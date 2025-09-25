Arka Gdynia – Motor Lublin – 25.09. – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Arka Gdynia – Motor Lublin

Rozgrywki: Puchar Polski

Data i godzina: 25 września, 20:30

Stadion: Stadion GOSiR, Gdynia

W jednym ze spotkań pierwszej rundy Pucharu Polski zmierzą się ze sobą dwie drużyny z Ekstraklasy. Spotkanie będzie okazją do rewanżu dla Arki, po porażce na wyjeździe w Lublinie na początku sezonu. Dodatkowym smaczkiem będzie powrót do Gdyni niedawnej gwiazdy klubu, czyli Karola Czubaka. Która z drużyn przejdzie do kolejnej rundy? Sprawdź typy na mecz Arka Gdynia – Motor Lublin.

Arka Gdynia – Motor Lublin – typy bukmacherskie

Arka Gdynia – Motor Lublin: awans Arki

Obserwując poprzednie spotknia Arki i Motoru, nie spodziewałbym się wielkich emocji i gradu bramek. Stawiam na awans Arki, która gra dobrze na własnym stadionie i nie przegrała jeszcze na nim meczu w tym sezonie. Wierzę w solidną dyspozycję gospodarzy i uważam, że to oni znajdą się w kolejnej rundzie. Uważam także, że w tym spotkaniu padnie poniżej 2,5 bramki. W czterech dotychczasowych meczach na stadionie w Gdyni padło jedynie sześć goli, co daje nam średnią 1,5 bramki na spotkanie. Oprócz tego, będziemy oglądali spotkanie drugiej i trzeciej drużyny najrzadziej oddających celne strzały w Ekstraklasie. Skoro obie ekipy mają problemy ze stwarzaniem klarownych sytuacji i finalizacją akcji, trudno spodziewać się otwartego meczu.

Mój ostatni typ to poniżej 11,5 rzutów rożnych. Jeden, jak i drugi zespół nie słynie ze skutecznej gry z przodu i oddawania wielu strzałów, więc liczba akcji podbramkowych, zablokowanych dośrodkowań i interwencji bramkarzy powinna być ograniczona. Nie przewiduję oblężenia żadnej z bramek, co przełoży się na liczbę kornerów.

Propozycje typów bukmacherskich na Arka Gdynia – Motor Lublin

awans Arki @1.77

poniżej 2,5 bramki @1.77

ponizej 11,5 rzutów rożnych @1.55

Arka Gdynia – Motor Lublin – zapowiedź meczu

Arka w ostatnich pięciu meczach ligowych zanotowała jedną wygraną, jeden remis i trzy porażki. U siebie jednak prezentują się znacznei lepiej, zdobywając osiem na dwanaście możliwych punktów w lidze, pozostając niepokonaną drużyną na własnym obiekcie. Problemem Arki jest nieskuteczna ofensywa. Motor zanotował dwa remisy w ostatnich dwóch spotkaniach. Jedyne wyjazdowe zwycięstwo odnieśli niespodziewanie nad Górnikiem Zabrze.

Gdzie oglądać mecz Arka Gdynia – Motor Lublin

Mecz Arka Gdynia – Motor Lublin będzie można zobaczyć na antenie TVP Sport.

Przewidywane składy na mecz Arka Gdynia – Motor Lublin

Arka : Węglarz – Zator, Marcjanik, Hermoso – Navarro, Nguiamba, Jakubczyk, Kocyła – Kerk, Oliveira – Espiau

: Węglarz – Zator, Marcjanik, Hermoso – Navarro, Nguiamba, Jakubczyk, Kocyła – Kerk, Oliveira – Espiau Motor: Brkić – Luberecki, Meyer, Bartos, Stolarski – Łabojko – van Hoven, Wolski, Rodrigues, Król – Czubak

Statystyki na typy bukmacherskie Arka Gdynia – Motor Lublin

Arka nie przegrała u siebie w tym sezonie.

W czterech meczach tego sezonu na stadionie Arki padło sześć bramek.

Jest to spotkanie drugiej i trzeciej drużyn najrzadziej strzelających celnie w Ekstraklasie.

fot. Press Focus, Dawid Figura