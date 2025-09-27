Tryb ciemny

Cracovia – Górnik Zabrze – 27.09. – typy i zapowiedź

Napisane przez Miłosz Nowak, 27 września 2025

Podstawowe informacje o meczu Cracovia – Górnik Zabrze

  • Rozgrywki: PKO BP Ekstraklasa
  • Data i godzina: 27 września, 20:15
  • Stadion: Stadion MKS Cracovia, Kraków

 

W hicie 10. kolejki Ekstraklasy Cracovia podejmie u siebie Górnika Zabrze. Będzie to starcie lidera z wiceliderem. Obie ekipy podchodzą do tego spotkania po pewnych zwycięstwach w pierwszej rundzie Pucharu Polski. Pasy pokonały 5:1 Górnika Łęczna, natomiast Górnik Zabrze wygrał z rezerwami Legii. Kto okaże się lepszy w meczu na szczycie? Sprawdź typy na mecz Cracovia – Górnik Zabrze.

Cracovia – Górnik Zabrze – typy bukmacherskie

Cracovia – Górnik Zabrze: powyżej 2,5 bramki

Biorąc pod uwagę poprzednie spotkania obu zespołów, należy poważnie rozważyć typ na powyżej 2,5 bramki. Obie drużyny ostatnio pokazują, że mają apetyt na strzelanie i otwarte spotkanie. Pasy grając w Łęcznej bez swojego najlepszego zawodnika, Filipa Stojilkovicia, aż pięciokrotnie trafiały do siatki rywala. Oprócz tego ich gra w lidze wygląda fenomenalnie. Widać w ich grze rękę Luki Elsnera i świetną grę w drugiej linii, dowodzonej przez Mateusza Klicha. Prawdziwą maszyną do zdobywania goli jest jednak ostatnio Górnik, który zdobył sześć bramek w dwóch ostatnich spotkaniach. Kiedy jedna drużyna gra u siebie, a druga jest w takim gazie, wysoki wynik bramkowy wydaje się być bardzo możliwy.

Dodatkowo dorzucam typ na przynajmniej jedną bramkę gospodarzy w pierwszej połowie. Pasy ostatnio bardzo dobrze wchodzą w mecze na własnym stadionie, zarówno w starciu z Legią, jak i GKS-em potrafili znaleźć drogę do siatki jeszcze przed przerwą. W związku ze skuteczną grą ekipy z Krakowa i ich częstymi strzałami, proponuję także typ na powyżej 1,5 kornerów Cracovii w obu połowach.

Propozycje typów bukmacherskich na Cracovia – Górnik Zabrze

  • powyżej 2,5 bramki @1.93
  • Cracovia powyżej 0,5 bramki w 1. połowie @2.04
  • Cracovia powyżej 1.5 rzutów rożnych w każdej połowie @1.80

Cracovia – Górnik Zabrze – zapowiedź meczu

Cracovia zajmuje drugie miejsce w tabeli Ekstraklasy, mając jeden mecz rozegrany mniej od liderującego rywala. W środę Pasy rozbiły w Pucharze Polski 5:1 Górnika Łęczna na wyjeździe, a w poprzedniej kolejce ligowej pewnie pokonały 3:0 GKS Katowice. Goście są obecnie liderem Ekstraklasy z osiemnastoma punktami. Po wpadce u siebie z Motorem Lublin dwukrotnie zwyciężyli w lidze, z Rakowem oraz z Widzewem oraz pokonali rezerwy Legii w Pucharze Polski.

Gdzie oglądać mecz Cracovia – Górnik Zabrze

Mecz Cracovia – Górnik Zabrze będzie można zobaczyć na antenie Canal+ Sport 3.

Przewidywane składy na mecz Cracovia – Górnik Zabrze

  • Cracovia: Madejski – Sutlo, Henriksson, Wójcik – Kakabadze, Al-Ammari, Klich, Perković –Maigaard, Minczew – Stojilković
  • Górnik: Łubik – Janża, Josema, Janicki, Szcześniak – Kubicki, Hellebrand, Ambros – Sow, Liseth, Kmet

Statystyki na typy bukmacherskie Cracovia – Górnik

  • Cracovia zdobyła pięć bramek w ostatnim meczu.
  • Górnik zdobył po trzy bramki w dwóch ostatnich meczach.
  • Cracovia w trzech ostatnich spotkaniach zdobywała przynajmniej jedną bramkę w pierwszej połowie.

fot. Press Focus, Marcin Bulanda

Typy cracoviaekstraklasaGórnik Zabrzetypy bukmacherskieZapowiedź

Miłosz Nowak

Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.