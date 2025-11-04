Liverpool – Real Madryt – 03.11. – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Liverpool – Real Madryt

Rozgrywki: Liga Mistrzów

Data i godzina: 4 listopada, 21:00

Stadion: Anfield, Liverpool

Na Anfield zostanie rozegrany jeden z hitów fazy ligowej Ligi Mistrzów. Będący w kryzysie Liverpool wychodzi powoli na prostą, jednak będzie musiał postawić się jednemu z faworytów do ostatecznego triumfu w całych rozgrywkach. Starcie dwóch gigantów europejskiej piłki zawsze generuje emocje. Czy Liverpool nawiąże walkę, mimo serii nieudanych występów w ostatnich tygodniach? Sprawdź typy na mecz Liverpool – Real Madryt.

Liverpool – Real Madryt – typy bukmacherskie

Liverpool – Real Madryt: zwycięstwo Realu

Statystyki Liverpoolu są w ostatnim czasie przerażające. Oczywiście, udało im się pokonać ostatnio w Premier League Aston Villę, a także rozbić na wyjeździe Eintracht. Należy jednak pamiętać, że były to jedyne spotkania Liverpoolu, które nie zakończyły się porażką, a tych w ostatnich ośmiu meczach zaliczyli aż sześć. Na ten grunt przyjeżdżają Królewscy, którzy odnoszą w obecnym sezonie zwycięstwo za zwycięstwem. Szczerze mówiąc nie widzę argumentów w grze The Reds, które pozwalają mi wytypować innego rezultatu w tym spotkaniu niż zwycięstwo Liverpoolu.

Tym bardziej, że na Anfield przyjeżdża m.in. będący w niesamowitej formie Kylian Mbappe, który w ostatnich dziesięciu meczach w koszulce Realu zdobył aż 14 bramek. Ciężko będzie powstrzymać zawodnika w takiej dyspozycji drużynie, która szuka stabilizacji. Wydaje się, że Mbappe znajdzie niejedną sytuację, które otworzą mu drogę do bramki i ostatecznie przynajmniej raz trafi do siatki. Ostatnim typem jest BTTS. Mimo nienajlepszej gry, Liverpool wciąż jest silną drużyną, która dysponuje zawodnikami wysokiej klasy i regularnie trafia do siatki rywali. W obecnej kampanii tylko raz nie zdobyli bramki na Anfield, a poza tym regularnie tam trafiają.

Propozycje typów bukmacherskich na Liverpool – Real Madryt

zwycięstwo Realu @2.67

gol Kyliana Mbappe @1.70

BTTS @1.37

Liverpool – Real Madryt – zapowiedź meczu

Gospodarze ostatnio odnieśli pierwsze zwycięstwo po pięciu porażkach w lidze, pokonując 2:0 Aston Villę. W samych rozgrywkach Ligi Mistrzów, ich ostatni nie pokazał jednak, żeby The Reds mieli jakiekolwiek problemy i pokonali 5:1 na wyjeździe Eintracht. Real z kolei jedzie jak walec od samego początku, tracąc punkty raz w przeciągu całego sezonu, przegrywając 2:5 z Atletico na wyjeździe.

Gdzie oglądać mecz Liverpool – Real Madryt

Mecz Liverpool – Real Madryt będzie można zobaczyć na antenie Canal+ Extra 1 i TVP 1.

Przewidywane składy na mecz Liverpool – Real Madryt

Liverpool : Mamardashvili – Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson – Gravenberch, Mac Allister – Salah, Szoboszlai, Gakpo – Ekitike

: Mamardashvili – Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson – Gravenberch, Mac Allister – Salah, Szoboszlai, Gakpo – Ekitike Real: Courtois – Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras – Valverde, Tchouameni – Guler, Bellingham, Vinicius Jr – Mbappe

Statystyki na typy bukmacherskie Liverpool – Real Madryt