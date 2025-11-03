Cracovia – Zagłębie Lubin – 03.11. – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Cracovia – Zagłębie Lubin

Rozgrywki: PKO BP Ekstraklasa

Data i godzina: 3 listopada, 20:30

Stadion: Stadion MKS Cracovia, Kraków

Przed nami ostatnie poniedziałkowe spotkanie Ekstraklasy, w którym niepokonana u siebie Cracovia podejmie przy Kałuży dobrze spisujące się ostatnio Zagłębie Lubin. Najbardziej jednak elektryzuje pojedynek dwóch snajperów, czyli Filipa Stojilkovicia, który świetnie rozpoczął sezon oraz Leonardo Rochy, który po odejściu z Rakowa nareszcie się odblokował. Czy twierdza przy Kałuży w końcu padnie? Sprawdź typy na mecz Jagiellonia Białystok – Raków Częstochowa.

Cracovia – Zagłębie Lubin – typy bukmacherskie

Cracovia – Zagłębie Lubin: bramka Filipa Stojilkovia lub Leonardo Rochy

Szczerze mówiąc, gdy widzę ten mecz w ofercie, od razu szukam zakładów na strzelców. Mój główny typ to bramka autorstwa Filipa Stojilkovicia lub Leonardo Rochy. Są to obecnie czołowe postacie jeżeli chodzi o naszą ligę. Stojilković jest wiceliderem klasyfikacji strzelców z siedmioma bramkami na koncie. Napastnik idealnie wpasował się w styl Pasów, stając się gwiazdą zespołu po odejściu Beniamina Kallmana. Z drugiej strony mamy Leonardo Rochę, który zdobył bramkę w każdym z czterech ostatnich spotkań ligowych. Po odejściu od Marka Papszuna, który nie miał na niego pomysłu, w końcu pokazuje na co go stać.

Mamy więc dwóch napastników w świetnej formie. Cracovia gra u siebie, więc Stojilković będzie miał niejedną możliwość na zdobycia bramki. Mogą one przechylić szalę zwycięstwa na stronę Pasów. Mój drugi typ to zwycięstwo gospodarzy. Cracovia nie przegrała u siebie w tym sezonie ani jednego meczu. Na koniec dorzucam BTTS. W tym przypadku kłania się forma Zagłębia, ponieważ w ostatnich pięciu spotkaniach wyjazdowych tej drużyny za każdym razem obie drużyny zdobywały bramki.

Propozycje typów bukmacherskich na Cracovia – Zagłębie Lubin

gol Filipa Stojilkovicia lub Leonardo Rochy @1.63

zwycięstwo Cracovii @2.02

BTTS @1.81

Cracovia – Zagłębie Lubin – zapowiedź meczu

Pasy wchodzą w to spotkanie po odpadnięciu z Pucharu Polski w spotkaniu przeciwko Rakowowi. Trzeba jednak przyznać, że Pasy nie zagrały wtedy w optymalnym składzie od początku. Cała koncentracja drużyny przeszła więc na ligę. Miedziowi z kolei znajdowali się przed rozpoczęciem kolejki na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o zdobyte bramki w lidze, mając 25 bramek na koncie. Drużyna odpadła w tygodniu z Pucharu Polski po wyjazdowej porażce z Widzewem.

Gdzie oglądać mecz Cracovia – Zagłębie Lubin

Mecz Cracovia – Zagłębie Lubin będzie można zobaczyć na antenie Canal+ Sport 3.

Przewidywane składy na mecz Cracovia – Zagłębie Lubin

Cracovia : Madejski – Sutalo, Henriksson, Wójcik, Piła – Klich, Maigaard – Perković, Hasić, Minchev – Stojilković

: Madejski – Sutalo, Henriksson, Wójcik, Piła – Klich, Maigaard – Perković, Hasić, Minchev – Stojilković Zagłębie: Burić – Corluka, Nalepa, Ławniczak, Lucić – Kocaba, Makowski – Reguła, Radwański, Szmyt – Rocha

Statystyki na typy bukmacherskie Cracovia – Zagłębie Lubin