Wisła Płock – GKS Katowice – 26.09. – typy i zapowiedź

Napisane przez Miłosz Nowak, 26 września 2025

Podstawowe informacje o meczu Wisła Płock – GKS Katowice

  • Rozgrywki: PKO BP Ekstraklasa
  • Data i godzina: 26 września, 20:30
  • Stadion: Orlen Stadion, Płock

 

Przed nami spotkanie dwóch drużyn, będących w nienajlepszej dyspozycji. Wisła po dwóch ligowych porażkach, będzie próbowała się przełamać na drużynie, której uległa we wtorkowym starciu pierwszej rundy Pucharu Polski. Katowiczanie zmagają się z pewnymi problemami w defensywie, co może sprawiać problemy w rywalizacji z rewelacyjnym beniaminkiem. Czy Nafciarze powrócą na zwycięską ściezkę? Sprawdź typy na mecz Wisła Płock – GKS Katowice.

Wisła Płock – GKS Katowice – typy bukmacherskie

Wisła Płock – GKS Katowice: BTTS

Piątkowy mecz Wisły Płock z GKS-em Katowice to sytuacja wyjątkowa. Ligowy rewanż zaledwie trzy dni po pucharowej potyczce. Tamto spotkanie, zakończone zwycięstwem GKS-u 4:2 po dogrywce, pokazało, że obie drużyny potrafią znaleźć drogę do bramki rywala i nie widzę, żeby dzisiaj miałoby być inaczej. Dlatego stawiam ponownie na typ obie drużyny strzelą gola. Idąc dalej tym tropem, decyduję się na zakład, że w meczu padnie powyżej 2,5 bramki. Statystyki GieKSy są w tej kwestii bardzo wymowne. W czterech z pięciu ostatnich spotkań z ich udziałem padały co najmniej trzy gole. Wtorkowy wynik tylko potwierdza tę tendencję. Zestawiam to z faktem, że Wisła u siebie jest niezwykle silna, wygrywając osiem na dziesięć spotkań.

Ostatni typ dotyczy stałych fragmentów gry. Stawiam, że Wisła Płock zdobędzie powyżej 1,5 rzutu rożnego w każdej z połów. Wisła będzie chciała zdominować mecz od samego początku. Grając u siebie, przeciwko drużynie, która przegrała wszystkie mecze wyjazdowe w tym sezonie, gospodarze z pewnością narzucą swój styl gry. Oczekuję ich ciągłego naporu na bramkę GKS-u w obu częściach gry. Taka postawa w naturalny sposób prowadzi do licznych akcji, co powinno przełożyć się na kornery.

Propozycje typów bukmacherskich na Wisła Płock – GKS Katowice

  • BTTS @1.66
  • powyżej 2,5 bramki @1.76
  • Wisła Płock powyżej 1.5 rzutów rożnych w każdej połowie @1.60

Wisła Płock – GKS Katowice – zapowiedź meczu

Nafciarze są rewelacją początku sezonu w Ekstraklasie. Niestety dla nich, w ostatnich trzech kolejkach odnieśli trzy porażki, które spowodowały spadek z pozycji lidera oraz odpadnięcie z Pucharu Polski z dzisiejszym rywalem. Katowiczanie podobnie jak Wisła przegrali dwa ostatnie mecze ligowe, z Lechią Gdańsk 0:2 oraz z Cracovią 0:3. Goście znajdują się obecnie w strefie spadkowej Ekstraklasy.

Gdzie oglądać mecz Wisła Płock – GKS Katowice

Mecz Wisła Płock – GKS Katowice będzie można zobaczyć na antenie Canal+ Sport 3.

Przewidywane składy na mecz Wisła Płock – GKS Katowice

  • Wisła: Leszczyński – Edmundsson, Kamiński, Haglind, Rogelj, Lecoeuvré – Kun, Pacheco, Djalo – Salvador, Nowak
  • GKS: Kudła – Czerwiński, Jędrych, Rogala, Galan – Kowalczyk, Milewski – Wasielewski. Nowak – Szkuryn, Błąd

Statystyki na typy bukmacherskie Wisła Płock – GKS Katowice

  • GKS wygrał po dogrywce wtorkowy mecz bezpośredni w lidze.
  • GKS przegrał wszystkie mecze wyjazdowe w tym sezonie.
  • Wisła Płock wygrała osiem z dziesięciu ostatnich spotkań u siebie.
  • W pięciu ostatnich meczach GKS-u, cztery razy padł wynik powyżej 2,5 bramki.

fot. Press Focus, Gleb Soboliev

Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.