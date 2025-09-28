Wisła Kraków – Polonia Bytom – 29.09. – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Wisła Kraków – Polonia Bytom

Rozgrywki: Betclic 1. Liga

Data i godzina: 29 września, 19:00

Stadion: Stadion Miejski im. Henryka Reymana, Kraków

W niedzielny wieczór zmagania 11. kolejki Betclic 1. Ligi zakończą się spotkaniem Wisły Kraków z bytomską Polonią. Gospodarze po bardzo mocnym początku sezonu nieco zwolnili tempo, natomiast goście podobnie jak pozostali beniaminkowie prezentują się zaskakująco dobrze. Mecz zapowiada się więc emocjonująco, a wyłonienie faworyta wcale nie musi być łatwe. Która z drużyn w lepszych nastrojach zacznie nowy tydzień? Sprawdź typy na mecz Wisła Kraków – Polonia Bytom.

Wisła Kraków – Polonia Bytom – typy bukmacherskie

Wisła Kraków – Polonia Bytom: BTTS

Mój główny typ na to spotkanie to BTTS. Gospodarze zdobyli najwięcej bramek w lidze, aż 32 i tylko raz nie udało im się pokonać bramkarza rywali. Od początku rozgrywek w doskonałej formie jest lider klasyfikacji strzelców, czyli Angel Rodado. Niezależnie od wyniku, praktycznie w każdym meczu możemy być pewni ich trafienia. Z drugiej strony jest Polonia Bytom, czyli jedna z rewelacji sezonu. Nie przyjeżdżają do Krakowa, żeby się bronić, a ich mecze również obfitują w gole. Jeśli chcą urwać punkty liderowi, muszą zaryzykować i otworzyć się, co stworzy sytuację dla obu stron.

Idąc dalej, stawiam na powyżej 2,5 bramki. Wisła u siebie to gwarancja skutecznej gry z przodu, a ten trend moim zdaniem zostanie podtrzymany przeciwko Polonii. Mecze ekipy ze Śląska także obfitują w trafienia i cztery z pięciu ich ostatnich spotkań zakończyły się przynajmniej trzema bramkami. Ostatecznie, mimo wszystko, faworytem pozostaje dla mnie Wisła Kraków. Grają u siebie, mają za sobą wparcie kibiców i niesamowitą jak na warunki zaplecza Ekstraklasy jakość w ofensywie.

Propozycje typów bukmacherskich na Wisła Kraków – Polonia Bytom

BTTS @1.70

powyżej 2,5 bramki @1.55

zwycięstwo Wisły @1.47

Wisła Kraków – Polonia Bytom – zapowiedź meczu

Wisła po chwilowej zadyszce na początku września, kiedy to przegrała z Miedzią i zremisowała z Odrą, wróciła na zwycięską ścieżkę. Ostatnie ligowe zwycięstwo 2:1 nad Górnikiem Łęczna oraz skromna wygrana w Pucharze Polski z Odrą Bytom Odrzański dają nadzieję na powrót na właściwe tory, chociaż nie były to wygrane przekonujące. Z kolei Polonia Bytom jest w absolutnym gazie, co potwierdza zdobycie 13 punktów w ostatnich pięciu meczach. Ostatnie zwycięstwa odnieśli nad Miedzią 4:0 i 1:0 z Wartą w starciu pucharowym.

Gdzie oglądać mecz Wisła Kraków – Polonia Bytom

Mecz Wisła Kraków – Polonia Bytom będzie można zobaczyć na antenie TVP Sport.

Przewidywane składy na mecz Wisła Kraków – Polonia Bytom

Wisła : Broda – Krzyżanowski, Biedrzycki, Gryjcić, Lelieveld – Carbo, Duda – Duarte, Ertlhaler, Kuziemka – Rodado

: Broda – Krzyżanowski, Biedrzycki, Gryjcić, Lelieveld – Carbo, Duda – Duarte, Ertlhaler, Kuziemka – Rodado Polonia: Holewiński – Szymański, Azacki, Matić – Apolinarski, Labojko, Bakala, Michalski – Andrzejczak, Arak, Kwiatkowski

Statystyki na typy bukmacherskie Wisła Kraków – Polonia Bytom

Wisła tylko raz nie zdobyła bramki w tym sezonie.

Wisła zdobyła najwięcej bramek w lidze.

Cztery razy w pięciu ostatnich meczach padło powyżej 2,5 bramki.

