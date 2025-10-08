Klasnić kiedyś strzelał Polakom, dziś obawia się przedwczesnej śmierci

Swego czasu Ivan Klasnić był jednym z najciekawszych napastników niemieckiej Bundesligi. Urodzony w Hamburgu zawodnik ma aktualnie 45 lat i od ponad dekady nie gra w piłkę. Ma jednak na koncie wiele zakrętów, bowiem nadużywał stosowania leków, gdy coś go bolało. Wyjawił w telewizyjnym wywiadzie, że nie wie jak długo będzie żył. Przypomnijmy – Chorwat jest po trzech transplantacjach nerek.

Klasnić ostrzega przed nadmiernym używaniem leków

Podczas swojej kariery piłkarskiej ból regularnie leczył lekami. Ivan Klasnić z tego powodu ponosi teraz wiele konsekwencji. Były napastnik chorwackiej kadry otworzył się na potrzeby dokumentu w telewizji „ARD”.

– Kto wie jak długo będę żył…. Trudno jest zrezygnować z leków, żeby móc grać. Uważam, że żaden profesjonalny sport nie może obejść się bez leków przeciwbólowych. Gdybym wiedział, że mam problemy, nie wziąłbym leków.

Już w trakcie kariery miał problemy w tej materii. Cierpiał na problemy z nerkami. Negatywnie wpływał na niego m. in. voltaren. W 2007 roku miał transplantację nerki, gdy grał dla Werderu. Mimo to, miał później jeszcze dwie kolejne. Po roku w regionalnym sądzie w Bremie wszczął pozew wobec klubowych doktorów. Wypłacono mu zadośćuczynienie w wysokości 4,5 miliona euro.

– Nikomu nie życzę przechodzenia przez to. Oczywiście, że jestem zły (…) Żadne pieniądze nie pomogą Ci w pełni wrócić do zdrowia. Nie wiem jak długo jeszcze pożyję. Trzeba być wdzięcznym – nawet jeśli jesteś chory i musisz brać tabletki, że wciąż możesz żyć.

W futbolu co nieco zrobił

Klasnić to pierwszy zawodnik, który wziął udział w turnieju międzynarodowym po transplantacji. Było to w 2008 roku podczas mistrzostw Europy. Wtedy to zagrał w dwóch meczach i miał kluczową rolę w osiągnięciu przez Chorwację fazy pucharowej.

Na mistrzostwach Europy Klasnić dwukrotnie trafił do siatki. Jeden z goli jego autorstwa miał miejsce na EURO 2008, podczas meczu z Polską. Wtedy to znakomicie wykorzystał okazję stworzoną przez Danijela Pranjicia. Drugi gol to 1/4 finału i jeden z najsłynniejszych pojedynków ME w XXI wieku. Najpierw to on w 119. minucie pokonał Rustu Recbera, po czym po minucie, pewni już awansu Chorwaci stracili gola na wagę karnych. W serii jedenastek zarówno Luka Modrić, jak i Ivan Rakitić nie strzelili swoich karnych. Wraz z nimi pomylił się Mladen Petrić i to Turcja napisała historię, jakiej nigdy dotąd nie miała.

Jeśli chodzi o karierę klubową – Klasnić wygrał w 2004 Bundesligę z Werderem. W tym samym sezonie trafił do siatki 10-krotnie w ramach ligi i wygrał też Puchar Niemiec. Wygrał też po dwóch latach DFB Ligapokal – w dwóch ostatnich rozgrywkach był najlepszym strzelcem, a w 2001 wywalczył awans do Bundesligi z St. Pauli. W roku niemieckiego mundialu został wybrany przez „Kicker” do XI sezonu 05-06.

Fot. screen YouTube/ Al Jazeera Balkans