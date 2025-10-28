Raków Częstochowa – Cracovia – 29.10. – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Raków Częstochowa – Cracovia

Rozgrywki: STS Puchar Polski

Data i godzina: 29 października, 20:30

Stadion: Miejski Stadion Piłkarski Raków, Częstochowa

Przed nami pucharowe starcie między dwiema drużynami z najwyższej klasy rozgrywkowej. Medaliki muszą godzić obecnie grę na trzech frontach, a spotkają się z Cracovią, która jest podrażniona po niedawnej porażce w prestiżowym starciu z Pogonią. Który z ekstraklasowiczów przejdzie do kolejnej rundy? Sprawdź typy na mecz Raków Częstochowa – Cracovia.

Raków Częstochowa – Cracovia – typy bukmacherskie

Raków Częstochowa – Cracovia: awans Cracovii

Choć według bukmacherów faworytem są gospodarze, nie upatruję ich jako pewniaków do awansu. Co więcej, bliżej jest mi do postawienia na Cracovię w tej rywalizacji. Krakowianie nie przegrali z Rakowem od sześciu spotkań. Ta drużyna po prostu nie leży Markowi Papszunowi, co już nie raz było widać w starciach ligowych. Przykładów nie trzeba daleko szukać, ponieważ dwa tygodnie temu Pasy pokonały Raków 2:0. Dodatkowo trzeba przypomnieć, że częstochowianie grają w rozgrywkach Ligi Konferencji, więc mają więcej rozegranych minut w nogach. Kurs na awans Pasów jest na tyle kuszący, że szkoda byłoby tego nie zagrać, dlatego proponuję właśnie typ na awans gości.

Jeżeli kogoś nie przekonuje ten typ, mogę zaproponować nieco bezpieczniejszą opcję, jaką jest remis lub wygrana Cracovii w regulaminowym czasie. Jest to zdarzenie nieco podobne do poprzedniego, jednak zakłada, że po ewentualnej dogrywce może jeszcze dojść do różnego finiszu. Historia, psychologia oraz taktyczne niedopasowanie gry Marka Papszuna pod Cracovię sprawia, że takie wydarzenie jest całkiem realne. Dodatkowo proponuję również typ na powyżej 2,5 bramki. Taka ilość goli padała w ostatnich wyjazdach Pasów, w świetnej formie jest Filip Stojilković, a po stronie Rakowa z bardzo dobrej strony prezentuje się Tomasz Pieńko, mający udział w bramkach w prawie każdym ostatnio rozegranym spotkaniu. Wynik 1:2 wcale by mnie więc nie zdziwił.

Propozycje typów bukmacherskich na Raków Częstochowa – Cracovia

Cracovia wygra rywalizację @2.50

powyżej 2,5 bramki @1.95

remis lub wygrana Cracovii @1.80

Raków Częstochowa – Cracovia – zapowiedź meczu

Raków dobrze rozgrywa ostatnie spotkania. Zwłaszcza na własnym stadionie (jeśli wliczać w to obiekt w Sosnowcu), gdzie odnieśli zwycięstwa w każdym z trzech ostatnich spotkań. Pod znakiem zapytania drużynę stawia jednak porażka z Cracovią na wyjeździe, gdzie Medaliki nie miały nic do powiedzenia. Przechodząc do Pasów, to właśnie dobra gra tej drużyny przeciwko Rakowowi w ostatnich latach skłania mnie ku temu typowi. Do tego dochodzi sportowa złość Cracovii po porażce z Pogonią, czyli chyba obok Wisły największemu rywalowi tego klubu.

Gdzie oglądać mecz Raków Częstochowa – Cracovia

Mecz Raków Częstochowa – Cracovia będzie można zobaczyć na antenie TVP Sport.

Przewidywane składy na mecz Raków Częstochowa – Cracovia

Raków : Zych – Ameyaw, Tudor, Svarnas, Racovitan, Adriano – Repka, Barath – Makuch, Brunes, Pieńko

: Zych – Ameyaw, Tudor, Svarnas, Racovitan, Adriano – Repka, Barath – Makuch, Brunes, Pieńko Cracovia: Madejski – Piła, Sutalo, Henriksson, Wójcik, Perković – Klich, Maigaard – Kakabadze, Stojilković, Hasić

Statystyki na typy bukmacherskie Raków Częstochowa – Cracovia