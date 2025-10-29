Legia Warszawa – Pogoń Szczecin – 30.10. – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Legia Warszawa – Pogoń Szczecin

Rozgrywki: STS Puchar Polski

Data i godzina: 30 października, 21:00

Stadion: Stadion Wojska Polskiego, Warszawa

Hitem 1/16 finału Pucharu Polski będzie starcie Legii z Pogonią. Legia na własnym obiekcie to właściwie gwarancja ofensywnej gry, może z małymi wyjątkami jak ostatnie starcie z Lechem. Z kolei „Portowcy” są wielką zagadką, którzy dosłownie potrafią wygrać i przegrać z każdym przeciwnikiem. Czy Łazienkowska znów poniesie gospodarzy? Sprawdź typy na mecz Legia Warszawa – Pogoń Szczecin.

Legia Warszawa – Pogoń Szczecin – typy bukmacherskie

Legia Warszawa – Pogoń Szczecin: oba zespoły strzelą gola

Pogoń wygrała zaledwie jeden z dziesięciu ostatnich wyjazdów. To statystyka, która druzgocze i od razu każe myśleć o zwycięstwie Legii. Z drugiej strony, w tych przegranych lub zremisowanych spotkaniach, Pogoń wcale nie była bezradna. BTTS padał w pięciu z siedmiu ostatnich wyjazdów Portowców. Ich defensywa nie radzi sobie najlepiej na wyjazdach i traci wiele bramek, jednak jej siła ofensywna jest na tyle duża, że niemal zawsze są w stanie odpowiedzieć choćby jednym trafieniem.

Legia u siebie to gwarancja ofensywnej gry. Przed własną publicznością Legioniści starają się grać odważnie i zawsze szuka goli. To naturalnie prowadzi mnie do drugiego typu, czyli powyżej 2,5 bramki. Statystyki gospodarzy są tutaj wymowne. Aż cztery z pięciu ostatnich meczów domowych Legii padał wynik powyżej 2,5 goli. Podsumowując, ofensywny styl Legii u siebie i kiepska defensywa Pogoni, połączona z jej zdolnością ofensywną sprawia, że proponuję również typ na obie drużyny strzelą bramkę.

Propozycje typów bukmacherskich na Legia Warszawa – Pogoń Szczecin

BTTS @1.74

powyżej 2,5 bramki @1.71

wygrana Legii @1.64

Legia Warszawa – Pogoń Szczecin – zapowiedź meczu

Gospodarze przystępują do tego spotkania po klasyku z Lechem, w którym obie ekipy zawiodły. Mimo wszystko na własnym stadionie prezentują się bardzo dobrze, nie przegrywając w tym sezonie w polskich rozgrywkach. Ich gra na Łazienkowskiej jest ofensywna, co przynosi efekty w postaci bramek. Portowcy z kolei pokazują dwie twarze. Z jednej strony potrafią pokonać świetnie grającą Cracovię, czy zremisować z Lechem, ale także przegrywają na własnym stadionie z Lechią Gdańsk.

Gdzie oglądać mecz Legia Warszawa – Pogoń Szczecin

Mecz Legia Warszawa – Pogoń Szczecin będzie można zobaczyć na antenie TVP Sport.

Przewidywane składy na mecz Legia Warszawa – Pogoń Szczecin

Legia : Tobiasz – Wszołek, Piątkowski, Kapuadi, Reca – Urbański, Szymański, Elitim – Stojanovic, Rajovic, Urbański

: Tobiasz – Wszołek, Piątkowski, Kapuadi, Reca – Urbański, Szymański, Elitim – Stojanovic, Rajovic, Urbański Pogoń: Kamiński – Wahlqvist, Keramitsis, Huja, Koutris – Przyvorek, Ulvestad, Greenwood, Ndiaye, Grosicki – Molnar

Statystyki na typy bukmacherskie Legia Warszawa – Pogoń Szczecin