramki @1.87

Lech Poznań strzeli gola i wykona powyżej 2.5 rzutów rożnych @1.70

Raków Częstochowa – Lech Poznań – zapowiedź meczu

Forma Medalików może budzić niepokój wśród kibiców, choć ostatnia kolejka przyniosła cenny remis z innym pucharowiczem, Legią. Wicemistrzowie Polski mają zaledwie siedem punktów, co stawia ich w dolnej części tabeli. Wcześniej odnieśli dwie porażki, z Pogonią oraz Górnikiem. Kolejorz również przeplata lepsze mecze z gorszymi. Choć w ubiegły weekend pewnie udało im się wygrać w Niecieczy 2:0, po powrocie z przerwy reprezentacyjnej ulegli u siebie Zagłębiu. Lech zajmuje w tym momencie szóstą pozycję w tabeli.

Gdzie oglądać mecz Raków Częstochowa – Lech Poznań

Mecz Raków Częstochowa – Lech Poznań będzie można zobaczyć na antenie TVP Sport i Canal+ Sport 3.

Przewidywane składy na mecz Raków Częstochowa – Lech Poznań

Raków : Trelowski – Racovitan, Arsenić, Svarnas – Tudor, Repka, Bulat, Jean Carlos – Diaby-Fadiga, Brunes, Ivi Lopez

: Trelowski – Racovitan, Arsenić, Svarnas – Tudor, Repka, Bulat, Jean Carlos – Diaby-Fadiga, Brunes, Ivi Lopez Lech: Mrozek – Gurgul, Milić, Mońka, Gumny – Ouma, Jagiełło – Bengtsson, Palma, Ismaheel – Ishak

Statystyki na typy bukmacherskie Raków Częstochowa – Lech Poznań

Raków nie wygrał trzech ostatnich spotkań ligowych.

Lech nie przegrał na wyjeździe od marca.

Tylko raz w ostatnich pięciu meczach Rakowa padło powyżej 2,5 bramki.

