Stal Rzeszów – Stal Mielec – 27.09. – typy i zapowiedź

Napisane przez Miłosz Nowak, 27 września 2025

Podstawowe informacje o meczu Stal Rzeszów – Stal Mielec

  • Rozgrywki: Betclic 1. Liga
  • Data i godzina: 27 września, 19:30
  • Stadion: Stadion Miejski „Stal”, Rzeszów

 

Dzisiaj w Rzeszowie odbędą się 42. derby Podkarpacia. Stal Rzeszów podejmie swoją imienniczkę z Mielca po jedenastu latach. Obie drużyny przystępują do meczu po porażkach w Pucharze Polski, więc chęć rehabilitacji w prestiżowym spotkaniu może być czynnikiem, który sprawi, że mecz będzie niezwykle ciekawy. Która z drużyn okaże się lepsza? Sprawdź typy na mecz Stal Rzeszów – Stal Mielec.

Stal Rzeszów – Stal Mielec – typy bukmacherskie

Stal Rzeszów – Stal Mielec: powyżej 2,5 bramki

To nie będzie zwykły mecz o ligowe punkty. Presja i walka o wyższość w regionie sprawi, że powinniśmy oglądać tutaj większość ilość goli. Stawiam więc na powyżej 2,5 bramki w meczu. Oba zespoły będą chciały zmazać plamę po porażkach w Pucharze Polski, co dodatkowo sprawi, że mecz powinien być otwarty i trzy gole to minimum co powinno tutaj paść. Na gościach ciąży dodatkowa presja. W końcu mieli walczyć o szybki powrót do Ekstraklasy, tymczasem zajmują pozycje w drugiek połowie tabeli.

Kolejny typ, który od razu przychodzi mi do głowy to obie drużyny strzelą gola. Stal Rzeszów jest groźna u siebie dla każdego, jednak łatwo przychodzi im też utrata goli. Zdesperowani piłkarze z Mielca powinni to wykorzystać i coś strzelić. Na koniec dorzucam coś na nerwy i emocje. Mielczanie otrzymają więcej kartek. Frustracja w drużynie musi być duża, a tą tezę potwierdzają dwie czerwone kartki w trzech ostatnich spotkaniach. Klimat derbów regionu, sytuacja w tabeli, to wszystko powinno sprawić ostrzejszą grę Stali Mielec.

Propozycje typów bukmacherskich na Stal Rzeszów – Stal Mielec

  • powyżej 2,5 bramki @1.62
  • BTTS @1.55
  • Stal Mielec zobaczy więcej kartek @1.90

Stal Rzeszów – Stal Mielec – zapowiedź meczu

Gospodarze zdawali się łapać niezłą formę po rozbiciu 4:0 Górnika Łęczna oraz wygraniu 1:0 ze Zniczem Pruszków. Niestety dla nich, w poprzedniej kolejce zaplecza Ekstraklasy przegrali 1:2 z Odrą Opole oraz przegrali po zaciętym spotkaniu z Koroną Kielce 0:1. Goście notują z kolei serię trzech porażek z rzędu. Z Pucharu Polski odpadli po porażce w starciu spadkowiczów z Puszczą Niepołomice 1:2, a wcześniej przegrali dwa mecze z beniaminkami, czyli Pogonią Grodzisk i Wieczystą.

Gdzie oglądać mecz Stal Rzeszów – Stal Mielec

Mecz Stal Rzeszów – Stal Mielec będzie można zobaczyć na antenie TVP 3.

Przewidywane składy na mecz Stal Rzeszów – Stal Mielec

  • Stal Rzeszów: Kozioł – Warczak, Krasowski, Synoś – Thill, Kądziołka, Łysiak, Wachowiak – Masiak, Jonathan Junior, Wolski
  • Stal Mielec: Matys – Kwiatkowski, Kowalik, Senger – Szeliga, Pisek, Sommerfeld, Diez – Kruszelnicki, Odolak, Losada

Statystyki na typy bukmacherskie Stal Rzeszów – Stal Mielec

  • BTTS w czterech meczach w Rzeszowie na sześć w tym sezonie.
  • W dziesięciu meczach Stali Mielec padło łącznie 35 bramek.
  • W ostatnich trzech meczach, piłkarze Stali Mielec zobaczyli dwie czerwone kartki.

fot. Press Focus, Marta Badowska

