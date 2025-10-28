Hutnik Kraków – Wisła Kraków – 29.10. – typy i zapowiedź
Podstawowe informacje o meczu Hutnik Kraków – Wisła Kraków
- Rozgrywki: STS Puchar Polski
- Data i godzina: 29 października, 13:00
- Stadion: Stadion Suche Stawy, Kraków
Na Suchych Stawach dojdzie do derbowego starcia w ramach Pucharu Polski. Hutnik liczy na sprawienie niespodzianki w starciu z rywalem z wyższej ligi, grając przed własnymi kibicami. Gospodarze są w zdecydowanym dołku, więc teoretycznie faworyt jest znany, jednak puchary rządzą się swoimi prawami. Kto wygra w pucharowych derbach? Sprawdź typy na mecz Hutnik Kraków – Wisła Kraków.
Hutnik Kraków – Wisła Kraków – typy bukmacherskie
Hutnik Kraków – Wisła Kraków: Wisła wygra 1. połowę
Patrząc na to derbowe starcie, nie widzę innego scenariusza niż dominacja Wisły od samego początku. Mój główny typ na ten mecz to zwycięstwo Wisły w pierwszej połowie. Różnica klas między tymi zespołami jest wyraźna, a forma jest diametralnie różna. Myślę, że Wisła od początku spróbuje ustawić sobie mecz i uniknie niepotrzebnej nerwówki. Hutnik jest w totalnym dołku i jeżeli nic w ich grze się nie zmieni, będzie trzeba bardziej skupić się na utrzymaniu. W pięciu ostatnich meczach ekipa z Nowej Huty odniosła cztery porażki i jeden remis. Ich gra wygląda fatalnie, co nie pomaga w poprawie morale.
Wisła z kolei jest w bardzo dobrej dyspozycji, grając o poziom wyżej. Jeżeli Biała Gwiazda ma wygrać pierwszą połowę, bardzo realny wydaje się także typ na powyżej 2,5 bramki gości oraz co za tym idzie wygrana Wisły z handicapem -1. Jest to naturalna konsekwencja tego co pisałem wcześniej. Różnica w jakości oraz dyspozycji jest po prostu zbyt duża. W starciu zabraknie Angela Rodado, jednak inni zawodnicy na pewno postarają się godnie go zastąpić.
Propozycje typów bukmacherskich na Hutnik Kraków – Wisła Kraków
- Wisła wygra 1. połowę @1.70
- powyżej 2,5 bramki Wisły @2.15
- wygrana Wisły z handicapem -1 @1.87
Hutnik Kraków – Wisła Kraków – zapowiedź meczu
Hutnicy przeżywają bardzo trudny okres, co pokazuje seria meczów bez wygranej. Ich gra wygląda słabo, przez co tracą wiele bramek. Awans w starciu z lokalnym rywalem mógłby bardzo pomóc drużynie w poprawie nastrojów. Gospodarze z kolei prezentują się bardzo solidnie, regularnie punktując i wytwarzając sobie dużą przewagę nad resztą stawki w lidze.
Gdzie oglądać mecz Hutnik Kraków – Wisła Kraków
Mecz Hutnik Kraków – Wisła Kraków będzie można zobaczyć na antenie TVP Sport.
Przewidywane składy na mecz Hutnik Kraków – Wisła Kraków
- Hutnik: Damian Hoyo-Kowalski – Hołuj, Daniel Hoyo-Kowalski, Gandziarowski, Kieliś – Guerrier, Jopek, Urbańczyk, Prusiński, Sowiński – Śliwa
- Wisła: Letkiewicz – Giger, Biedrzycki, Grujcić, Lelieveld – Carbo, Igbekeme – Kuziemka, Duda, Ertlhaler – Nikaj
Statystyki na typy bukmacherskie Hutnik Kraków – Wisła Kraków
- Hutnik w pięciu ostatnich meczach cztery razy przegrał i raz zremisował.
- Ostatnie dziesięć wyjazdów Wisły to osiem wygranych.
- Wisła zdobyła dziesięć bramek w ostatnich pięciu meczach.