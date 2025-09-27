Cracovia – Górnik Zabrze – 27.09. – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Cracovia – Górnik Zabrze

Rozgrywki: PKO BP Ekstraklasa

Data i godzina: 27 września, 20:15

Stadion: Stadion MKS Cracovia, Kraków

W hicie 10. kolejki Ekstraklasy Cracovia podejmie u siebie Górnika Zabrze. Będzie to starcie lidera z wiceliderem. Obie ekipy podchodzą do tego spotkania po pewnych zwycięstwach w pierwszej rundzie Pucharu Polski. Pasy pokonały 5:1 Górnika Łęczna, natomiast Górnik Zabrze wygrał z rezerwami Legii. Kto okaże się lepszy w meczu na szczycie? Sprawdź typy na mecz Cracovia – Górnik Zabrze.

Cracovia – Górnik Zabrze – typy bukmacherskie

Cracovia – Górnik Zabrze: powyżej 2,5 bramki

Biorąc pod uwagę poprzednie spotkania obu zespołów, należy poważnie rozważyć typ na powyżej 2,5 bramki. Obie drużyny ostatnio pokazują, że mają apetyt na strzelanie i otwarte spotkanie. Pasy grając w Łęcznej bez swojego najlepszego zawodnika, Filipa Stojilkovicia, aż pięciokrotnie trafiały do siatki rywala. Oprócz tego ich gra w lidze wygląda fenomenalnie. Widać w ich grze rękę Luki Elsnera i świetną grę w drugiej linii, dowodzonej przez Mateusza Klicha. Prawdziwą maszyną do zdobywania goli jest jednak ostatnio Górnik, który zdobył sześć bramek w dwóch ostatnich spotkaniach. Kiedy jedna drużyna gra u siebie, a druga jest w takim gazie, wysoki wynik bramkowy wydaje się być bardzo możliwy.

Dodatkowo dorzucam typ na przynajmniej jedną bramkę gospodarzy w pierwszej połowie. Pasy ostatnio bardzo dobrze wchodzą w mecze na własnym stadionie, zarówno w starciu z Legią, jak i GKS-em potrafili znaleźć drogę do siatki jeszcze przed przerwą. W związku ze skuteczną grą ekipy z Krakowa i ich częstymi strzałami, proponuję także typ na powyżej 1,5 kornerów Cracovii w obu połowach.

Propozycje typów bukmacherskich na Cracovia – Górnik Zabrze

powyżej 2,5 bramki @1.93

Cracovia powyżej 0,5 bramki w 1. połowie @2.04

Cracovia powyżej 1.5 rzutów rożnych w każdej połowie @1.80

Cracovia – Górnik Zabrze – zapowiedź meczu

Cracovia zajmuje drugie miejsce w tabeli Ekstraklasy, mając jeden mecz rozegrany mniej od liderującego rywala. W środę Pasy rozbiły w Pucharze Polski 5:1 Górnika Łęczna na wyjeździe, a w poprzedniej kolejce ligowej pewnie pokonały 3:0 GKS Katowice. Goście są obecnie liderem Ekstraklasy z osiemnastoma punktami. Po wpadce u siebie z Motorem Lublin dwukrotnie zwyciężyli w lidze, z Rakowem oraz z Widzewem oraz pokonali rezerwy Legii w Pucharze Polski.

Gdzie oglądać mecz Cracovia – Górnik Zabrze

Przewidywane składy na mecz Cracovia – Górnik Zabrze

Cracovia : Madejski – Sutlo, Henriksson, Wójcik – Kakabadze, Al-Ammari, Klich, Perković –Maigaard, Minczew – Stojilković

: Madejski – Sutlo, Henriksson, Wójcik – Kakabadze, Al-Ammari, Klich, Perković –Maigaard, Minczew – Stojilković Górnik: Łubik – Janża, Josema, Janicki, Szcześniak – Kubicki, Hellebrand, Ambros – Sow, Liseth, Kmet

Statystyki na typy bukmacherskie Cracovia – Górnik

Cracovia zdobyła pięć bramek w ostatnim meczu.

Górnik zdobył po trzy bramki w dwóch ostatnich meczach.

Cracovia w trzech ostatnich spotkaniach zdobywała przynajmniej jedną bramkę w pierwszej połowie.

