Widzew przedłużył umowę gwiazdy! Wszystko to na koniec dnia pełnego wrażeń

Napisane przez Marcin Ziółkowski, 04 października 2025
Jak wiadomo w ostatnim czasie dużo dzieje się w Widzewie. Zarówno pozytywów, jak transfery czy wielkie inwestycje, jak i negatywów – spore zamieszanie dot. afery weselnej, zwolnienie trenera Sopicia. Mimo bardzo słabej pozycji ligowej klub znalazł czas na poprawę humorów u kibiców z Łodzi. Na sam początek weekendu, ogłoszono prolongatę umowy z Juljanem Shehu!

Widzew podpisał nową umowę z Shehu!

Juljan Shehu w ostatnich kilkunastu miesiącach stał się kluczową postacią Widzewa. Wielu fanów nie wyobraża sobie drużyny bez albańskiego pomocnika. Władze klubu mają podobnie i doskonale zauważyły, że to właściwa pora na to, aby przedłużyć pobyt Shehu. Zawodnik, który w 2025 stał się wręcz z marszu starterem albańskiej reprezentacji, w której gra choćby (w jednej z formacji) z Kristjanem Asllanim, Ylberem Ramadanim czy Nedimem Bajramim – podpisał nową umowę do czerwca 2028. Dotychczasowy kontrakt wygasał w czerwcu przyszłego roku. To naprawdę wspaniała wiadomość dla fanów kilkukrotnego mistrza Polski.

W Widzewie Shehu znalazł się w 2022 roku, kiedy to klub powrócił do Ekstraklasy. 27-letni pomocnik przybył (wtedy) z ojczyzny – z Laci. W albańskim klubie zdołał wtedy osiągnąć historyczny wynik, bowiem zespół z Lac został wicemistrzem kraju. Teraz jest on w… drugiej lidze.

Od momentu trafienia do Polski, Albańczyk rozegrał 78 meczów, strzelił osiem goli i zaliczył trzy asysty. Trafił też do reprezentacji Albanii – zagrał dla barw narodowych czterokrotnie, ale pokazał na tyle dużo jakości, że zadomowił się z miejsca w pierwszym składzie.

Dzień pełen wrażeń

Kilka godzin wcześniej, Widzew ogłosił zatrudnienie trzech osób do struktur klubowych. Mowa tutaj o całkiem mocnych nazwiskach w branży.  Zgodnie z wcześniejszymi informacjami Bartłomieja Derdzikowskiego z łódzkiego oddziału „Gazety Wyborczej” klub zatrudnił Dariusza Adamczuka oraz Piotra Burlikowskiego.

Były szef pionu sportowego Pogoni Szczecin ma być w strukturach legendarnego zespołu osobą odpowiadającą za pełnomocnictwo zarządu do spraw sportu. Niedawny jeszcze działacz z Zagłębia Lubin i Zagłębia Sosnowiec ma z kolei trzymać pieczę nad pionem sportowym – m. in. akademią oraz ściśle współpracować z Mindaugasem Nikoliciusem, który jest dyrektorem sportowym.

Zatrudniono też Sławomira Rafałowicza, który pracował razem z Adamczukiem w Pogoni.  Rafałowicz będzie koordynatorem do spraw rekrutacji. Jak sam przyznał w wypowiedzi dla oficjalnej strony Widzewa, trafia do struktur w idealnym momencie. Jest już bowiem po letnim oknie transferowym, więc jest na dobrym etapie by planować „operację zima”.

Kto wie jednak, czy w przyszłości sam Adamczuk nie zastąpi byłego dyrektora sportowego Hajduka Split. Wielu określa bowiem choćby samo ściągnięcie Piotra Burlikowskiego jako brak zaufania do działań Litwina – a co dopiero mówić o tak doświadczonym i skutecznym fachowcu jak były reprezentant Polski z przeszłością w roli kierowniczej w Pogoni Szczecin. Warto też zaznaczyć, że Burlikowski był przez pięć lat doradcą Zbigniewa Bońka, który był w tym samym czasie prezesem PZPN-u.

Ruchy te pokazują, że Robert Dobrzycki, który od kilku miesięcy jest właścicielem większościowego pakietu akcji w Widzewie, zainteresowany jest wyłącznie odniesieniem sukcesu. Wzmocnienia w gabinetach mają pozwolić Widzewowi powrócić na szczyt. Latem wydano kilka milionów euro na wzmocnienia i trzeba pamiętać o tym, że przy tylu nowych twarzach potrzeba czasu, aby się zgrać. Ważne jest też, aby w klubie z czasem pojawiło się wielu zdolnych wychowanków – stąd też obecność byłych działaczy z Pogoni, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo przypadku.

Aby jednak unikać rynkowych wpadek zdecydowano się wzmocnić struktury. Póki co nie widać jednak do końca tej cierpliwości, bowiem zwolnienie trenera Żeljko Sopicia to jasny sygnał – ten skład stać na więcej i nie można punktować tak przeciętnie. Widzew jest drużyną, która obecnie znajduje się na 12. miejscu w tabeli Ekstraklasy z 10 punktami. Najbardziej medialny transfer okna to z kolei zero bramek i asyst – kupiony za 1,5 mln euro Mariusz Fornalczyk. Kiedy zobaczymy pierwsze zalążki nowego „Wielkiego Widzewa”? Jak mawia klasyk – czas pokaże.

