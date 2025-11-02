Jagiellonia Białystok – Raków Częstochowa – 02.11. – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Jagiellonia Białystok – Raków Częstochowa

Rozgrywki: PKO BP Ekstraklasa

Data i godzina: 2 listopada, 17:30

Stadion: Chorten Arena, Białystok

Przed nami szlagierowe starcie 14. kolejki Ekstraklasy, w którym przy ulicy Słonecznej, wicelider tabeli zmierzy się z wicemistrzem Polski z Częstochowy. Oba kluby przystępują do tego starcia w odmiennych nastrojach. Jaga to prawdziwa maszyna, która na własnym stadionie kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. Z kolei Medaliki wydają się wracać na właściwe tory. Która z drużyn będzie świętować po końcowym gwizdku? Sprawdź typy na mecz Jagiellonia Białystok – Raków Częstochowa.

Jagiellonia Białystok – Raków Częstochowa – typy bukmacherskie

Jagiellonia Białystok – Raków Częstochowa: Jesus Imaz strzeli gola

Nie będę ukrywał, na ten mecz patrzę przede wszystkim przez pryzmat niesamowitej siły, jaką Jagiellonia prezentuje na własnym stadionie. Mój główny typ na to hitowe starcie to gol Jesusa Imaza. Hiszpan jest w tym sezonie w świetnej dyspozycji. To nie przypadek, że Imaz jest obecnie liderem klasyfikacji strzelców. On jest sercem i mózgiem drużyny, a skoro mówimy o Jadze, można rzec nawet, że jego rządłem. Każda groźna akcja przechodzi właśnie przez tego zawodnika.

Gospodarze grają świetnie na własnym obiekcie, a statystyki są miażdżące dla każdego kto tu przyjeżdża. Gospodarze wygrali aż osiem z dziesięciu ostatnich spotkań u siebie. Oprócz tego, że wygrywanie przychodzi im łatwo, nie można zapomnieć, że łatwo przychodzą im także bramki, ponieważ w ostatnich pięciu meczach przy Słonecznej zdobyli ich aż 13. To naturalnie prowadzi mnie do kolejnego typu jakim jest zakład na powyżej 1,5 bramki Jagiellonii w tym meczu. Nie uważam, że białostoczanie zatrzymają się na jedym golu, co ostatecznie doprowadzi ten klub do zwycięstwa.

Propozycje typów bukmacherskich na Jagiellonia Białystok – Raków Częstochowa

Jesus Imaz strzeli bramkę @2.55

Jagiellonia wygra @2.32

Jagiellonia powyżej 1,5 bramki @2.27

Jagiellonia Białystok – Raków Częstochowa – zapowiedź meczu

Jaga jest od dłuższego czasu jednym z najlepszych zespołów w lidze, prezentując się obecnie najlepiej ze wszystkich pucharowiczów. Zespół jest w gazie, co potwierdził w środku tygodnia pokonując legnicką Miedź w Pucharze Polski. Medaliki w ostatnim czasie grają nieco lepiej niż na początku sezonu. Choć w Lidze Konferencji jedynie zremisowali z Sigmą Ołomuniec, wygrali dwa kolejne spotkania z Lechią oraz Cracovią w pucharze.

Gdzie oglądać mecz Jagiellonia Białystok – Raków Częstochowa

Mecz Jagiellonia Białystok – Raków Częstochowa będzie można zobaczyć na antenie TVP Sport i Canal+ Sport 3.

Przewidywane składy na mecz Jagiellonia Białystok – Raków Częstochowa

Jagiellonia : Piekutowski – Wojtuszek, Vital, Pelmard, Wdowik – Imaz, Romanczuk, Flach – Pozo, Pululu, Pietuszewski

: Piekutowski – Wojtuszek, Vital, Pelmard, Wdowik – Imaz, Romanczuk, Flach – Pozo, Pululu, Pietuszewski Raków: Trelowski – Ameyaw, Tudor, Svarnas, Racovitan, Adriano – Repka, Barath – Makuch, Brunes, Pieńko

Statystyki na typy bukmacherskie Jagiellonia Białystok – Raków Częstochowa