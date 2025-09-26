Legenda FC Barcelony ogłosiła zakończenie kariery. Wygrał tu dziewięć mistrzostw i trzy tytuły Champions League
Zespół FC Barcelony z początku lat dziesiątych XXI wieku do dziś przez wielu wspominany jest jako jeden z najlepszych w historii piłki nożnej. Przez lata kluczowym elementem ekipy „Dumy Katalonii” był defensywny pomocnik – Sergio Busquets, który oficjalnie ogłosił zakończenie kariery sportowej po sezonie 2025 (w MLS). Obecnie legenda klubu z Barcelony występuje w amerykańskim Interze Miami i zagra jeszcze minimum kilka spotkań.
Legenda jakich mało
Sergio Busquets bezsprzecznie znajduje się w czołówce najlepszych „szóstek” w całych dziejach futbolu. Jego grę przez lata charakteryzował bowiem spokój, opanowanie w kluczowych momentach, kapitalna gra na małej przestrzeni oraz umiejętność zachowania zimnej krwi na największych stadionach w Europie. Z jednej strony niby był okropnie powolny, lecz z drugiej myślał szybciej od wszystkich. Kompilacje z jego niesamowitymi balansami, w których robił jeden malutki ruch i gubił przeciwnika, często są udostępniane w różnych viralach. W swoim prime nikt nie potrafił mu odebrać piłki. Busquets zmienił postrzeganie o defensywnych pomocnikach.
Piłkarz urodzony w Badia del Valles w pierwszym zespole FC Barcelony zadebiutował pod wodzą Pepa Guardioli, w 2008 roku. Nieopierzony trener wyciągnął młodzika z rezerw i stawiał na niego kosztem np. Yayi Toure, co budziło sprzeciwy. Wiedział jednak z kim ma do czynienia. Począwszy od tego spotkania, przez niemalże 13 lat, Busquets reprezentował „Blaugranę” w dokładnie 722 meczach, w ich trakcie strzelając 18 goli i notując 46 asyst, ale nie liczby były najważniejsze, a styl gry. Wraz ze swoim macierzystym klubem Katalończyk sięgnął po wiele trofeów. Dokładny bilans tytułów FC Barcelony z Busquetsem na pokładzie prezentuje się tak (dodajmy, imponująco):
- 3x Liga Mistrzów (2008/09, 2010/11, 2014/15)
- 9x mistrz La Ligi (2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2022/23)
- 7x Puchar Króla (2008/09, 2011/12, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2020/21)
- 7x Superpuchar Hiszpanii (2009/10, 2010/11, 2011/12, 2013/14, 2016/17, 2018/19, 2022/23)
- 3x Superpuchar Europy (2009/10, 2011/12, 2015/16)
- 3x Klubowe Mistrzostwo Świata (2010, 2012, 2016)
Ponadto, Busquets sięgał również po zwycięstwa z reprezentacją Hiszpanii. Pomocnik wraz z „La Furia Roja” dwukrotnie wygrał bowiem EURO w latach 2008 i 2012, a w 2010 został mistrzem świata przy okazji mundialu w RPA. W końcowych latach w FC Barcelonie nie był to już ten sam piłkarz. W systemach słabszych trenerów od Pepa Guardioli i w kryzysie samej „Barcy” nie prezentował się już tak wybitnie, notował straty i nie zachwycał. Niemniej pozostanie w pamięci kibiców „Dumy Katalonii” z uwagi na swoje najlepsze, nie te gorsze lata.
Jeszcze chwilę pogra
W ostatnich godzinach 37-letni Busquets ogłosił, że wraz z kończącym się sezonem MLS zawiesi on korki na kołku i odda się innym czynnościom. O tej decyzji mówiło się już od kilku tygodni, jednak w ostatnim czasie Hiszpan pokazywał dobrą formę w Interze Miami, gdzie gra wraz ze swoimi byłymi kolegami z FC Barcelony – Leo Messim, Luisem Suarezem czy Jordim Albą. Podczas ostatniego, zwycięskiego 4:0 starcia nad New York City Busquets zanotował dwie asysty.
Faza zasadnicza sezonu MLS zakończy się 19 października. Do tego czasu Inter Miami rozegra jeszcze pięć ligowych spotkań. Messi i spółka będą walczyć o pierwsze miejsce w Konferencji Wschodniej. Następnie rozpoczną rywalizację w play-offach. W jego barwach w MLS legenda Barcelony zanotowała do tej pory 17 asyst i jednego gola w 105 spotkaniach.
Klub z Miami wystosował również specjalne oświadczenie w sprawie zbliżającej się emerytury ich zawodnika:
– Od momentu dołączenia do Interu Miami CF w 2023 roku, Busquets odegrał kluczową rolę w dalszym rozwoju klubu, wniósł do gry swoją wizję i jakość w środku pola, a także doświadczenie i przywództwo, przyczyniając się do zdobycia zarówno Supporters’ Shield, jak i Leagues Cup. Zespół z nadzieją oczekuje teraz na jego wkład w dążeniu do realizacji celów podczas końcowej fazy sezonu, która będzie finiszem jego niezwykłej kariery – pełnej licznych tytułów zdobytych z FC Barceloną oraz reprezentacją Hiszpanii.
