Manchester City przedłużył umowę ze swoim talentem. Teraz tylko Haaland ma dłuższy kontrakt

W przeddzień domowego meczu z Burnley w ramach szóstej kolejki Premier League Manchester City poinformował o przedłużeniu umowy ze swoim wychowankiem, choć poprzednia wygasała dopiero za trzy lata. Podpisanie nowej umowy przez klubowy talent sprawia, że spośród piłkarzy „The Citizens”, dłużej obowiązuje tylko kontrakt Erlinga Haalanda.

Manchester City przedłużył umowę z talentem

Choć informacje o przedłużeniu kontraktu przez Manchester City ze swoim wychowankiem pojawiały się jeszcze przed startem tego sezonu Premier League, finalnie doszło do niego pod koniec września. Niemniej, klubowi z Etihad Stadium udało się zatrzymać utalentowanego zawodnika akademii na dodatkowe dwa lata. Nowa umowa została podpisana już teraz, choć poprzednia obowiązywała jeszcze przez trzy sezony. Tym samym spośród piłkarzy „The Citizens” dłuższy kontrakt, do 2034 roku, ma tylko największa gwiazda klubu – Erling Haaland.

Gracz, który o dwa lata przedłużył wygasającą w czerwcu 2028 roku umowę, jest Nico O’Reilly. Pochodzący z Manchesteru reprezentant angielskiej młodzieżówki z dorosłym zespołem „Obywateli” związany jest od poprzedniego sezonu, choć pierwszą styczność miał z nim w pamiętnym, bo okraszonym potrójną koronę, sezonie 2022/23. W grudniu 2022 roku brał udział w zgrupowaniu zawodników, którzy nie grali w tym czasie na mundialu, z kolei w maju 2023 roku pierwszy raz znalazł się w kadrze meczowej, choć debiutu nie zanotował.

Niespodziewany bohater wiosny

Poczekać na niego musiał ponad rok – do sierpnia 2024 roku. Wówczas rozegrał nieco ponad godzinę w wygranym ostatecznie po rzutach karnych meczu o Tarczę Wspólnoty z Manchesterem United. Był to jeden z jego piętnastu występów w wyjściowej jedenastce, choć aż do kwietnia 2024 roku ograniczały się one jedynie do Pucharu Ligi i Pucharu Anglii. Szczególnie w FA Cup zaprezentował się z dobrej strony, bowiem w drodze Manchesteru City do półfinału strzelił trzy gole i zanotował dwie asysty, które zresztą miały miejsce po wejściu z ławki.

Dwie asysty i to w ciągu kwadransa w starciu 1/8 finału z Bournemouth sprawiły, że kilka dni później pierwszy raz znalazł się w wyjściowej jedenastce na mecz Premier League. Kolejne pięć ligowych meczów także zaczynał w podstawowym składzie i strzelił w nich nawet dwa gole – Crystal Palace oraz Evertonowi. W międzyczasie zagrał także „od deski do deski” w wygranym półfinale FA Cup z Nottingham. W finale z Crystal Palace także zagrał w pełnym wymiarze czasowym, ale drugiego trofeum z City nie podniósł, bo jego zespół sensacyjnie przegrał.

W tym sezonie zaś O’Reilly wystąpił w sześciu z siedmiu możliwych meczów Manchesteru City, z czego ostatnie cztery w pierwszym składzie. Stał się beneficjentem kontuzji sprowadzonego latem Rayana Aita-Nouriego, który na boisko wróci dopiero po październikowej przerwie na kadrę. Najpewniej więc do tego czasu O’Reilly ma zagwarantowane miejsce w podstawowej jedenastce. Do reprezentacyjnej przerwy „The Citizens” czekają jeszcze trzy mecze – wyjazdowe z Monaco w Lidze Mistrzów i Brentfordem, a już w tę sobotę z Burnley na Etihad Stadium.

Prawdopodobnie znów będzie to spotkanie 3C z 8B, bowiem w erze Pepa Guardioli „Obywatele” nie przegrali żadnego z 18 starć przeciwko Burnley, a 17 z nich wygrali. Co więcej, strzelili w tym czasie aż 58 goli, podczas gdy „The Clarets” zdołali im wbić ledwie sześć bramek.