Piast Gliwice – Korona Kielce – 31.10. – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Piast Gliwice – Korona Kielce

Rozgrywki: PKO BP Ekstraklasa

Data i godzina: 31 października, 20:30

Stadion: Stadion Miejski w Gliwicach

Przed nami piątkowe starcie w Ekstraklasie, które nie zapowiada się jako wielkie widowisko. Piast ma duże problemy ze stwarzaniem sobie sytuacji bramowych. Po drugiej stronie kielczanie spisują się niespodziewanie dobrze, zajmując wysoką szóstą pozycję w lidze. Czy Korona pozostanie w walce o czołówkę, czy może Piast odbije się od dna? Sprawdź typy na mecz Piast Gliwice – Korona Kielce.

Piast Gliwice – Korona Kielce – typy bukmacherskie

Piast Gliwice – Korona Kielce: powyżej 2,5 bramki

Moją główna propozycją jest zagranie underu 2,5 bramki. Większość argumentów przemawia właśnie za takim rozstrzygnięciem. Zacznijmy od gospodarzy. Piast jest na drugim miejscu w lidze, jeżeli weźmiemy pod uwagę liczbę strzelonych bramek. Do tej pory ta sztuka udała się im tylko dziesięciokrotnie. Ten problem ciągnie się od początku sezonu, gdy te kłopoty były nieco większe. Filozofią Scyzorów jest z kolei skupienie się na defensywie i nie dopuszczanie rywali do zbliżenia się w okolice ich pola karnego. Ta taktyka skutkuje małą ilością bramek w ich spotkaniach.

Niska jakość piłkarska i ogólna frustracja wywołana nienajlepszymi wynikami gospodarzy, może poskutkować ostrzejszą grą. Stąd właśnie mój typ na powyżej 3,5 kartki w meczu. Taki zakład sprawdziłby się w trzech z czterech ostatnich meczy ligowych Piasta. Dodając do tego skłonność piłkarzy Korony do oglądania kartek podczas każdego z ostatnich spotkań, nasz typ wydaje się kompletny. Ostatnią propozycją na dziś jest przedział różnych. Z racji tego, że nie spodziewam się wielu okazji bramowych, raczej celowałbym w maksymalnie dziesięć kornerów.

Propozycje typów bukmacherskich na Piast Gliwice – Korona Kielce

poniżej 2,5 bramki @1.67

powyżej 3,5 kartki @1.45

przedział rożnych 0-10 @1.65

Piast Gliwice – Korona Kielce – zapowiedź meczu

Gospodarze znajdują siebie trudnym położeniu, zajmując ostatnie miejsce w lidze. Na ich pociesznie na pewno wpływa ostatnie zwycięstwo wyjazdowe z Odrą Opole w ramach 1/16 finału Pucharu Polski. Kielczanie dobrze rozpoczęli sezon, który pomimo trzech meczy bez zwycięstwa w lidze, wciąż pozwala im zajmować szóste miejsce w Ekstraklasie.

Gdzie oglądać mecz Piast Gliwice – Korona Kielce

Mecz Piast Gliwice – Korona Kielce będzie można zobaczyć na antenie Canal+ Sport 3.

Przewidywane składy na mecz Piast Gliwice – Korona Kielce

Piast : Plach – Twumasi, Czerwiński, Drapiński, Mokwa – Tomasiewicz, Dziczek, Chrapek – Jirka, Barkovskiy, Sanca

: Plach – Twumasi, Czerwiński, Drapiński, Mokwa – Tomasiewicz, Dziczek, Chrapek – Jirka, Barkovskiy, Sanca Korona: Dziekoński – Popov, Smolarczyk, Sotiriou, Resta, Matuszewski – Svetlin, Remacle – Nono, Nikolov, Błanik

Statystyki na typy bukmacherskie Piast Gliwice – Korona