Litwa – Polska – 12.10. – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Litwa – Polska

Rozgrywki: Eliminacje MŚ

Data i godzina: 12 października, 20:45

Stadion: S. Dariaus ir S. Girėno stadionas, Kowno

Przed nami jedno z tych spotkań, które trzeba po prostu wygrać. Polacy w niedzielny wieczór zmierzą się na wyjeździe z Litwą. Podopieczni Jana Urbana po skromnym zwycięstwie nad Nową Zelandią przylatują do Kowna w roli murowanego faworyta. Czy Polacy sięgną po komplet punktów? Sprawdź typy na mecz Litwa – Polska.

Litwa – Polska – typy bukmacherskie

Litwa – Polska: zwycięstwo Polski z handicapem -1

W tym meczu każdy inny wynik niż zwycięstwo Polaków będzie odbierany za sensację. Moim głównym typem na to spotkanie jest więc zwycięstwo Polski z handicapem -1. Różnica pomiędzy obiema reprezentacjami jest duża, nasza gra poprawia się z każdym zgrupowaniem pod wodzą nowego selekcjonera, więc wierzę, że nasza kadra jest w stanie wygrać przynajmniej dwoma golami. Litwini nie prezentują najlepszej formy, wygrali zaledwie jeden mecz u siebie z ostatnich dziesięciu rozegranych, a tym pokonanym przeciwnikiem był Gibraltar.

Drugim typem, który dorzucam jest powyżej 2,5 bramki w meczu. W czterech na pięć ostatnich spotkań Litwinów u siebie padało powyżej 2,5 bramki. Myślę, że padną w tym spotkaniu przynajmniej dwa gole Polaków, a sprawa kolejnych pozostaje otwarta. Polacy narzucą swoje warunki już od pierwszych minut, dlatego uważam, że Polska wygra pierwszą połowę. Nasza reprezentacja będzie chciała uniknąć nerwówki zbliżonej do tej z pierwszego spotkania. Spodziewam się ruszenia do ataku od pierwszych minut, a szybko strzelona bramka ustawi grę oraz zdemotywuje gospodarzy.

Propozycje typów bukmacherskich na Litwa – Polska

zwycięstwo Polski z handicapem -1 @2.15

powyżej 2,5 bramki @1.88

Polska wygra 1. połowę @1.85

Sprawdź kody promocyjne Betclic!

Litwa – Polska – zapowiedź meczu

Gospodarze nie należą do najsilniejszych reprezentacji Starego Kontynentu. Stąd też ich wyniki nie zachwycają. Należy jednak zwrócić uwagę na remis u siebie z Finlandią 1:1, który powinien być pewnym ostrzeżeniem, że nie należy lekceważyć naszych północnych sąsiadów. Polacy są podbudowani ostatnimi wynikami. Poprzednie zgrupowanie dało naszej reprezentacji cztery punkty, dzięki remisowi z Holandią oraz zwycięstwu z Finami. Forma jest stabilna, morale wysokie, co jest kluczowe w kontekście walki o mundial.

Gdzie oglądać mecz Litwa – Polska

Mecz Litwa – Polska będzie można zobaczyć na antenie TVP 1, TVP Sport oraz Polsat Sport 2.

Przewidywane składy na mecz Litwa – Polska

Litwa : Gertmonas – Sirvys, Upstas, Girdvainis, Armalas, Lasickas – Sirgedas, Vorobjovas, Gineitis, Cernych – Paulauskas

: Gertmonas – Sirvys, Upstas, Girdvainis, Armalas, Lasickas – Sirgedas, Vorobjovas, Gineitis, Cernych – Paulauskas Polska: Skorupski – Cash, Wiśniewski, Bednarek, Kiwior – Szymański, Zieliński, Slisz, Kamiński – Świderski, Lewandowski

Statystyki na typy bukmacherskie Litwa – Polska