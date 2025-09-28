Widzew Łódź – Raków Częstochowa – 28.09. – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Widzew Łódź – Raków Częstochowa

Rozgrywki: PKO BP Ekstraklasa

Data i godzina: 28 września, 12:15

Stadion: Stadion Widzewa Łódź

Pierwszym niedzielnym meczem będzie starcie Widzewa z Rakowem, czyli dwóch drużyn, które bardzo potrzebują punktów. Podopieczni Marka Papuszuna notują najsłabszy początek rozgrywek od powrotu do Ekstraklasy, plasując się tuż nad strefą spadkową, co wzmaga spekulacje na temat przyszłości szkoleniowca. Widzew, choć w tabeli zajmuje wyższą pozycję, również rozczarowuje zważając na mocarstwowe plany klubu. Czy dla jednej z tych drużyn to spotkanie będzie punktem zwrotnym? Sprawdź typy na mecz Widzew Łódź – Raków Częstochowa.

Widzew Łódź – Raków Częstochowa – typy bukmacherskie

Widzew Łódź – Raków Częstochowa: powyżej 2,5 bramki

Obie drużyny mają swoje problemy, jednak myślę, że możemy być świadkami otwartego widowiska. Nie próbuję nawet wskazywać zwycięzcy w tym starciu. Zamiast tego, mój główny typ to powyżej 2,5 bramki. W czterech z pięciu ostatnich meczów z udziałem Widzewa padały co najmniej trzy gole. Ich spotkania obfitują w akcje bramkowe, co pokazały niedawne spotkania z Termaliką i Górnikiem. Raków również dokłada cegiełkę do tego typu. Defensywa Medalików nie gra w obecnych rozgrywkach najlepiej, jednak nieco lepiej wygląda gra ofensywna. Raków nie strzelił bramki tylko raz na wyjeździe w tym sezonie. Kiedy spotykają się dwie drużyny, które regularnie strzelają, ale i tracą gole, wysoki wynik bramkowy wydaje się być naturalny. Analizę idealnie uzupelnia zakład na bramkę obu zespołów.

Na koniec proponuję bardziej statystyczny typ, czyli więcej strzałów celnych Widzewa. Ta prognoza opiera się na tym, że Widzew jest trzecią siłą w lidze pod względem ilości celnych uderzeń na bramkę rywala. Grając przed własną publicznością, łodzianie narzucają intensywny styl gry. Spodziewam się, że częściej gościć pod bramką Rakowa i szukać swoich szans.

Propozycje typów bukmacherskich na Widzew Łódź – Raków Częstochowa

powyżej 2,5 bramki @2.00

BTTS @1.77

Widzew więcej celnych strzałów (OPTA) @2.10

Widzew Łódź – Raków Częstochowa – zapowiedź meczu

Widzew w ostatnich pięciu ligowych spotkaniach przegrał aż czterokrotnie. Przez gorszą dyspozycję, z pracą musiał pożegnać się trener Żeljko Sopić. Promykiem nadzei na lepszy okres jest awans do kolejnej rundy Pucharu Polski. Sam awans przyszedł jednak w trudnych warunkach, ponieważ dopiero po rzutach karnych udało się pokonać Termalikę. Raków ma za sobą cztery kolejne spotkania bez zwycięstwa. Ostatnie dwa spotkania to jednak remisy z Lechem i Legią, więc tych wyników nie można lekceważyć. Coś w grze Medalików zaczęło się zmieniać i powinni zacząć piąć się do góry w tabeli.

Gdzie oglądać mecz Widzew Łódź – Raków Częstochowa

Mecz Widzew Łódź – Raków Częstochowa będzie można zobaczyć na antenie Canal+ Sport 3.

Statystyki na typy bukmacherskie Widzew Łódź – Raków Częstochowa

powyżej 2,5 bramki w czterech na pięć ostatnich meczów Widzewa.

Widzew jest trzeci w lidze pod względem ilości strzałów celnych na mecz.

Raków nie strzelił bramki na wyjeździe tylko raz w tym sezonie.

fot. Press Focus, Grzegorz Misiak