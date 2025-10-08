Tryb ciemny

Strona Główna / Ze świata / Klasnić kiedyś strzelał Polakom, dziś obawia się przedwczesnej śmierci

Klasnić kiedyś strzelał Polakom, dziś obawia się przedwczesnej śmierci

Napisane przez Marcin Ziółkowski, 08 października 2025
ivan klasnić screen

Swego czasu Ivan Klasnić był jednym z najciekawszych napastników niemieckiej Bundesligi. Urodzony w Hamburgu zawodnik ma aktualnie 45 lat i od ponad dekady nie gra w piłkę. Ma jednak na koncie wiele zakrętów, bowiem nadużywał stosowania leków, gdy coś go bolało. Wyjawił w telewizyjnym wywiadzie, że nie wie jak długo będzie żył. Przypomnijmy – Chorwat jest po trzech transplantacjach nerek.

Klasnić ostrzega przed nadmiernym używaniem leków

Podczas swojej kariery piłkarskiej ból regularnie leczył lekami. Ivan Klasnić z tego powodu ponosi teraz wiele konsekwencji. Były napastnik chorwackiej kadry otworzył się na potrzeby dokumentu w telewizji „ARD”.

– Kto wie jak długo będę żył…. Trudno jest zrezygnować z leków, żeby móc grać. Uważam, że żaden profesjonalny sport nie może obejść się bez leków przeciwbólowych. Gdybym wiedział, że mam problemy, nie wziąłbym leków.

Już w trakcie kariery miał problemy w tej materii. Cierpiał na problemy z nerkami. Negatywnie wpływał na niego m. in. voltaren. W 2007 roku miał transplantację nerki, gdy grał dla Werderu. Mimo to, miał później jeszcze dwie kolejne. Po roku w regionalnym sądzie w Bremie wszczął pozew wobec klubowych doktorów. Wypłacono mu zadośćuczynienie w wysokości 4,5 miliona euro.

– Nikomu nie życzę przechodzenia przez to. Oczywiście, że jestem zły (…) Żadne pieniądze nie pomogą Ci w pełni wrócić do zdrowia. Nie wiem jak długo jeszcze pożyję. Trzeba być wdzięcznym – nawet jeśli jesteś chory i musisz brać tabletki, że wciąż możesz żyć.

W futbolu co nieco zrobił

Klasnić to pierwszy zawodnik, który wziął udział w turnieju międzynarodowym po transplantacji. Było to w 2008 roku podczas mistrzostw Europy. Wtedy to zagrał w dwóch meczach i miał kluczową rolę w osiągnięciu przez Chorwację fazy pucharowej.

Na mistrzostwach Europy Klasnić dwukrotnie trafił do siatki. Jeden z goli jego autorstwa miał miejsce na EURO 2008, podczas meczu z Polską. Wtedy to znakomicie wykorzystał okazję stworzoną przez Danijela Pranjicia. Drugi gol to 1/4 finału i jeden z najsłynniejszych pojedynków ME w XXI wieku. Najpierw to on w 119. minucie pokonał Rustu Recbera, po czym po minucie, pewni już awansu Chorwaci stracili gola na wagę karnych. W serii jedenastek zarówno Luka Modrić, jak i Ivan Rakitić nie strzelili swoich karnych. Wraz z nimi pomylił się Mladen Petrić i to Turcja napisała historię, jakiej nigdy dotąd nie miała.

Jeśli chodzi o karierę klubową – Klasnić wygrał w 2004 Bundesligę z Werderem. W tym samym sezonie trafił do siatki 10-krotnie w ramach ligi i wygrał też Puchar Niemiec. Wygrał też po dwóch latach DFB Ligapokal – w dwóch ostatnich rozgrywkach był najlepszym strzelcem, a w 2001 wywalczył awans do Bundesligi z St. Pauli. W roku niemieckiego mundialu został wybrany przez „Kicker” do XI sezonu 05-06.

Fot. screen YouTube/ Al Jazeera Balkans

Ze świata Ivan Klasnić

Autor

Avatar użytkownika
Marcin Ziółkowski
Serie A, Liga Mistrzów, Inne wywiady

Futbolowy romantyk, z Milanem wierny po porażce, a zdziwiony po zwycięstwie. Spokrewniony z synem koleżanki Twojej matki. Ten typ człowieka, który na Flashscore ma gwiazdkę przy drużynie z Tajlandii czy Indonezji.

Najnowsze wpisy

Promocja dnia
Bonus 3 razy 100% do 200 PLN
nowa oferta powitalna BETFAN
Sprawdź
Typ dnia
Polska - Nowa Zelandia
Wygrana Polski
kurs
1.48
Analiza
Ranking bukmacherów
1
Betfan logo
Betfan
Bonus 3 x 100% do 200 PLN
2
Betclic
Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7
3
sts logo
STS
Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł
4
TotalBet logo
TotalBet
Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne)
zobacz pełny ranking
Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.