Yamal i jego kontuzja. Hansi Flick doczekał się riposty
Lamine Yamal, młody talent Barcelony, po ostatniej przerwie reprezentacyjnej doznał kontuzji, która wykluczyła go z gry na kilka tygodni. Hansi Flick, trener Barcelony, był wściekły z tego powodu i wyraził swoje pretensje wobec selekcjonera Hiszpanii, Luisa de la Fuente, oskarżając go o to, że wystawiając Yamala naraził go na poważny uraz. Wkrótce pojawiła się jednak riposta hiszpańskiego trenera.
Kontuzja Yamala
Lamine Yamal rozpoczął sezon znakomicie. W trzech meczach La Liga zanotował dwa gole oraz trzy asysty, co potwierdzało jego świetną formę. Następnie nadszedł czas wrześniowej przerwy na mecze reprezentacyjne. Hiszpania, z Yamalem w składzie, pokonała Bułgarię 3:0 i rozbiła Turcję aż 6:0. 18-latek nie zdobył w żadnym z tych spotkań gola, ale zaliczył jedną asystę w meczu z Bułgarią i dwie kolejne w starciu z Turcją.
Po powrocie ze zgrupowania kadry okazało się, że Yamal nie zagra w meczu z Valencią z powodu urazu pachwiny. Sytuacja ta wywołała frustrację Hansiego Flicka, który zarzucał Luisowi de la Fuente, że młody piłkarz został narażony na pogłębienie istniejącego już mikro urazu.
❝ Lamine Yamal will not be available against Valencia. He joined the National Team with pain and did not train. ❞
🗣 Hansi Flick pic.twitter.com/jWWNxR46OO
— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 13, 2025
Lamine Yamal nie będzie dostępny. Pojechał na zgrupowanie reprezentacji odczuwając ból, dali mu środki przeciwbólowe, żeby grał. Grał 79 minut w jednym meczu i 73 minuty w drugim. Tak się nie dba o piłkarzy. Hiszpania ma świetnych graczy na każdą pozycję, ale warto dbać o tych młodszych. Jestem smutny z powodu tej sytuacji – skomentował przed meczem z Valencią trener Barcelony.
Dodał również, że nie rozmawiał osobiście z de la Fuente, a jedynie wymienili wiadomości – Nie mówię dobrze po hiszpańsku, a on po angielsku. Byłem selekcjonerem i wiem, że to wymagająca praca. Komunikacja powinna być jednak lepsza – podkreślił Niemiec.
W efekcie kontuzja Yamala wykluczyła go z kilku spotkań ligowych, w tym z meczów z Getafe i Realem Oviedo, a także ze starcia Ligi Mistrzów z Newcastle. Możliwe, że 18-latek będzie gotowy na kolejne starcie w Champions League przeciwko PSG, zaplanowane na 1 października.
Riposta selekcjonera Hiszpanii
Choć minęło już trochę czasu od słów Flicka, Luis de la Fuente w końcu odpowiedział na nie w rozmowie z hiszpańskim dziennikiem „AS”. Selekcjoner Hiszpanii zaznaczył, że nie zamierza wchodzić w polemikę z trenerem Barcelony, a jego komentarz miał raczej charakter ironiczny.
W tej chwili nie pamiętam, co powiedział Flick i nie obchodzi mnie to – stwierdził de la Fuente, jasno dając do zrozumienia, że nie zamierza wdawać się w dalszą wymianę zdań.
🗣️❗️Luis de la Fuente, Spain manager:
"Hansi Flick accuses me of not managing Lamine well? I don't remember what he said anymore, and I don't care." pic.twitter.com/afdnQaed6n
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 25, 2025
Hiszpania swój następny mecz rozegra 11 października z Gruzją w ramach kolejnej fazy eliminacji do Mistrzostw Świata 2026. Czy w tym spotkaniu zobaczymy Lamine’a Yamala? Na razie 18-latek musi w pełni wrócić do gry, ale jeśli będzie gotowy na mecz z PSG, można niemal w ciemno założyć, że ponownie otrzyma powołanie do kadry.
fot. PressFocus