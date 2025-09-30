Tryb ciemny

Galatasaray – Liverpool – 30.09. – typy i zapowiedź

Napisane przez Miłosz Nowak, 30 września 2025

Podstawowe informacje o meczu Galatasaray – Liverpool

  • Rozgrywki: Liga Mistrzów
  • Data i godzina: 30 września, 21:00
  • Stadion: Rams Park, Stambuł

 

To będzie prawdziwy test charakteru dla angielskiego giganta, który wyląduje w jednym z najgłośniejszych miejsc na piłkarskiej mapie Europy. Liverpool w tym sezonie to maszyna, która zacięła się tylko dwukrotnie przeciwko Crystal Palace. Tureckie kluby bardzo słabo rozpoczęły zmagania w fazach ligowych europejskich pucharów, więc Galata będzie starała się odwrócić trend, za którym pójdą pozostałe zespoły. Czy mistrzowie Anglii uciszą Rams Park? Sprawdź typy na mecz Galatasaray – Liverpool.

Galatasaray – Liverpool – typy bukmacherskie

Galatasaray – Liverpool: zwycięstwo Liverpoolu

Moim głównym typem na ten mecz jest zwycięstwo Liverpoolu. The Reds w tym sezonie nie wygrał zaledwie dwóch spotkań. Ich forma jest porażająca, a po ostatnich wzmocnieniach ofensywa uchodzi za jedną z najsilniejszych w Europie. Bardzo dobrze spisuje się ich obrona, a złamanie jej stanowi problem dla ligowych rywali, jednak da się znaleźć drogę do ich bramki. Do pierwszego składu drużyny ze Stambułu powinien wrócić Victor Osimhen, co dodatkowo wzmocni siłę ognia Galaty. Idąc dalej, z pełnym przekonaniem stawiam na powyżej 2,5 bramki. Turcy grając u siebie nie będą mieli nic do stracenia i będą szukali drogi do bramki. W tym sezonie osiem z dziewięciu meczów z udziałem tureckiego zespołu kończyło się co najmniej trzema bramkami. Dodając więc do siebie obie ofensywy, typ na powyżej 2,5 bramki wydaje się być niemal pewny.

Oststnim typem jest BTTS, co właściwie stanowi uzupełnienie tego co pisałem wyżej. Cimbom regularnie strzelają u siebie, natomiast defensywa The Reds to jednak nie monolit, co pokazały w tym sezonie Atletico czy Crystal Palace. Potwierdzają to statystyki, mówiące o czterech ostatnich meczach Liverpoolu, gdzie za każym razem oba zespoły trafiały do siatki.

Propozycje typów bukmacherskich na Galatasaray – Liverpool

  • zwycięstwo Liverpoolu @1.65
  • powyżej 2,5 bramki @1.43
  • BTTS @1.50

Galatasaray – Wisła Kraków – zapowiedź meczu

Gospodarze wchodzą w to spotkanie po udanych występach w krajowej lidze. Wygrywając w lidze mecz za meczem i przegrywając tylko z Eintrachtem w pierwszej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów. Była yo jednak porażka dotkliwa, bo aż 1:5. Ligowi rywale nie są jednak zespołami na poziomie tych z Champions League, więc dobre wyniki w lidze nie muszą przełożyć się na grę w pucharach. Liverpool prowadzi obecnie w tabeli Premier League z pięcioma wygranymi i jedną porażką. Udało im się także pokonać dwa tygodnie temu Atletico na Anfield 3:2.

Gdzie oglądać mecz Galatasaray – Liverpool

Mecz Galatasaray – Liverpool będzie można zobaczyć na antenie Canal+ Extra 1.

Przewidywane składy na mecz Galatasaray – Liverpool

  • Galatasaray: Cakir – Sallai, Singo, Sanchez, Elmali – Torreira, Lemina – Sane, Gundogan, Akgun – Osimhen
  • Liverpool: Alisson – Frimpong, Gomez, Van Dijk, Robertson – Gravenberch, Jones – Gakpo, Wirtz, Salah – Ekitike

Statystyki na typy bukmacherskie Galatasaray – Liverpool

  • Liverpool nie wygrał tylko dwa razy w sezonie.
  • BTTS w czterech ostatnich meczach Liverpoolu.
  • Osiem na dziesięć ostatnich meczów gospodarzy zakończyło się przynajmniej trzema bramkami.

fot. Press Focus, IMAGO

Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.