Wisła Płock – GKS Katowice – 26.09. – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Wisła Płock – GKS Katowice

Rozgrywki: PKO BP Ekstraklasa

Data i godzina: 26 września, 20:30

Stadion: Orlen Stadion, Płock

Przed nami spotkanie dwóch drużyn, będących w nienajlepszej dyspozycji. Wisła po dwóch ligowych porażkach, będzie próbowała się przełamać na drużynie, której uległa we wtorkowym starciu pierwszej rundy Pucharu Polski. Katowiczanie zmagają się z pewnymi problemami w defensywie, co może sprawiać problemy w rywalizacji z rewelacyjnym beniaminkiem. Czy Nafciarze powrócą na zwycięską ściezkę? Sprawdź typy na mecz Wisła Płock – GKS Katowice.

Wisła Płock – GKS Katowice – typy bukmacherskie

Wisła Płock – GKS Katowice: BTTS

Piątkowy mecz Wisły Płock z GKS-em Katowice to sytuacja wyjątkowa. Ligowy rewanż zaledwie trzy dni po pucharowej potyczce. Tamto spotkanie, zakończone zwycięstwem GKS-u 4:2 po dogrywce, pokazało, że obie drużyny potrafią znaleźć drogę do bramki rywala i nie widzę, żeby dzisiaj miałoby być inaczej. Dlatego stawiam ponownie na typ obie drużyny strzelą gola. Idąc dalej tym tropem, decyduję się na zakład, że w meczu padnie powyżej 2,5 bramki. Statystyki GieKSy są w tej kwestii bardzo wymowne. W czterech z pięciu ostatnich spotkań z ich udziałem padały co najmniej trzy gole. Wtorkowy wynik tylko potwierdza tę tendencję. Zestawiam to z faktem, że Wisła u siebie jest niezwykle silna, wygrywając osiem na dziesięć spotkań.

Ostatni typ dotyczy stałych fragmentów gry. Stawiam, że Wisła Płock zdobędzie powyżej 1,5 rzutu rożnego w każdej z połów. Wisła będzie chciała zdominować mecz od samego początku. Grając u siebie, przeciwko drużynie, która przegrała wszystkie mecze wyjazdowe w tym sezonie, gospodarze z pewnością narzucą swój styl gry. Oczekuję ich ciągłego naporu na bramkę GKS-u w obu częściach gry. Taka postawa w naturalny sposób prowadzi do licznych akcji, co powinno przełożyć się na kornery.

Propozycje typów bukmacherskich na Wisła Płock – GKS Katowice

BTTS @1.66

powyżej 2,5 bramki @1.76

Wisła Płock powyżej 1.5 rzutów rożnych w każdej połowie @1.60

Wisła Płock – GKS Katowice – zapowiedź meczu

Nafciarze są rewelacją początku sezonu w Ekstraklasie. Niestety dla nich, w ostatnich trzech kolejkach odnieśli trzy porażki, które spowodowały spadek z pozycji lidera oraz odpadnięcie z Pucharu Polski z dzisiejszym rywalem. Katowiczanie podobnie jak Wisła przegrali dwa ostatnie mecze ligowe, z Lechią Gdańsk 0:2 oraz z Cracovią 0:3. Goście znajdują się obecnie w strefie spadkowej Ekstraklasy.

Gdzie oglądać mecz Wisła Płock – GKS Katowice

Mecz Wisła Płock – GKS Katowice będzie można zobaczyć na antenie Canal+ Sport 3.

Przewidywane składy na mecz Wisła Płock – GKS Katowice

Wisła : Leszczyński – Edmundsson, Kamiński, Haglind, Rogelj, Lecoeuvré – Kun, Pacheco, Djalo – Salvador, Nowak

: Leszczyński – Edmundsson, Kamiński, Haglind, Rogelj, Lecoeuvré – Kun, Pacheco, Djalo – Salvador, Nowak GKS: Kudła – Czerwiński, Jędrych, Rogala, Galan – Kowalczyk, Milewski – Wasielewski. Nowak – Szkuryn, Błąd

Statystyki na typy bukmacherskie Wisła Płock – GKS Katowice

GKS wygrał po dogrywce wtorkowy mecz bezpośredni w lidze.

GKS przegrał wszystkie mecze wyjazdowe w tym sezonie.

Wisła Płock wygrała osiem z dziesięciu ostatnich spotkań u siebie.

W pięciu ostatnich meczach GKS-u, cztery razy padł wynik powyżej 2,5 bramki.

fot. Press Focus, Gleb Soboliev