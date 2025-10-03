Arka Gdynia – Cracovia – 04.10. – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Arka Gdynia – Cracovia

Rozgrywki: PKO BP Ekstraklasa

Data i godzina: 4 października, 20:15

Stadion: Stadion GOSiR, Gdynia

Przed nami 11. kolejka Ekstraklasy, a w niej mecz przyjaźni. Dla gospodarzy będzie to szansa na podtrzymanie serii meczów bez porażki na własnym stadionie. Nie będzie to jednak łatwe zadanie, skoro do Gdyni przyjeżdża wicelider z Krakowa. Cracovia będzie faworytem tego starcia. Czy będziemy świadkami kolejnego kroku Pasów ku europejskim pucharom? Sprawdź typy na mecz Arka Gdynia – Cracovia.

Arka Gdynia – Cracovia – typy bukmacherskie

Arka Gdynia – Cracovia: zwycięstwo Cracovii

Nie będę szukał w tym meczu niespodzianki i bez wahania stawiam na gości. Mój główny typ to zwycięstwo Cracovii. Gdynianie przegrali aż cztery z ostatnich sześciu meczów ligowych, w tym ostatni z Zagłębiem Lubin aż 0:4. Beniaminek dysponuje najgorszą ofensywą w lidze, zdobywając ledwie pięć bramek w tym sezonie. Naprzeciwko stają Pasy, czyli zespół świetnie zorganizowany taktycznie, bardzo dobrze grający w obronie oraz będący bardzo skuteczny w ataku, m.in. za sprawą lidera klasyfikacji strzelców, Filipa Stolijkovicia. Kurs na Cracovię jest bardzo kuszący, więc myślę, że naprawdę warto postawić na ich wygraną.

Kolejny typ, który wydaje mi się bardzo prawdopodobny, to poniżej 2,5 bramki. Mecze Arki nie obfitują w gole, a na ich stadionie tylko raz w tym sezonie padły trzy gole. Gospodarze mają problemy z przodu, więc nie powinni zagrozić gościom, przez co nie zdziwiłby mnie wynik 0:1 lub 0:2. Na koniec proponuję zakład na więcej kartek dla Arki. Gospodarze są na drugim miejscu w lidze pod względem liczby otrzymanych żółtych kartek w lidze. Słaba forma prowadzi do frustracji, która często objawia się ostrą grą. Spodziewam się, że gdynianie będą musiel uciekać się do fauli, by powstrzymać będących w gazie piłkarzy z Małopolski.

Propozycje typów bukmacherskich na Arka Gdynia – Cracovia

zwycięstwo Cracovii @2.53

poniżej 2,5 bramki @1.58

Arka więcej kartek @2.25

Arka Gdynia – Cracovia – zapowiedź meczu

Beniaminek z Gdyni plasuje się tuż nad strefą spdkową. Ostatnia klęską z Zagłębiem obnażyła wszystkie słabości zespołu, czyli brak organizacji gry obronnej i kompletną bezradność w ataku. Mimo, że zdobyli u siebie osiem punktów, ich obecna dyspozycja nie pozwala stawiać ich w roli faworyta. Przeciwieństwem Arki są pasy, których forma jest stablina. W ostatniej kolejce zremisowali z Górnikiem 1:1 w meczu na szczycie, a wcześniej rozbili Górnika Łęczna 5:1 w Pucharze Polski.

Gdzie oglądać mecz Arka Gdynia – Cracovia

Mecz Arka Gdynia – Cracovia będzie można zobaczyć na antenie Canal+ Sport 3.

Przewidywane składy na mecz Arka Gdynia – Cracovia

Arka : Węglarz – Hermoso, Marcjanik, Celestine – Navarro, Nguiamba, Jakubczyk, Abramowicz – Szysz, Kerk – Rusyn

: Węglarz – Hermoso, Marcjanik, Celestine – Navarro, Nguiamba, Jakubczyk, Abramowicz – Szysz, Kerk – Rusyn Cracovia: Madejski – Wójcik, Henriksson, Sutalo – Perković, Klich, Al-Ammari, Kakabadze – Minczew, Maigaard – Stojilković

Statystyki na typy bukmacherskie Arka Gdynia – Cracovia