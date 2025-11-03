Cracovia – Zagłębie Lubin – 03.11. – typy i zapowiedź
Podstawowe informacje o meczu Cracovia – Zagłębie Lubin
- Rozgrywki: PKO BP Ekstraklasa
- Data i godzina: 3 listopada, 20:30
- Stadion: Stadion MKS Cracovia, Kraków
Przed nami ostatnie poniedziałkowe spotkanie Ekstraklasy, w którym niepokonana u siebie Cracovia podejmie przy Kałuży dobrze spisujące się ostatnio Zagłębie Lubin. Najbardziej jednak elektryzuje pojedynek dwóch snajperów, czyli Filipa Stojilkovicia, który świetnie rozpoczął sezon oraz Leonardo Rochy, który po odejściu z Rakowa nareszcie się odblokował. Czy twierdza przy Kałuży w końcu padnie? Sprawdź typy na mecz Jagiellonia Białystok – Raków Częstochowa.
Cracovia – Zagłębie Lubin – typy bukmacherskie
Cracovia – Zagłębie Lubin: bramka Filipa Stojilkovia lub Leonardo Rochy
Szczerze mówiąc, gdy widzę ten mecz w ofercie, od razu szukam zakładów na strzelców. Mój główny typ to bramka autorstwa Filipa Stojilkovicia lub Leonardo Rochy. Są to obecnie czołowe postacie jeżeli chodzi o naszą ligę. Stojilković jest wiceliderem klasyfikacji strzelców z siedmioma bramkami na koncie. Napastnik idealnie wpasował się w styl Pasów, stając się gwiazdą zespołu po odejściu Beniamina Kallmana. Z drugiej strony mamy Leonardo Rochę, który zdobył bramkę w każdym z czterech ostatnich spotkań ligowych. Po odejściu od Marka Papszuna, który nie miał na niego pomysłu, w końcu pokazuje na co go stać.
Mamy więc dwóch napastników w świetnej formie. Cracovia gra u siebie, więc Stojilković będzie miał niejedną możliwość na zdobycia bramki. Mogą one przechylić szalę zwycięstwa na stronę Pasów. Mój drugi typ to zwycięstwo gospodarzy. Cracovia nie przegrała u siebie w tym sezonie ani jednego meczu. Na koniec dorzucam BTTS. W tym przypadku kłania się forma Zagłębia, ponieważ w ostatnich pięciu spotkaniach wyjazdowych tej drużyny za każdym razem obie drużyny zdobywały bramki.
Propozycje typów bukmacherskich na Cracovia – Zagłębie Lubin
- gol Filipa Stojilkovicia lub Leonardo Rochy @1.63
- zwycięstwo Cracovii @2.02
- BTTS @1.81
Sprawdź kody promocyjne Betclic!
Cracovia – Zagłębie Lubin – zapowiedź meczu
Pasy wchodzą w to spotkanie po odpadnięciu z Pucharu Polski w spotkaniu przeciwko Rakowowi. Trzeba jednak przyznać, że Pasy nie zagrały wtedy w optymalnym składzie od początku. Cała koncentracja drużyny przeszła więc na ligę. Miedziowi z kolei znajdowali się przed rozpoczęciem kolejki na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o zdobyte bramki w lidze, mając 25 bramek na koncie. Drużyna odpadła w tygodniu z Pucharu Polski po wyjazdowej porażce z Widzewem.
Gdzie oglądać mecz Cracovia – Zagłębie Lubin
Mecz Cracovia – Zagłębie Lubin będzie można zobaczyć na antenie Canal+ Sport 3.
Przewidywane składy na mecz Cracovia – Zagłębie Lubin
- Cracovia: Madejski – Sutalo, Henriksson, Wójcik, Piła – Klich, Maigaard – Perković, Hasić, Minchev – Stojilković
- Zagłębie: Burić – Corluka, Nalepa, Ławniczak, Lucić – Kocaba, Makowski – Reguła, Radwański, Szmyt – Rocha
Statystyki na typy bukmacherskie Cracovia – Zagłębie Lubin
- Filip Stojilković jest drugim najlepszym strzelcem ligi
- Leonardo Rocha zdobył bramkę w każdy z czterech ostatnich spotkań ligowych
- Cracovia nie przegrała u siebie w tym sezonie
- BTTS w pięciu ostatnich wyjazdach Zagłębia