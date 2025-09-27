Lech Poznań – Jagiellonia Białystok – 28.09. – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Lech Poznań – Jagiellonia Białystok

Rozgrywki: PKO BP Ekstraklasa

Data i godzina: 28 września, 14:45

Stadion: Enea Stadion, Poznań

Drugi sobotni mecz w niedzelnej serii gier przyniesie nam starcie Kolejorza z Jagiellonią, a więc spotkanie dwóch drużyn z czołówki ostatnich lat. Lech będzie musiał poradzić sobie bez zawieszonego Luisa Palmy, z kolei Jaga spróbuje zmazać plamę po zremisowanym, lecz bardzo słabo rozegranym meczu z Legią. Obie drużyny będą musiały zachować też siły na czwartkowe pojedynki w Lidze Konferencji. Który z zespołów poradzi sobie lepiej w tych warunkach? Sprawdź typy na mecz Lech Poznań – Jagiellonia Białystok.

Lech Poznań – Jagiellonia Białystok – typy bukmacherskie

Lech Poznań – Jagiellonia Białystok: zwycięstwo Lecha

Jesli brać pod uwagę aktualną dyspozycję obu drużyn, dochodzę do wniosku, że trzy punkty zostaną w Poznaniu. Stadion przy Bułgarskiej to wyjątkowo trudny teren dla Jagiellonii. Goście nie wygrali w stolicy Wielkopolski od 2021 roku. Do tego dochodzi nienajlepsza forma podopiecznych Adriana Siemieńca, co było widać w starciu z Legią, gdzie Jaga zagrała bardzo słabo, praktycznie w ogóle nie stwarzając groźnych sytuacji. Lech w poprzednich pięciu meczach dziewięciokrotnie trafiał do siatki rywala. Ofensywa funkcjonuje więc prawdiłowo, jednak obrona wciąż pozostawia wiele do życzenia, od początku sezonu popełniając proste błędy. Mimo wszystko uważam, że to Lech będzie górą tego popołudnia.

Spodziewam się także, że to Lech pierwszy strzeli gola. Grając przed własną publicznością, Kolejorz będzie chciał narzucić swój styl gry od pierwszych minut. Szybko zdobyta bramka pozwoli im kontrolować przebieg spotkania. Mecze wyjazdowe Jagiellonii rzadko obfitują w gole. Tylko dwa razy w tym sezonie doszło w nich do przynajmniej trzech goli. W starciu z Lechem, spodziewam się więc podobnej gry jak podczas meczu z Legią. To sprawia, że dodatkowo stawiam na poniżej 2,5 bramki w meczu.

Propozycje typów bukmacherskich na Lech Poznań – Jagiellonia Białystok

zwycięstwo Lecha @2.00

poniżej 2,5 bramki @2.33

Lech pierwszy strzeli gola @1.67

Lech Poznań – Jagiellonia Białystok – zapowiedź meczu

Kolejorz prezentuje dość stabilną formę. W ubiegłej kolejce zremisowali 2:2 z Rakowem, jednak był to remis na własne życzenie, gdy drużyna z Częstochowy wrzuciła piąty bieg po czerwonej kartce Luisa Palmy. Białostoczanie zaliczyli udany początek sezonu i utrzymują solidny poziom. Zdarzyły się im co prawda wpadki, takie jak w meczu z Piastem Gliwice, jednak to poprzedni mecz z Legią zasiał nieco wątpliwości w dyspozycję Jagi.

Gdzie oglądać mecz Lech Poznań – Jagiellonia Białystok

Mecz Lech Poznań – Jagiellonia Białystok będzie można zobaczyć na antenie Canal+ Sport 3.

Przewidywane składy na mecz Lech Poznań – Jagiellonia Białystok

Lech : Mrozek – Pereira, Mońka, Milić, Moutinho – Ismaheel, Kozubal, Jagiełło, Ouma, Lisman – Ishak

: Mrozek – Pereira, Mońka, Milić, Moutinho – Ismaheel, Kozubal, Jagiełło, Ouma, Lisman – Ishak Jagiellonia: Abramowicz – Wdowik, Vital, Stojinović, Wojtuszek – Drachal, Imaz, Romanczuk – Pietuszewski, Rallis, Pozo

Statystyki na typy bukmacherskie Lech Poznań – Jagiellonia Białystok

Jagiellonia nie wygrała w Poznaniu od 2021 roku.

Dziewięć goli Lecha w poprzednich pięciu meczach.

Tylko dwa razy padło powyżej 2,5 bramki w wyjazdowych meczach Jagiellonii.

fot. Press Focus, Michał Kość