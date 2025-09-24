Manchester United ogłasza zmiany na Old Trafford. Będzie głośniej!

Manchester United przygotował dla swoich kibiców dużą niespodziankę na Old Trafford. Legendarna trybuna Stretford End, od lat uznawana za serce stadionu, już wkrótce przejdzie istotną metamorfozę. Klub zapewnia, że zmiany wpłyną na atmosferę meczów i sprawią, że doping nabierze zupełnie nowego charakteru.

Manchester United inwestuje: Stretford End zyska 6000 bezpiecznych miejsc stojących

Manchester United znajduje się ostatnio w permanentnym kryzysie i żaden trener nie jest w stanie tego poprawić, ale widać małe światełko w tunelu chociażby po liczbie wykreowanych okazji przez zespół Rubena Amorima. Wciąż jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych klubów piłkarskich na świecie. Właśnie ogłosił istotne zmiany dotyczące trybuny Stretford End – serca Old Trafford i miejsca, które od lat tętni najgłośniejszym dopingiem. „Czerwone Diabły” rozpoczęły prace nad instalacją 6000 nowych bezpiecznych miejsc stojących, co podwoi ich dotychczasową liczbę na stadionie.

Zmiany mają charakter etapowy. Klub planuje, że pierwsza faza projektu zakończy się już w październiku, przed domowym spotkaniem z Sunderlandem. Jednak zanim kibice będą mogli w pełni korzystać z nowej infrastruktury, Manchester United musi uzyskać oficjalną zgodę rządowej agencji Sports Grounds Safety Authority (SGSA). Do czasu formalnej certyfikacji, sektor będzie traktowany jako miejsca siedzące – nawet jeśli fizycznie zostaną już zainstalowane barierki umożliwiające bezpieczne oglądanie meczu na stojąco.

Bezpieczne miejsca stojące – powrót do tradycji

Wprowadzenie „safe standing” to odpowiedź klubu na długoletnie apele fanów. Tradycyjnie kibice Stretford End byli znani z pasji i zaangażowania, a możliwość wspólnego stania podczas meczu ma przywrócić klimat, jaki pamiętają starsi sympatycy z lat świetności. Dziś, dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań, Manchester United chce pogodzić atmosferę dawnego futbolu z wymogami bezpieczeństwa XXI wieku.

Rozwiązanie to nie jest zresztą nowością – z podobnych systemów korzystają już inne kluby Premier League, m.in. Chelsea, Tottenham czy Manchester City. United jednak postanowili pójść krok dalej i uczynić z Old Trafford jeden z największych stadionów w Anglii wyposażonych w bezpieczne sektory stojące.

Nadchodzące mecze

Choć dodanie 6000 nowych miejsc stojących to istotny krok, nie jest to jedyny plan modernizacji infrastruktury United. Klub – wraz z Sir Jimem Ratcliffem – prowadzi rozmowy o budowie zupełnie nowego stadionu, którego koszt szacowany jest na około dwa miliardy funtów. Obiekt miałby pomieścić nawet 100 tysięcy kibiców i stać się swoistym „Wembley Północy”. Jednak to perspektywa odległa, a zarząd „Czerwonych Diabłów” stara się działać tu i teraz, poprawiając doświadczenie meczowe już na Old Trafford.

Atmosfera priorytetem

Zdaniem klubu instalacja bezpiecznych miejsc stojących jest kluczowa, by poprawić atmosferę na Old Trafford, która w ostatnich latach była krytykowana jako zbyt „letnia” w porównaniu z innymi stadionami Premier League. Nowe rozwiązania mają sprawić, że Stretford End znów będzie kipieć energią, a doping stanie się realnym atutem drużyny w walce o trofea.

Manchester United poinformował, że pełna instalacja zakończy się do końca października, a dopiero później będzie można w pełni wykorzystać sektor jako przestrzeń dla kibiców preferujących oglądanie meczów na stojąco.

Choć projekt dotyczy tylko części stadionu, ma on znaczenie symboliczne. Stretford End od dekad uchodzi za najbardziej kultową trybunę Old Trafford, a możliwość przywrócenia jej dawnego charakteru to sygnał, że klub słucha swoich kibiców. Nowe miejsca stojące nie rozwiążą wszystkich problemów United, ale mogą stać się elementem, który doda drużynie dodatkowej iskry. A przecież w świecie futbolu czasami to właśnie atmosfera i energia płynąca z trybun potrafią przesądzić o losach całego sezonu.

Fot. PressFocus