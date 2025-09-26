Yamal i jego kontuzja. Hansi Flick doczekał się riposty

Lamine Yamal, młody talent Barcelony, po ostatniej przerwie reprezentacyjnej doznał kontuzji, która wykluczyła go z gry na kilka tygodni. Hansi Flick, trener Barcelony, był wściekły z tego powodu i wyraził swoje pretensje wobec selekcjonera Hiszpanii, Luisa de la Fuente, oskarżając go o to, że wystawiając Yamala naraził go na poważny uraz. Wkrótce pojawiła się jednak riposta hiszpańskiego trenera.

Kontuzja Yamala

Lamine Yamal rozpoczął sezon znakomicie. W trzech meczach La Liga zanotował dwa gole oraz trzy asysty, co potwierdzało jego świetną formę. Następnie nadszedł czas wrześniowej przerwy na mecze reprezentacyjne. Hiszpania, z Yamalem w składzie, pokonała Bułgarię 3:0 i rozbiła Turcję aż 6:0. 18-latek nie zdobył w żadnym z tych spotkań gola, ale zaliczył jedną asystę w meczu z Bułgarią i dwie kolejne w starciu z Turcją.

Po powrocie ze zgrupowania kadry okazało się, że Yamal nie zagra w meczu z Valencią z powodu urazu pachwiny. Sytuacja ta wywołała frustrację Hansiego Flicka, który zarzucał Luisowi de la Fuente, że młody piłkarz został narażony na pogłębienie istniejącego już mikro urazu.

Lamine Yamal nie będzie dostępny. Pojechał na zgrupowanie reprezentacji odczuwając ból, dali mu środki przeciwbólowe, żeby grał. Grał 79 minut w jednym meczu i 73 minuty w drugim. Tak się nie dba o piłkarzy. Hiszpania ma świetnych graczy na każdą pozycję, ale warto dbać o tych młodszych. Jestem smutny z powodu tej sytuacji – skomentował przed meczem z Valencią trener Barcelony.

Dodał również, że nie rozmawiał osobiście z de la Fuente, a jedynie wymienili wiadomości – Nie mówię dobrze po hiszpańsku, a on po angielsku. Byłem selekcjonerem i wiem, że to wymagająca praca. Komunikacja powinna być jednak lepsza – podkreślił Niemiec.

W efekcie kontuzja Yamala wykluczyła go z kilku spotkań ligowych, w tym z meczów z Getafe i Realem Oviedo, a także ze starcia Ligi Mistrzów z Newcastle. Możliwe, że 18-latek będzie gotowy na kolejne starcie w Champions League przeciwko PSG, zaplanowane na 1 października.

Riposta selekcjonera Hiszpanii

Choć minęło już trochę czasu od słów Flicka, Luis de la Fuente w końcu odpowiedział na nie w rozmowie z hiszpańskim dziennikiem „AS”. Selekcjoner Hiszpanii zaznaczył, że nie zamierza wchodzić w polemikę z trenerem Barcelony, a jego komentarz miał raczej charakter ironiczny.

W tej chwili nie pamiętam, co powiedział Flick i nie obchodzi mnie to – stwierdził de la Fuente, jasno dając do zrozumienia, że nie zamierza wdawać się w dalszą wymianę zdań.

Hiszpania swój następny mecz rozegra 11 października z Gruzją w ramach kolejnej fazy eliminacji do Mistrzostw Świata 2026. Czy w tym spotkaniu zobaczymy Lamine’a Yamala? Na razie 18-latek musi w pełni wrócić do gry, ale jeśli będzie gotowy na mecz z PSG, można niemal w ciemno założyć, że ponownie otrzyma powołanie do kadry.

fot. PressFocus