Czerwona latarnia Betclic 1. Ligi zwolniła trenera. Nieudany powrót po długiej przerwie

01 października 2025

Już drugi raz w tym sezonie jedna kolejka Betclic 1. Ligi zakończyła się zwolnieniami aż dwóch trenerów. Do rozstania również doszło w klubie z południowo-zachodniej Polski. Pracę stracił szkoleniowiec, którego drużyna jako jedyna ekipa Betclic 1. Ligi w bieżącej kampanii jeszcze nie wygrała.

Nieudany powrót po długiej przerwie

Wraz z końcem poprzedniego sezonu Betclic 1. Ligi Pavol Stano odszedł z Górnika Łęczna. Słowak „Zielono-Czarnych” prowadził przez blisko półtora roku, a w sezonie 2023/24 był nawet z nimi dwa kroki od PKO BP Ekstraklasy. Jego zespół przegrał jednak w półfinale baraży z inną ekipą z Lubelszczyzny – Motorem Lublin. W swoim jedynym pełnym sezonie w Łęcznej zajął zaś z Górnikiem dziewiąte miejsce w Betclic 1. Lidze, co biorąc pod uwagę trudną sytuację finansową klubu i licznie zmiany w kadrze zespołu niewątpliwie było wynikiem ponad stan.

Wobec tych sukcesów wiadomo było, że buty, w które wejdzie następca Stano, będą duże. Wybór nowego szkoleniowca przez klubowe władze zaskakiwał, bowiem postawiono na Macieja Stolarczyka, który od czasu zwolnienia z Jagiellonii w kwietniu 2023 roku nie prowadził żadnego klubu. W międzyczasie pełnił funkcję eksperta Polsatu Sport, gdzie miał okazje komentować mecze Ligi Mistrzów czy polskich ekip w Lidze Konferencji. Być może niedługo wróci do tej roli, bo jego kadencja w Górniku Łęczna już po trzech miesiącach dobiegła końca.

Jako jedyni w tym sezonie jeszcze nie wygrali

Widmo zwolnienia Stolarczyka pojawiło się już po pierwszej wrześniowej kolejce Betclic 1. Ligi. W niej bowiem Górnik jeszcze do 90. minuty prowadził w Pruszkowie z Pogonią Grodzisk Mazowiecki 3:1, ale ostatecznie… zremisował 3:3. Pojawiały się informacje, że o jego przyszłości zadecyduje mecz z liderem Betclic 1. Ligi – Wisłą Kraków. W nim Górnik sensacyjnie przez ponad godzinę prowadzili 1:0, ale znów wszystko posypało się w końcówce. W 77. minucie grająca jednego zawodnika więcej Wisła wyrównała, a w doliczonym czasie wyszła na prowadzenie.

Była to pierwsza z dwóch poniesionych na przestrzeni kilku dni domowych porażek z krakowską ekipą. Ledwie trzy dni później „Zielono-Czarni” zostali wyrzuceni z Pucharu Polski przez Cracovię, która wygrała w Łęcznej aż 5:1, a już po niecałej godzinie rywalizacji prowadziła 5:0. Jak się wkrótce okazało, był to ostatni domowy mecz Górnika ze Stolarczykiem na ławce. W następnym, w którym „Duma Lubelszczyzny” podejmie u siebie Miedź Legnicę, zasiądzie już na niej Daniel Rusek, który dotychczas pełnił funkcję asystenta 53-letniego szkoleniowca.

Po raz ostatni ośmiokrotny reprezentant Polski Górnika poprowadził w Głogowie. Dla łęcznian wyjazd na Dolny Śląsk zakończył się przegraną 0:2, a jedną z bramek dla Chrobrego zdobył Szymon Lewkot, czyli… były piłkarz Górnika. „Chagiery” jeszcze wyżej mogły pokonać ekipę z Lubelszczyzny, ale dwa rzuty karne zmarnował Myroslav Mazur. Niemniej, była to już szósta porażka łęcznian na 12 rozegranych w tym sezonie meczów. Nie odnieśli przy tym żadnej wygranej, czego nie można o żadnym z pozostałych 17 zespołów Betclic 1. Ligi.

Stolarczyk zostawił „Zielono-Czarnych” na przedostatnim miejscu w tabeli Betclic 1. Ligi i tylko lepszy bilans bramkowy od Znicza Pruszków sprawia, że nie znajdują się oni na jej dnie. Znicz jest zresztą jedynym klubem Betclic 1. Ligi, który w tym sezonie stracił więcej goli. Razem z Pucharem Polski pruszkowianie stracili ich 30, „Duma Lubelszczyzny” zaś 29. Biorąc także pod uwagę te rozgrywki spośród ekip z zaplecza Ekstraklasy gorszy atak od Górnika (14 strzelonych goli) mają tylko Odra Opole i Puszcza Niepołomice – kolejno 13 oraz 12 zdobytych bramek.

To już piąte zwolnienie trenera w Betclic 1. Lidze. Najpierw pracę stracili Wojciech Łobodziński z Miedzi Legnica i Dawid Szulczek z Ruchu Poznań – w tej samej kolejce i to jeszcze na początku sierpnia. Później w połowie sierpnia m.in. za porażkę 0:7 z Wisłą Kraków „głową” przypłacił Marcin Matysiak. Najświeższe było zwolnienie ze Stali Mielec Ivana Djurdjevicia i teraz Maciej Stolarczyk to numer pięć.

fot. screen Górnik Łęczna / YouTube

Autor

Maciej Bartkowiak
