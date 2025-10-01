Legia Warszawa – Samsunspor – 02.10. – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Legia Warszawa – Samsunspor

Rozgrywki: Liga Konferencji

Data i godzina: 2 października, 21:00

Stadion: Stadion Wojska Polskiego, Warszawa

Europejskie wieczory wracają na Łazienkowską. Pierwszą kolejkę fazy ligowej Ligi Konferencji, Legia rozpocznie od starcia z tureckim Samsunsporem. To spotkanie zapowida się interesująco, gdyż zmierzą się dwie drużyny o różnej charakterystyce, Z jednej strony mamy Legię, która w tym sezonie przegrała tylko jedno spotkanie w regulaminowym czasie. Z drugiej, nieprzewidywalny i odważnie grający zespół Turcji z byłymi graczami Lecha w składzie. Czy Legioniści dopiszą kolejne rankingowe punkty? Sprawdź typy na mecz Legia Warszawa – Samsunspor.

Legia Warszawa – Samsunspor – typy bukmacherskie

Legia Warszawa – Samsunspor: zwycięstwo Legii

Głównym typem na to spotkanie jest zwycięstwo Legii. Kluczowy argument to oczywiście atut własnego boiska. Legia wygrała w tym sezonie sześć meczów domowych, nie przegrywając żadnego. Stadion przy Łazienkowskiej jest obiektem, na którym w europejskich pucharach najwięksi faworyci potrafili tracić punkty. Choć Samsunspor to solidna ekipa, brakuje im doświadczenia oraz regularnej gry w Europie o wysokiej stawce. Uważam, że warszawiacy podbudowani dopingiem narzucą swój styl gry od pierwszych minut i ostatecznie dopiszą trzy punkty do tabeli.

Jako drugi typ dokładam powyżej 2,5 bramki. Legia gra u siebie w sposób otwarty i dynamiczny. Turcy z kolei są zespołem, który nie będzie się murował, co potwierdzają ich wyjazdowe wyniki, gdzie pada wiele bramek. W pięciu na sześć ostatnich meczów wyjazdowych Samsunsporu padł BTTS, co skłania mnie również ku temu typowi. Samsunspor potrafi strzelać na obcych stadionach, jednak ich defensywa jest przy tym nieszczelna. Jeżeli chodzi o Wojskowych, to tylko trzy razy w ostatnich dziesięciu meczach nie oglądaliśmy bramek z obu stron.

Propozycje typów bukmacherskich na Legia Warszawa – Samsunspor

zwycięstwo Legii @1.90

powyżej 2,5 bramki @1.73

BTTS @1.67

Legia Warszawa – Samsunspor – zapowiedź meczu

Warszawiacy przystępują do tego spotkania w niezłych nastrojach. Udało się nieco ustablizować formę, a zespół prezentuje się coraz lepiej, wracając do formy ze startu sezonu. Ostatnie zwycięstwo nad Pogonią było pokazem dojrzałości taktycznej. Legia była też stroną przeważającą we wcześniejszych potyczkach z Jagiellonią i Rakowem. Samsunspor to drużyna raczej ze środka tabeli ligi tureckiej, nie mogąca się zbliżyć do potentatów ze Stambułu. Zespół potrafi stworzyć zagrożenie, jednak ma problemy z jakością defensywną, co potwierdzając ich wyniki.

Gdzie oglądać mecz Legia Warszawa – Samsunspor

Mecz Legia Warszawa – Samsunspor będzie można zobaczyć na antenie Polsat Sport 1.

Przewidywane składy na mecz Legia Warszawa – Samsunspor

Legia : Tobiasz – Wszołek, Jędrzejczyk, Kapuadi, Vinagre – Kapustka, Szymański, Elitim – Weisshaupt, Rajović, Krasniqi

: Tobiasz – Wszołek, Jędrzejczyk, Kapuadi, Vinagre – Kapustka, Szymański, Elitim – Weisshaupt, Rajović, Krasniqi Samsunspor: Kocuk – Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson – Cift – Musaba, Holse, Ntcham, Coulibaly – Ndiaye

Statystyki na typy bukmacherskie Legia Warszawa – Samsunspor

BTTS w pięciu na sześć ostatnich meczów wyjazdowych Samsunsporu.

Legia wygrała sześć meczów domowych w tym sezonie.

Tylko trzy razy w ostatnich dziesięciu meczach Legii nie padł BTTS.

fot. Press Focus, Dawid Figura