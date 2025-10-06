Tryb ciemny

Wieczysta Kraków zwolniła trenera… mając pozycję wicelidera pierwszej ligi jako beniaminek

Napisane przez Marcin Ziółkowski, 06 października 2025
W Krakowie nie ma nudy pod kątem piłki nożnej. Cracovia jest w czubie Ekstraklasy, Wisła w pierwszej lidze, a Wieczysta tuż za nią. Tak jak Luka Elsner i Mariusz Jop są niezagrożeni w posadach, tak Przemysław Cecherz po raz drugi stracił pracę przy Chałupnika. Były już szkoleniowiec klubu, który jesienią gra domowe mecze w Sosnowcu – został zwolniony po drugiej porażce ligowej w sezonie. I to w klubie w roli beniaminka, będącego na ligowym podium.

Wieczysta z pozycją wicelidera, ale już bez Cecherza

Przemysław Cecherz 1 maja po raz drugi objął Wieczystą Kraków – było to jeszcze w Betclic 2. Lidze. Wcześniej prowadził on klub w latach 2019-2021, gdy przy Chałupnika rywalizowano jeszcze w klasie okręgowej. W jednym z sezonów wygrał wszystkie mecze ligowe, nokautując rywali.

Mimo iż na trzecim poziomie rozgrywkowym sytuacja wydawała się w porządku, w kwietniu Wojciech Kwiecień zwolnił Sławomira Peszkę. Nastąpiło to w dość newralgicznym momencie, krótko po dwóch porażkach z rzędu, w tym z innym rywalem do awansu – Pogonią z Grodziska Mazowieckiego. Cecherz został wybrany po wielu newsach w mediach łączących Wieczystą z topowymi w skali kraju trenerami.

I już po trzech pierwszych meczach (żadnego nie wygrał) był skazany na baraże. Pogoń Grodzisk Mazowiecki oraz Polonia Bytom zapewniły sobie awans bez dodatkowych spotkań z zapasem trzech meczów do końca sezonu zasadniczego. Od debiutu z Wisłą Puławy Cecherz wygrał tylko jeden z sześciu meczów rundy zasadniczej.

Awans wywalczył po barażach, w finale w pokonanym polu została Chojniczanka. No i latem zaczęło się – przyszło wiele gwiazd i Cecherz całkiem porządnie ustawił to na boisku. W jednym z meczów Wieczysta rozbiła na Konwiktorskiej Polonię Warszawa aż 6:1. Krakowianie po 12 meczach są wiceliderami tabeli, siedem oczek za Wisłą.

Ostatnie derby i mecz w Opolu: to rozzłościło jednak Wojciecha Kwietnia. Kością niezgody miała być fatalna druga połowa przy Reymonta pod względem stylu – wtedy to Wieczysta straciła wygraną w 97. minucie, a przy okazji zostali bardzo mocno zdominowani przez podopiecznych Mariusza Jopa. Tego samego dnia, wiele godzin po meczu z Odrą Opole ogłoszono zwolnienie Cecherza. Wywołało to konsternację wśród kibiców, którzy widzieli przede wszystkim bardzo dobre miejsce w tabeli. Wiele wyników jest naprawdę godnych szacunku. Jedyna rysa to wczesne odpadnięcie z PP.

Żaden to wstyd osiągnąć remisy 1:1 czy z Wisłą Kraków, czy Śląskiem Wrocław (ligowy debiut na poziomie Betclic 1. Ligi). Do tego można zaliczyć 4:2 z Ruchem Chorzów, 2:0 ze Stalą Mielec, 1:0 z Puszczą Niepołomice. Wieczysta punktowała do tej pory z każdym spadkowiczem z Ekstraklasy. Niestety, taki już jest czasem futbol – bardzo brutalny. Bilans Cecherza w drugiej przygodzie przy Chałupnika to 21 spotkań: 9 wygranych, 7 remisów i 5 porażek. Mówi się o tym, że zastąpić ma go dobrze znany w Krakowie Kazimierz Moskal.

Kwiecień nie ma cierpliwości do trenerów

Odkąd Wieczysta po raz pierwszy zatrudniła Cecherza – w roli trenera pracowali już ś.p Franciszek Smuda, Dariusz Marzec, Wojciech Łobodziński, Maciej Musiał czy Sławomir Peszko. Wojciech Kwiecień nie należy do ludzi cierpliwych, co po raz kolejny pokazał wyrzucając z klubu Cecherza. Wieczysta jest w końcu drugą siłą Betclic 1. Ligi, a na 12 spotkań przegrała raptem dwa.

Mimo to długo trwało przebijanie się do lig centralnych. Jak informowała „Gazeta Wyborcza” w 2020, na poziomie piątej ligi Peszko otrzymał jako piłkarz 40 tysięcy złotych miesięcznie. Chwilę wcześniej Kwiecień przybył do klubu, w którym był już Cecherz. Mimo zdobycia awansu bez porażki w lidze (28/28 meczów to wygrane) po sezonie biznesmen sięgnął po jednego z najlepszych trenerów w polskiej historii, Franciszka Smudę. Legendarny „Franz” awansował z klubem do III ligi, ale w sierpniu 2022 roku zrezygnował z posady.

Wtedy to wybrano na trenera Dariusza Marca i popracował on do marca. Po nim „interes” przejął Łobodziński (marzec 2023 roku) – ten był bliski awansu na trzeci poziom, ale zaprzepaścił końcówkę sezonu i pożegnano się także z nim. Marcin Musiał, jego następca, przepracował trzy miesiące.

I wtedy trenerem został Sławomir Peszko. Wieczysta w końcu awansowała do II ligi, z odpowiednim zapasem. Mimo całkiem udanych rozgrywek, były piłkarz reprezentacji Polski został zwolniony w kwietniu 2025 roku po remisie ze Świtem Szczecin.  Od tego momentu historia jest już dobrze znana.

Fot. PressFocus

Autor

Marcin Ziółkowski
Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.