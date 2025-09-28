Legia Warszawa – Pogoń Szczecin – 28.09. – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Legia Warszawa – Pogoń Szczecin

Rozgrywki: PKO BP Ekstraklasa

Data i godzina: 28 września, 17:30

Stadion: Stadion Wojska Polskiego, Warszawa

Niedzielne zmagania w polskiej Ekstraklasie zakończymy przy Łazienkowskiej, gdzie Legia podejmie szczecińską Pogoń. To mecz, w którym z wielu przyczyn emocje są gwarantowane. Po ostatnich nierównych występach Wojskowi będą chcieli wykorzystać atut własnego boisku, natomiast Pogoń spróbuje zmazać plamę po porażce ze znajdującą się w dolnej części tabeli Lechią Gdańsk. Kto zakończy tydzień w lepszych nastrojach? Sprawdź typy na mecz Legia Warszawa – Pogoń Szczecin.

Legia Warszawa – Pogoń Szczecin – typy bukmacherskie

Legia Warszawa – Pogoń Szczecin: zwycięstwo Legii

Dyspozycja obu zespołów przechyla szalę na korzyść gospodarzy. Dlatego moim głównym typem jest zwycięstwo Legii. Pogoń znajduje się w głębokim kryzysie, Alex Haditaghi wciąż szuka trenera, a do tego drużyna przegrała cztery z sześciu ostatnich spotkań ligowych. Szczególnie słabo Portowcy radzą sobie w delegacjach, gdzie przegrali trzy z pięciu rozegranych meczów aktualnej odsłony rozgrywek. Legia na własnym stadionie jest bardzo mocna i nie przegrała jeszcze na nim meczu w tym sezonie, nie licząc rewanżu z Hibernian do końca regulaminowego czasu.

Mecze Legii u siebie to gwarancja ofensywnej gry i wielu trafień. Stawiam więc na powyżej 2,5 bramki. Legia zdobyła aż 12 bramek w ostatnich pięciu meczach u siebie, a w czterech z pięciu poprzednich spotkań przy Łazienkowskiej padały co najmniej trzy gole. Dodajmy do tego nienajlepszą grę obronną Pogoni, która jest jedną z najgorszych w lidze. Portowcy potrafią jednak grać skutecznie z przodu, więc czeka nas ciekawe i obfitujące w gole starcie. Ostatnim typem na dziś jest zakład na powyżej 3,5 rzutu rożnego obu zespołów. Otwarte spotkanie będzie obfitowało w dużą ilość sytuacji, po których będą mnożyły się stałe fragmenty.

Propozycje typów bukmacherskich na Legia Warszawa – Pogoń Szczecin

zwycięstwo Legii @1.62

powyżej 2,5 bramki @1.56

Każda drużyna powyżej 3.5 rzutów rożnych @1.80

Sprawdź także inne zakłady na ekstraklasę w BETFAN!

Legia Warszawa – Pogoń Szczecin – zapowiedź meczu

Ostania kolejka przyniosła remis Wojskowych z Jagiellonią u siebie w zaległym spotkaniu, jednak ich gra wyglądała znacznie lepiej niż wskazywałby na to wynik. To podopieczni trenera Iordanescu dominowali całe spotkanie. Po powrocie z przerwy na kadrę Legia pewnie wygrała także na własnym obiekcie z Radomiakiem 4:1. Pogoń nie mogła zaliczyć poprzedniego tygodnia do udanych po porażce 3:4 z Lechią Gdańsk. Przegrali także wcześniejsze starcie z Koroną w Kielcach 0:1.

Gdzie oglądać mecz Legia Warszawa – Pogoń Szczecin

Mecz Legia Warszawa – Pogoń Szczecin będzie można zobaczyć na antenie TVP Sport i Canal+ Sport 3.

Przewidywane składy na mecz Legia Warszawa – Pogoń Szczecin

Legia : Tobiasz – Wszołek, Piątkowski, Kapuadi, Vinagre – Stojanović, Kapustka, Szymański, Elitim, Krasniqi – Rajović

: Tobiasz – Wszołek, Piątkowski, Kapuadi, Vinagre – Stojanović, Kapustka, Szymański, Elitim, Krasniqi – Rajović Pogoń: Cojocaru – Koutris, Huja, Loncar, Wahlqvist – Smoliński, Biegański, Przyborek – Grosick, Kostorz, Juwara

Statystyki na typy bukmacherskie Legia Warszawa – Pogoń Szczecin

Pogoń przegrała cztery z sześciu ostatnich spotkań ligowych.

Pogoń przegrała trzy mecze wyjazdowe w sezonie z pięciu rozegranych.

W pięciu ostatnich spotkaniach przy Łazienkowskiej, cztery razy padło powyżej 2,5 bramki.

Legia zdobyła 12 bramek w ostatnich pięciu meczach u siebie.

fot. Press Focus, Tomasz Jastrzębowski