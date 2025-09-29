W CV blisko 300 meczów w Premier League. Teraz przeniósł się na Bliski Wschód do… III-ligowca

Ponad dekadę spędził w Premier League i zaliczył w tym czasie blisko 300 występów w tych rozgrywkach. W poprzednim sezonie wywalczył awans do angielskiej ekstraklasy, lecz nie było mu dane do niej wrócić. Zamiast tego zszedł o dwa szczeble niżej i to w dość nietypowym miejscu, bo w… Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Blisko 300 meczów w Premier League

Urodzony pod Londynem Jonjo Shelvey do 18. roku życia związany był z klubami z tego miasta. W czasach juniorskich grał dla Arsenalu i West Hamu United, a do seniorskiej piłki wchodził w barwach Charlton Athletic. To właśnie z „The Addicks” przed sezonem 2010/11 został sprzedany do Liverpoolu. Z przerwą na zaledwie dwumiesięczne w Blackpool, które było wówczas świeżo po spadku z Premier League, na Anfield spędził trzy sezony. W tym czasie środkowy pomocnik zaliczył dla „The Reds” 69 występów, ale tylko 31 w podstawowym składzie.

Przed sezonem 2013/14 za blisko trzykrotną przebitkę Liverpoolowi udało się go sprzedać do grającego wówczas w Premier League Swansea. Co więcej, walijski klub przygotowywał się wówczas do udziału w Lidze Europy, do której dostał się dzięki sensacyjnej wygranej w Pucharze Ligi. „Łabędzie” dotarły do 1/16 finału tych rozgrywek, co jest ich największym sukcesem w historii występów w europejskich pucharach. Jak się okazało, był to ostatni w karierze Shelvey’a sezon na arenie międzynarodowej. Tych były trzy, a poprzednie dwa zaliczył w Liverpoolu.

Podobnie, jak podczas jego pobytu w Merseyside, w południowej Walii także nie spędził pełnych trzech sezonów. W połowie sezonu 2015/16 odszedł bowiem do Newcastle, czyli bezpośredniego rywala Swansea w walce o utrzymanie w Premier League. Jednak dla jego nowego klubu zakończyła się ona niepowodzeniem i to jeszcze przed ostatnią kolejką sezonu, podczas gdy Swansea spokojnie utrzymała się w ekstraklasie.

Z perspektywy czasu decyzja o przenosinach na St. James’ Park mu się jednak opłaciła – Newcastle już po roku wróciło do Premier League i gra tam do dziś, z kolei „Łabędzie” poza Premier League są od sezonu 2018/19. Shelvey jak do „Srok” zimą przyszedł, tak zimą je opuścił – w połowie sezonu 2022/23 przeniósł się bowiem do Nottingham, dla którego była to pierwsza kampania w Premier League w XXI wieku. Na City Ground sześciokrotny reprezentacji Anglii długo jednak miejsca nie zagrzał, gdyż już w następnym okienku Forest się z nim pożegnało.

Przeniósł się na Bliski Wschód… do III-ligowca

Po rozstaniu z Nottingham pierwszy raz w karierze przeniósł się za granicę. W połowie poprzedniego sezonu wrócił jednak z półtorarocznych tureckich wojaży, w trakcie których grał dla Rizesporu i Eyupsporu. Podpisał kontrakt z Burnley do końca sezonu 2024/25. który później nie został przedłużony. Tym samym nie było mu dane wrócić do Premier League i zagrać w niej w koszulce piątego klubu. Wobec tego jego licznik w Premier League zatrzymał się na 278 występach, 23 zdobytych bramkach oraz 27 zaliczonych asystach.

Najpewniej nie zostanie on powiększony, tym bardziej, że właśnie wyjechał odcinać kupony na Bliskim Wschodzie. Dołączył do klubu ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, który występuje w… trzeciej lidze. Mowa o stołecznym Arabian Falcons FC, które powstało ledwie dwa lata temu. Założeniem tego klubu jest ogrywanie młodych afrykańskich piłkarzy zanim ci trafią do Europy. Dzięki temu w 2024 roku udało się nawiązać partnerstwo z południowoafrykańską siecią gastronomiczną Nando’s. Na mocy współpracy zapewnia ona graczom Arabian Falcons aż 72 posiłki tygodniowo i dodatkowe darmowe posiłki w restauracjach tej sieci dla młodych afrykańskich zawodników.

W 2024 roku zatrudniono także na stanowisko trenera Harry’ego Agombara, który nie dość, że jest Anglikiem, to w dodatku pochodzi z tego samego rocznika, co Shelvey – 1992. Podobnie, jak Shelvey, Agombar swoją przygodę z piłką zaczynał w juniorach Arsenalu, jednak w czasach seniorskich grał dla klubów z niższych lig. Do jego drużyny rodak dołączył w piątek 26 września, a już następnego dnia zaliczył debiut. Był to jego pierwszy oficjalny występ od lutego, kiedy to jako zawodnik Burnley zagrał 10 minut w ligowym meczu przeciwko Sheffield Wednesday.

fot. PressFocus