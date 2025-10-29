Miedź Legnica – Jagiellonia Białystok – 30.10. – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Miedź Legnica – Jagiellonia Białystok

Rozgrywki: STS Puchar Polski

Data i godzina: 30 października, 15:00

Stadion: Stadion im. Orła Białego, Legnica

Jedna z najlepszych drużyn polskiej ligi w ostatnim czasie zmierzy się na wyjeździe z drużyną, która każdego roku aspiruje do bycia częścią najwyższej klasy rozgrywkowej. Dla gospodarzy jest to szansa na sprawienie sensacji, a szansę na to można upatrywać w zmęczeniu gości przez grę w europejskich pucharach. Czy Miedź postawi się wyżej postawionemu rywalowi? Sprawdź typy na mecz Miedź Legnica – Jagiellonia Białystok.

Miedź Legnica – Jagiellonia Białystok – typy bukmacherskie

Miedź Legnica – Jagiellonia Białystok: zwycięstwo Jagiellonii

Puchar Polski widział już niejedną niespodziankę, jednak twarde realia i różnica klas są w tym przypadku zbyt duże, by je zignorować. Mój główny typ to zwycięstwo Jagiellonii. Patrząc na potencjał kadrowy obu ekip, mamy do czynienia z przepaścią. Jaga to czołówka Ekstraklasy, więc przeskok jakościowy między nimi a solidnym pierwszoligowym jest zbyt spora. Idę jednak o krok dalej i skupię się na bramkach gości, gdzie proponuję powyżej 1,5 bramki Jagi. Historia bezpośrednich starć jasno pokazuje, że tylko dwukrotnie w całej historii bezpośrednich spotkań tych dwóch klubów Jagiellonii nie przeskoczyła tego pułapu. Obecna forma Jagi na wyjazdach napawa optymizmem, gdyż w trzech ostatnich meczach w delegacjach zdobyli cztery bramki, gdzie ich rywale byli znacznie mocniejsi niż Miedzianka.

Spodziewam się, że Jaga będzie chciała sobie szybko ustawić ten mecz, by uniknąć niepotrzebnej nerwówki w drugiej połowie. To prowadzi mnie do trzeciego typu jakim jest powyżej 0,5 bramki Jagiellonii w pierwszej połowie. Ta sztuka udała się Jadze w trzech z pięciu ostatnich spotkań i wierzę, że tym razem będzie podobnie.

Propozycje typów bukmacherskich na Miedź Legnica – Jagiellonia Białystok

zwycięstwo Jagiellonii @1.63

powyżej 1,5 bramki Jagiellonii @1.49

powyżej 0,5 bramki Jagiellonii w pierwszej połowie @1.52

Miedź Legnica – Jagiellonia Białystok – zapowiedź meczu

Gospodarze dobrze prezentują się w tym sezonie na własnym obiekcie, nie przegrywając na nim jeszcze żadnego spotkania. Jedyne dwie straty punktów to remisy 2:2 z Pogonią Siedlce i 1:1 z Polonią Warszawa. Jagiellonia z kolei w poprzedniej kolejce Ekstraklasy odnotowała pierwszą porażkę na wyjeździe w tym sezonie 1:2 z Górnikiem Zabrze, poza tym ostatnio głównie remisowali z takimi klubami jak Strasbourg, Lech czy Legia.

Gdzie oglądać mecz Miedź Legnica – Jagiellonia Białystok

Mecz Miedź Legnica – Jagiellonia Białystok będzie można zobaczyć na antenie TVP Sport.

Przewidywane składy na mecz Miedź Legnica – Jagiellonia Białystok

Miedź : Wrąbel – Kościelny, Kwiecień, Stępiński – Kuczko, Serafin, Petrović, Bochnak – Antonik, Mioc – Engvall

: Wrąbel – Kościelny, Kwiecień, Stępiński – Kuczko, Serafin, Petrović, Bochnak – Antonik, Mioc – Engvall Jagiellonia: Piekutkowski – Polak, Pelmard, Vital, Wojtuszek – Flach, Lozano – Pietruszewski, Jackson, Pozo – Rallis

Statystyki na typy bukmacherskie Miedź Legnica – Jagiellonia Białystok