Zwolnienie trenera nic nie dało. Wieczysta znowu przegrywa.

Wieczysta Kraków ponownie zawodzi. Drużyna z Krakowa przegrała 1:2 na własnym obiekcie ze Stalą Rzeszów w meczu 16. kolejki Betclic 1. Ligi, co jest pierwszym spotkaniem drużyny po zwolnieniu trenera Gino Lettieriego. Pomimo prowadzenia, gospodarze nie wytrzymali naporu gości grając w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Lucasa Piazona. Decydujący cios został wyprowadzony w ostatnich minutach.

Prowadzenie i dramatyczny obrót spotkania

Wieczysta przystępowała do tego sobotniego starcia w Sosnowcu po gwałtownej zmianie na ławce trenerskiej. Dotychczasowy szkoleniowiec Gino Lettieri został zwolniony po zaledwie trzech meczach. W tym czasie krakowianie zdobyli zaledwie jeden punkt, tracąc przy okazju aż dziewięć bramek. Wynik spotkania do końca pierwszej połowy nie napawał optymizmem, ponieważ żadna z ekip nie znalazła drogi do siatki rywali. Po przerwie obraz gry nieco się zmienił, ale to gospodarze otworzyli wynik w 69. minucie, gdy po dośrodkowaniu z rożnego, do siatki Stali trafił głową Karol Fila. Radość kibiców Wieczystej nie trwała długo. Seif Darwish wykorzytał zamieszanie w polu karnym Wiecczystej i po kilku próbach strzałów, jego próba okazała się skuteczna. Gdy można było oczekiwać remisu, w ostatniej minucie regulaminowego czasu, Krystian Wachowiak popisał się fantastycznym strzałem z dystansu, czym ustalił wynik spotkania. W konsekwencji Wieczysta ponosi kolejną porażkę i nie może przerwać fatalnej serii. Jest to czwarta przegrana w pięciu ostatnich meczach klubu, którego właścicielem jest Wojciech Kwiecień.

Betclic to sponsor tytularny rozgrywek 1. ligi, 2. ligi i 3. ligi. Jak poradzi sobie nowy szkoleniowiec Podbeskidzia? Spotkania jego nowej drużyny można obstawiać na stronie bukmachera Betclic, rejestrując się z kodem FUTBOLNEWS

Czy zmiana trenera miała sens?

Zmiana trenera zawsze niesie za sobą konsekwencje, ale także pewne nadzieje, które są powodem tych zmian. Impuls, nowe metody, pomysł taktyczny, to wszystko potrafi przyczynić się do natychmiastwowej poprawy. Problem wydaje się być jednak gdzie indziej. Otóż samo zwolnienie Przemysława Cecherza już było odbierane negatywnie nie tylko w środowisku eksperckim, ale także wśród samych piłkarzy. Wokół klubu krążyło później wiele potencjalnych naziwsk nowego szkoleniowca i ostateczy wybór byłego trenera Korony Kielce, którego kibice Ekstraklasy pamiętają z dość twarych metod, do klubu, którego trzon stanowią doświadczeni gracze, po prostu nie mógł się udać. Inną sprawą jest czy problem tkwi faktycznie w stanowisku trenera. Czy problemem nie jest jakość zawodników i ich chęć do gry. Przykładem niech będzie chociażby Jakub Pesek. Zawodnik ściągnięty ze Sparty Praga, uczestnik Ligi Mistrzów, zapowiadany jako hit transferowy i piłkarz na miarę środka Ekstraklasy, sprowadzony jeszcze do drugiej ligi. Jeżeli chodzi o ten sezon, Czech zagrał jedynie 37 minut w drugiej kolejce. Od tego czasu znajduje się poza kadrą meczową. Innym przykładem jest Lucas Piazon, sprowadzony z portugalskiej ekstraklasy, będący zawodnikiem pierwszego wyboru w AFS. Odkąd znajduje się w wyjściowym składzie, zespół praktycznie nie wygrywa, a on sam rzadko udziela się w akcjach zwieńczonych bramką. Do tego dochodzi czerwona kartka w dzisiejszym meczu. Problem jest więc zdecydowanie gdzie indziej, ale żeby go zlokalizować, wydaje się, że Wojciech Kwiecień powinien poszukać sobie przede wszystkim innych doradców.