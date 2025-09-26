Atletico Madryt – Real Madryt – 27.09. – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Atletico Madryt – Real Madryt

Rozgrywki: La Liga

Data i godzina: 27 września, 16:15

Stadion: Metropolitano Stadium, Madryt

Przed nami gorący derbowy pojedynek. Diego Simeone stwierdził, że jego zespół będzie miał mniej czasu na przygotowania, przez co musi włożyć duży wysiłek by ugrać jakieś punkty. Królewscy są liderem Primera Division z kompletem zwycięstw, a do składu ma powrócić Jude Bellingham. Kto będzie mógł przez pewien czas uważać się najlepszą drużynę w mieście? Sprawdź typy na mecz Atletico Madryt – Real Madryt.

Atletico Madryt – Real Madryt – typy bukmacherskie

Atletico Madryt – Real Madryt: BTTS

W tym sezonie Real jest prawdziwą maszyną, która wygrywa każde rozgrywane spotkanie, jednak derby to derby. Tutaj zawsze jest miejsce na zwroty akcji i bramki z obu stron. Moim pierwszym typem jest BTTS. Jeśli spojrzymy na bezpośrednie starcia w hiszpańskich rozgrywkach, musimy cofnąć się aż do maja 2022 roku, aby znaleźć mecz, w którym tylko jedna z drużyn trafiła do siatki. Od tamtego czasu za każdym razem, gdy spotykają się na krajowym podwórku, ogladamy gole po obu stronach. Moim zdaniem ta seria zostanie podtrzymana.

Idąc dalej, stawiam na powyżej 2,5 bramki w meczu. Real nie przegrał meczu w tym sezonie, nie zalicza wpadek, choć nie wszystkie zwycięstwa przyszły im łatwo. W każdym wyjazdowym spotkaniu Realu w tym sezonie padały co najmniej trzy bramki. Ich ofensywa jest w gazie, a tempa raczej nie zwolnią. Na koniec dorzucam coś bardziej złożonego. Real strzeli gola i wykona powyżej 4,5 rzutów rożnych. Królewskim łatwo przychodzi konstruowanie akcji. Taki styl generuje stałe fragmenty gry, w tym kornery. Biorąc pod uwagę ich ofensywne nastawienie, oraz trafność podobnego typu w poprzednich spotkaniach, jestem przekonany, że i w derbach Madrytu bez problemu nabiją pięć kornerów.

Propozycje typów bukmacherskich na Atletico Madryt – Real Madryt

BTTS @1.56

powyżej 2,5 bramki @1.66

Real Madryt strzeli gola i wykona powyżej 4,5 rzutów rożnych @2.40

Atletico Madryt – Real Madryt – zapowiedź meczu

Gospodarze w ostatnich pięciu meczach zanotowało dwa zwycięstwa, dwa remisy i porażkę. Chociaż Rojiblancos zdołali ostatnio pokonać Rayo Vallecano 3:2, to wcześniej podzelili się punktami z Mallorką oraz przegrali z Liverpoolem po emocjonującym spotkaniu na Anfield. Królewscy są z kolei w znakomitej dyspozycji, wygrywając wszystkie mecze w sezonie. Ostatni mecz to wygrana 4:1 z Levante, gdzie zawodnicy Realu nareszcie poprawili skuteczność. Zespół wydaje się być w idealnym rytmie i ciężko będzie ich zatrzymać, jednak derby to inny typ rywalizacji.

Gdzie oglądać mecz Atletico Madryt – Real Madryt

Mecz Atletico Madryt – Real Madryt będzie można zobaczyć na antenie Canal+ Sport.

Przewidywane składy na mecz Atletico Madryt – Real Madryt

Atletico : Oblak – Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko – Simeone, Koke, Barrios, Gallagher – Alvarez, Sorloth

: Oblak – Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko – Simeone, Koke, Barrios, Gallagher – Alvarez, Sorloth Real: Courtois – Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras – Valverde, Tchouameni – Mastantuono, Guler, Vinicius – Mbappe

Statystyki na typy bukmacherskie Atletico Madryt – Real Madryt

W bezpośrednich meczach hiszpańskich rozgrywek, ostatni raz BTTS nie padł w maju 2022.

Powyżej 2,5 bramki w każdym wyjazdowym meczu Realu w tym sezonie.

Real wygrał wszystkie mecze tego sezonu.

