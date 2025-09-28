Tryb ciemny

Strona Główna / Pozostałe ligi / Obrońca otrzymał zawieszenie na… jedną trzecią sezonu

Obrońca otrzymał zawieszenie na… jedną trzecią sezonu

Napisane przez Marcin Ziółkowski, 28 września 2025
obrońca oswaldo leon canadian premier league

Niejednokrotnie w piłce nożnej gdy mowa o takiej pozycji jak obrońca – mamy przed oczami piłkarza, który będzie filarem i bronił jak Zawisza dostępu do własnej bramki. Czasem zdarza się też, co jest rzeczą ludzką, że zdarzają się kosztowne pomyłki, które są następnie wytykane przez dziennikarzy, jak i kibiców rywali. Tym razem nie popisał się w swoim fachu obrońca ligi kanadyjskiej. Za swoje zachowanie otrzymał surową karę.

Obrońca surowo ukarany – otrzymał dotkliwą karę

Oswaldo Leon to 26-letni obrońca drużyny York United. To średniak Canadian Premier League. Drużyna ta jest aktualnie prowadzona przez brata dobrze znanego w Europie reprezentanta kadry „Klonowego Liścia” – Stephena Eustaquio, Marco. Bardziej znany z braci był w przeszłości piłkarzem FC Porto. W sezonie 2021/22 prawie 60 meczów rozegrał tam obecny piłkarz Arki Gdynia, Dominick Zator.

W niedawnym spotkaniu z Halifax Wanderers FC przegranym 0:4, obrońca z Meksyku dopuścił się mocnego wykroczenia. Po drugiej żółtej i czerwonej kartce w meczu 1 września doszło do zachowania okraszonego przepisami jako „zastraszanie lub grożenie” sędziemu. Klub Meksykanina, który grał swego czasu w zespole kojarzonym z Pepem Guardiolą oraz Diego Maradoną – Dorados de Sinaloa – zaprzeczył zarzutom w jego imieniu i 18 września wziął udział w wideo przesłuchaniu przed Panelem Dyscyplinarnym Kanadyjskiej Federacji Piłkarskiej (Canada Soccer Disciplinary Panel).

Nie przyniosło to oczekiwanego skutku, bowiem mimo apelacji – obrońca został surowo ukarany. W minionym tygodniu panel orzekł, że zarzuty są uzasadnione i nałożył standardową minimalną karę za to przewinienie. Ta wynosi 10 meczów. Pierwotnie mówiło się nawet o 13 spotkaniach. Sankcję zastosowano na podstawie punktu 4.3 Kodeksu Dyscyplinarnego Kanadyjskiego Futbolu.

W praktyce oznacza to koniec sezonu 2025 dla Leona. Jest to dla niego o tyle nieciekawe położenie, że kontrakt Meksykanina w York United kończy się 31 grudnia tego roku. Od wspomnianego incydentu obrońca ani razu nie pojawił się już na murawie.

W skali porównawczej jak bardzo bolesna jest to kara: obecny format Canadian Premier League (z ośmioma zespołami i play-offami) oznacza dla najlepszego duetu w sezonie zasadniczym mniej więcej 30-31 spotkań. Faza zasadnicza to aktualnie 28 meczów – każdy zespół mierzy się z siedmioma rywalami czterokrotnie.

Piłka nożna w Kanadzie

Mało kto wie, ale Kanada ma swoją ligę piłkarską. Ba, ma swoją Premier League. Rozgrywki nazywające się Canadian Premier League (CPL) istnieją blisko dekadę. W 2026 roku dołączy do ligi dziewiąty zespół – z Laval w prowincji Quebec, FC Supra du Quebec. To zespół, który planuje być kanadyjskim odpowiednikiem Athletic Clubu z Bilbao. Celem jest stawianie na piłkarzy z francuskojęzycznego regionu kraju. Będzie to ogółem dziesiąty zespół w historii ligi, bowiem ekipa z Edmonton zakończyła działalność w 2022 roku.

Hegemonem w tych rozgrywkach jest zespół Forge FC. Na sześć sezonów zasadniczych i pięć rund play-off (2020 odwołane z powodu pandemii koronawirusa) zespół ten wygrał tytuł mistrza pierwszej fazy rozgrywek cztery razy, a na koniec rok puchar za wygraną podniósł dwukrotnie. Obrońca i jego zespół, czyli York United – nigdy nie wygrał żadnego z wyżej wymienionych trofeów.

Fot. Canadian Premier League

Pozostałe ligiZe świata Canadian Premier LeagueFC Supra du QuebecOswaldo LeonYork United

Autor

Avatar użytkownika
Marcin Ziółkowski
Serie A, Liga Mistrzów, Inne wywiady

Futbolowy romantyk, z Milanem wierny po porażce, a zdziwiony po zwycięstwie. Spokrewniony z synem koleżanki Twojej matki. Ten typ człowieka, który na Flashscore ma gwiazdkę przy drużynie z Tajlandii czy Indonezji.

Najnowsze wpisy

Promocja dnia
Bonus 3 razy 100% do 200 PLN
nowa oferta powitalna BETFAN
Sprawdź
Typ dnia
Lech Poznań - Jagiellonia
Wygrana Lecha
kurs
2.00
Analiza
Ranking bukmacherów
1
Betfan logo
Betfan
Bonus 3 x 100% do 200 PLN
2
Betclic
Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7
3
sts logo
STS
Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł
4
TotalBet logo
TotalBet
Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne)
zobacz pełny ranking
Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.